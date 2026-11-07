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Крымский мост: к полудню субботы очередь увеличилась в три раза
Крымский мост: к полудню субботы очередь увеличилась в три раза - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Крымский мост: к полудню субботы очередь увеличилась в три раза
У Крымского моста сейчас очередь на досмотр со стороны Керчи выросла в три раза. К полудню в пробке стоят 240 машин, сообщает оперативный канал о ситуации на... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T12:13
2026-11-07T12:13
2026-11-07T12:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас очередь на досмотр со стороны Керчи выросла в три раза. К полудню в пробке стоят 240 машин, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.Затор на выезде из Крыма начал образовываться в 9 утра. Тогда проезда ждали 80 авто.При этом въезд в Крым остается свободным.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост: к полудню субботы очередь увеличилась в три раза
У Крымского моста к полудню субботы очередь со стороны Керчи выросла в три раза
12:13 07.11.2026 (обновлено: 12:14 07.11.2026)