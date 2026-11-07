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Как Депутаты Госдумы России от Крыма реализуют молодежную политику - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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Как Депутаты Госдумы России от Крыма реализуют молодежную политику
Как Депутаты Госдумы России от Крыма реализуют молодежную политику - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Как Депутаты Госдумы России от Крыма реализуют молодежную политику
Одним из основных направлений в деятельности крымских депутатов Государственной Думы нового созыва является молодежная политика. В рамках этой работы... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T19:45
2026-11-07T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Одним из основных направлений в деятельности крымских депутатов Государственной Думы нового созыва является молодежная политика. В рамках этой работы реализуется проект "Родная гавань", благодаря которому студентам из Крыма, обучающимся в московском регионе, оказывается различная поддержка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственной Думы от Крыма, Герой России Антон Старостин.Основной целью данного проекта является объединение ребят, подчеркнул Антон Старостин."Крымчане учатся в разных федеральных вузах, и, руководство республики приняло решение, дабы дать возможность ребятам понять, что в регионе их ждут, в регионе готовы с ними дальше работать после окончания их учебы. Поэтому их собирают, сейчас с ними проходят определенные встречи должностных лиц. И мне тоже повезло с ними встретиться и пообщаться", - поделился собеседник.Это своеобразное крымское землячество в Москве и Московской области, добавил он.Гость студии также пояснил, что крымской молодежи по окончании вузов при желании будет дана возможность трудоустройства в родном регионе."Это такое надежное кадровое плечо в плане того, что если они захотят работать в регионе или проходить стажировку, они могут обратиться ко мне, к Алексею Сергеевичу Зинченко и к другим представителям от Крыма в Москве. Мы поможем им здесь трудоустроиться или начать проходить практику. Мы даем им возможность себя реализовать в Республике Крым. И всегда приятно ощущать, что ты в таком большом, огромном мегаполисе не один, и у тебя есть своя ячейка родного региона в Москве", - обозначил он.Помимо данного проекта, депутаты ГД от Крыма наметили в своей деятельности по итогам первой рабочей недели дальнейшую траекторию работы в молодежной политике. Важной задачей, которую хотелось бы реализовать в Крыму, по мнению Антона Старостина, является создание большего количества точек притяжения молодежи в муниципалитетах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Они прорвут блокаду": финн о Международном фестивале молодежи в РФВ России создадут ряд студенческих землячеств КрымаТрамплин в будущее: как молодежь может одолеть санкционные барьеры
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60
государственная дума рф, антон старостин, общество, новости, москва, крым, новости крыма, студенты
Как Депутаты Госдумы России от Крыма реализуют молодежную политику

Проект "Родная гавань" помогает крымской молодежи в Москве – депутат ГД РК Антон Старостин

19:45 07.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГерой России, депутат Госдумы РФ Антон Старостин
Герой России, депутат Госдумы РФ Антон Старостин - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Одним из основных направлений в деятельности крымских депутатов Государственной Думы нового созыва является молодежная политика. В рамках этой работы реализуется проект "Родная гавань", благодаря которому студентам из Крыма, обучающимся в московском регионе, оказывается различная поддержка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственной Думы от Крыма, Герой России Антон Старостин.

"Эта инициатива была уже запущена, когда я перешел в Государственную Думу. Это инициатива и от Государственного комитета молодежной политики, и от Республики Крым. Это - хорошая, достойная программа, с учетом того, что у нас достаточно много крымских студентов, крымчан, которые учатся в Москве", - отметил он.

Основной целью данного проекта является объединение ребят, подчеркнул Антон Старостин.
"Крымчане учатся в разных федеральных вузах, и, руководство республики приняло решение, дабы дать возможность ребятам понять, что в регионе их ждут, в регионе готовы с ними дальше работать после окончания их учебы. Поэтому их собирают, сейчас с ними проходят определенные встречи должностных лиц. И мне тоже повезло с ними встретиться и пообщаться", - поделился собеседник.
Это своеобразное крымское землячество в Москве и Московской области, добавил он.
"Чтобы они понимали, что они там не одни, и в случае чего, независимо от того, какие-возникли проблемы или нужна какая-то помощь, они могут обратиться за помощью к кураторам", - уточнил депутат.
Гость студии также пояснил, что крымской молодежи по окончании вузов при желании будет дана возможность трудоустройства в родном регионе.
"Это такое надежное кадровое плечо в плане того, что если они захотят работать в регионе или проходить стажировку, они могут обратиться ко мне, к Алексею Сергеевичу Зинченко и к другим представителям от Крыма в Москве. Мы поможем им здесь трудоустроиться или начать проходить практику. Мы даем им возможность себя реализовать в Республике Крым. И всегда приятно ощущать, что ты в таком большом, огромном мегаполисе не один, и у тебя есть своя ячейка родного региона в Москве", - обозначил он.
Помимо данного проекта, депутаты ГД от Крыма наметили в своей деятельности по итогам первой рабочей недели дальнейшую траекторию работы в молодежной политике. Важной задачей, которую хотелось бы реализовать в Крыму, по мнению Антона Старостина, является создание большего количества точек притяжения молодежи в муниципалитетах.
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