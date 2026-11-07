https://crimea.ria.ru/20261107/kiev-okazalsya-v-chrezvychayno-slozhnoy-situatsii--klichko-1160849920.html

Киев оказался в чрезвычайно сложной ситуации – Кличко

Киев оказался в чрезвычайно сложной ситуации – Кличко - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Киев оказался в чрезвычайно сложной ситуации – Кличко

Ситуация в Киеве с энергоснабжением, водой и отоплением чрезвычайно сложная. Об этом заявил мэр украинской столицы Владимир Кличко. РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T10:59

2026-11-07T10:59

2026-11-07T10:59

киев

украина

удары по украине

виталий кличко

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0b/0f/1125387674_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_43e93ffdc6e3c869ca9eee6d53fd9216.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация в Киеве с энергоснабжением, водой и отоплением чрезвычайно сложная. Об этом заявил мэр украинской столицы Владимир Кличко.Массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области был нанесен в ночь на субботу.По его словам, после массированного удара движение по Северному мосту закрыто в обе стороны.Он уточнил, что объекты энергетики в результате ударов армии России также поражены в Житомирской области.Ранее мэр украинской столицы Владимир Кличко заявил, что не только работа, но и само существование объектов энергетики и водоснабжения в Киеве грядущей зимой под вопросом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261107/severnyy-most-i-zavod-po-proizvodstvu-raket-flamingo-razbity-v-kieve-1160849544.html

киев

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, украина, удары по украине, виталий кличко, новости