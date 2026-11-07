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Киев оказался в чрезвычайно сложной ситуации – Кличко - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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Киев оказался в чрезвычайно сложной ситуации – Кличко
Киев оказался в чрезвычайно сложной ситуации – Кличко - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Киев оказался в чрезвычайно сложной ситуации – Кличко
Ситуация в Киеве с энергоснабжением, водой и отоплением чрезвычайно сложная. Об этом заявил мэр украинской столицы Владимир Кличко. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T10:59
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киев
украина
удары по украине
виталий кличко
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация в Киеве с энергоснабжением, водой и отоплением чрезвычайно сложная. Об этом заявил мэр украинской столицы Владимир Кличко.Массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области был нанесен в ночь на субботу.По его словам, после массированного удара движение по Северному мосту закрыто в обе стороны.Он уточнил, что объекты энергетики в результате ударов армии России также поражены в Житомирской области.Ранее мэр украинской столицы Владимир Кличко заявил, что не только работа, но и само существование объектов энергетики и водоснабжения в Киеве грядущей зимой под вопросом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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киев, украина, удары по украине, виталий кличко, новости
Киев оказался в чрезвычайно сложной ситуации – Кличко

Ситуация в Киеве с энергоснабжением, водой и теплом чрезвычайно сложная – Кличко

10:59 07.11.2026
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© AP Photo Andrew Kravchenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация в Киеве с энергоснабжением, водой и отоплением чрезвычайно сложная. Об этом заявил мэр украинской столицы Владимир Кличко.
Массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области был нанесен в ночь на субботу.
"Чрезвычайно сложная ситуация с энергообеспечением столицы. Соответственно, в работе систем тепло- и водоснабжения в городе", – сообщил Кличко.
По его словам, после массированного удара движение по Северному мосту закрыто в обе стороны.
Он уточнил, что объекты энергетики в результате ударов армии России также поражены в Житомирской области.
Ранее мэр украинской столицы Владимир Кличко заявил, что не только работа, но и само существование объектов энергетики и водоснабжения в Киеве грядущей зимой под вопросом.
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