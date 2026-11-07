https://crimea.ria.ru/20261107/kak-geroy-krymskoy-voyny-chernyaev-povliyal-na-khod-istorii-rossii-i-serbii-1160841699.html

Как герой Крымской войны Черняев повлиял на ход истории России и Сербии

Как герой Крымской войны Черняев повлиял на ход истории России и Сербии - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Как герой Крымской войны Черняев повлиял на ход истории России и Сербии

"Участвовал в Инкерманском сражении... В севастопольском гарнизоне состоял с 7 ноября 1854 года... Награжден орденом св. Владимира 4-й степени с бантом и... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T16:10

2026-11-07T16:10

2026-11-07T16:25

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"Участвовал в Инкерманском сражении... В севастопольском гарнизоне состоял с 7 ноября 1854 года... Награжден орденом св. Владимира 4-й степени с бантом и золотою полусаблею с надписью "за храбрость..."Имя участника Крымской войны, героя обороны Севастополя Михаила Черняева в военных и славянофильских кругах в России было достаточно известно современникам. Но по-настоящему загремело, когда с началом Первой сербско-турецкой войны он возглавил вооруженные силы братьев-славян, прибыв добровольцем на Балканы.События того времени были чрезвычайно драматичными, но именно они изменили ход истории и России, и Сербии, которая в итоге обрела независимость.О том, как вписывал себя в летопись двух стран и каким человеком был русский офицер Черняев, именем которого с недавних пор названа улица в сербской Ягодине, – в материале РИА Новости Крым.Нетривиальная личность"Чтобы понять, что это был за человек, нужно взглянуть на его молодые годы", – говорит младший научный сотрудник Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Тимур Имамутдинов.Родился Михаил Григорьевич Черняев в 1828 году в Могилевской губернии в небогатой дворянской семье отставного офицера и с юных лет воспитывался в Дворянском полку."И здесь два важных момента, – отмечает историк. – Военно-учебные заведения Николаевской эпохи – это особый вид. Во-первых, это очень жесткие критерии отбора. А во-вторых, очень высокие требования к учащимся. И сам факт того, что Черняев был выпущен с отличием из этого военно-учебного заведения и впоследствии зачислен в лейб-гвардии Павловский полк уже очень о многом говорит".Высшее военное образование Черняев получал в одном из самых главных учебных заведений страны – Императорской военной академии, будущей Николаевской академии Генерального штаба.Выдающиеся способности вкупе с закалкой, полученной с ранних лет в военных учреждениях, а потом и в многочисленных боях в самой гуще событий той эпохи, сыграли ключевую роль в формировании характера Черняева, считает историк. И поэтому однажды "он, боевой генерал, уходит в отставку, чтобы возглавить сербскую армию".Но это будет много позже. А пока впереди – Крымская (Восточная) война. И Севастополь.Боевое крещение в КрымуКрымская война для Черняева началась с Дунайского театра военных действий. В 1853 года он становится квартирмейстером 11-й пехотной дивизии Русской императорской армии, в составе которой по окончании кампании на Дунае направляется в Крым.Здесь, под Севастополем, и произошло его боевое крещение: 24 октября 1854 года Черняев стал участником Инкерманского сражения."Одиннадцатая пехотная дивизия, четвертый корпус приняли на себя основной удар французских войск и понесли очень серьезные потери. И как раз-таки Инкерманское сражение стало первым боевым опытом Черняева и первым сражением, в котором он убил врага. Об этом он оставил воспоминания, поведав, что, когда французы атаковали его часть, он зарубил одного саблей", – рассказывает историк.В распоряжении Истомина"В севастопольском гарнизоне состоял с 7 ноября 1854 года по 29 апреля 1855 г. и с 24 июня по 28 августа. Награжден чином капитана, орденом св. Владимира 4-й степ. с бантом и золотою полусаблею с надписью "за храбрость".Такие сведения о капитане генерального штаба Михаиле Черняеве приводит составитель уникального документального альбома под названием "Сборник портретов участников 349-дневной обороны Севастополя в 1854 – 1855 гг.", сам участник этих героических и трагических событий Петр Рерберг.