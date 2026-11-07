https://crimea.ria.ru/20261107/kiev-okazalsya-v-chrezvychayno-slozhnoy-situatsii--klichko-1160849920.html
Киев оказался в чрезвычайно сложной ситуации – Кличко
Киев оказался в чрезвычайно сложной ситуации – Кличко - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Киев оказался в чрезвычайно сложной ситуации – Кличко
Ситуация в Киеве с энергоснабжением, водой и отоплением чрезвычайно сложная. Об этом заявил мэр украинской столицы Владимир Кличко. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T10:59
2026-11-07T10:59
2026-11-07T10:59
киев
украина
удары по украине
виталий кличко
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0b/0f/1125387674_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_43e93ffdc6e3c869ca9eee6d53fd9216.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация в Киеве с энергоснабжением, водой и отоплением чрезвычайно сложная. Об этом заявил мэр украинской столицы Владимир Кличко.Массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области был нанесен в ночь на субботу.По его словам, после массированного удара движение по Северному мосту закрыто в обе стороны.Он уточнил, что объекты энергетики в результате ударов армии России также поражены в Житомирской области.Ранее мэр украинской столицы Владимир Кличко заявил, что не только работа, но и само существование объектов энергетики и водоснабжения в Киеве грядущей зимой под вопросом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261107/severnyy-most-i-zavod-po-proizvodstvu-raket-flamingo-razbity-v-kieve-1160849544.html
киев
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0b/0f/1125387674_129:0:1024:671_1920x0_80_0_0_230a4a3d718da721b082df90e6ecf56b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, удары по украине, виталий кличко, новости
Киев оказался в чрезвычайно сложной ситуации – Кличко
Ситуация в Киеве с энергоснабжением, водой и теплом чрезвычайно сложная – Кличко