Портрет Черняева с краткой биографией в третьем выпуске сборника 1907 года (всего их три) – один из 315-ти. Информация подана очень сжато – только главные факты. Но даже по ним можно понять, насколько неутомимо деятельным и отважным был этот человек, напрямую подчинявшийся одному из главных руководителей обороны Севастополя.В Интернете можно встретить информацию о том, что Черняев был адъютантом адмирала Павла Нахимова, но это не соответствует действительности, говорит историк.Офицер был в прямом распоряжении контр-адмирала Владимира Истомина, о чем свидетельствует приказ № 34 от 16 февраля 1855 года по городу-крепости Севастополь за подписью начальника гарнизона, генерал-адъютанта барона Остен-Сакена."В приказе сказано: "Исполняющему должность дивизионного квартирмейстера 11-й пехотной дивизии генерального штаба, штабс-капитану Черняеву, состоять при четвертом отделении оборонительной линии, в распоряжении начальника этого отделения контр-адмирала Истомина", – процитировал содержание документа Имамутдинов.Тем не менее и адмирала Нахимова, и генерала Степана Хрулева, и многих других, оставивших свои имена в истории, штабс-капитан Черняев знал лично, подчеркнул он.Более того, годом позже на вечере, устроенном в честь бывшего начальника штаба Севастопольского гарнизона Виктора Илларионовича Васильчикова, Михаил Черняев заявил, что возлагает на себя обязанности по созданию памятника генералу Хрулеву и выполнил обещанное.Потому что воин и славянинПосле Крыма Михаила Григорьевича ждало еще очень много знаковых и ярких событий.В числе них туркестанские походы, причем, согласно ранее упомянутому сборнику, "в покорении Туркестана Черняев играл выдающуюся роль". А также освободительные войны на Балканах, где он был не просто участником первой Сербско-турецкой войны в рамках Восточного кризиса, а главнокомандующим сербской армией.Этому этапу сербско-черногорско-турецкой эпопеи в борьбе за освобождение от Османской империи предшествовало восстание сербов в Боснии и Герцоговине, на фоне которого Черняев в числе нескольких тысяч добровольцев из России – преимущественно офицеров, представителей знати – прибыл на Балканы.По мнению историка, такой поступок русского офицера объяснялся не только его характером, но и культурными и политическими взглядами.Общество в России сопереживало братьям-славянам и требовало от царя помочь им, но Александр II не горел желанием вступать в войну на Балканах. И причин тому было несколько. Это и большие экономические проблемы в России, и незавершенные великие реформы, в том числе военные, что означало, что русская армия до конца не была готова к масштабному конфликту, объясняет историк.Однако дальнейшие драматические события на Балканах не позволили мешкать и дистанцироваться.Сербская армия под командованием Черняева одержала ряд блестящих побед над османскими войсками. Однако вооруженные силы Княжества Сербия тогда были, по сути, ополчением – без должной военной подготовки и дисциплины. Поэтому несмотря на успешные бои и даже продвижения, они были разбиты турками.Но именно после поражения армии Черняева и тех зверств, которые турки творили на Балканах при подавлении восстания, Россия, несмотря на все трудности, все-таки решила помочь сербам, братьям-славянам, добавил историк."И Русская армия вступила в боевые действия, которые обернулись освободительной войной 1877 – 1878 годов и обретением Сербией независимости", – заключил эксперт.После событий на Балканах Михаил Черняев вернулся в Россию. Некоторое время спустя получил должность Туркестанского губернатора. Позже с промежутком в несколько лет долгое время был членом Военного совета Российской империи. Скончался в 1898 году.В октябре 2026 года в пресс-службе посольства России в Сербии сообщили, что одной из улиц сербского города Ягодина присвоили имя Михаила Черняева. В российском диппредставительстве заявили, что это событие "стало еще одним проявлением бережного отношения в Сербии к памяти о нашем историческом боевом братстве". Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко акцентировал внимание на историческом значении русско-сербских отношений и роли российских добровольцев, отметив, что тема добровольческого движения остается одной из ключевых для понимания отношений между нашими странами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Анна Петрова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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Анна Петрова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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