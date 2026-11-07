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Как Депутаты Госдумы России от Крыма реализуют молодежную политику

Как Депутаты Госдумы России от Крыма реализуют молодежную политику - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Как Депутаты Госдумы России от Крыма реализуют молодежную политику

Одним из основных направлений в деятельности крымских депутатов Государственной Думы нового созыва является молодежная политика. В рамках этой работы... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T19:45

2026-11-07T19:45

2026-11-07T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Одним из основных направлений в деятельности крымских депутатов Государственной Думы нового созыва является молодежная политика. В рамках этой работы реализуется проект "Родная гавань", благодаря которому студентам из Крыма, обучающимся в московском регионе, оказывается различная поддержка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственной Думы от Крыма, Герой России Антон Старостин.Основной целью данного проекта является объединение ребят, подчеркнул Антон Старостин."Крымчане учатся в разных федеральных вузах, и, руководство республики приняло решение, дабы дать возможность ребятам понять, что в регионе их ждут, в регионе готовы с ними дальше работать после окончания их учебы. Поэтому их собирают, сейчас с ними проходят определенные встречи должностных лиц. И мне тоже повезло с ними встретиться и пообщаться", - поделился собеседник.Это своеобразное крымское землячество в Москве и Московской области, добавил он.Гость студии также пояснил, что крымской молодежи по окончании вузов при желании будет дана возможность трудоустройства в родном регионе."Это такое надежное кадровое плечо в плане того, что если они захотят работать в регионе или проходить стажировку, они могут обратиться ко мне, к Алексею Сергеевичу Зинченко и к другим представителям от Крыма в Москве. Мы поможем им здесь трудоустроиться или начать проходить практику. Мы даем им возможность себя реализовать в Республике Крым. И всегда приятно ощущать, что ты в таком большом, огромном мегаполисе не один, и у тебя есть своя ячейка родного региона в Москве", - обозначил он.Помимо данного проекта, депутаты ГД от Крыма наметили в своей деятельности по итогам первой рабочей недели дальнейшую траекторию работы в молодежной политике. Важной задачей, которую хотелось бы реализовать в Крыму, по мнению Антона Старостина, является создание большего количества точек притяжения молодежи в муниципалитетах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Они прорвут блокаду": финн о Международном фестивале молодежи в РФВ России создадут ряд студенческих землячеств КрымаТрамплин в будущее: как молодежь может одолеть санкционные барьеры

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, антон старостин, общество, новости, москва, крым, новости крыма, студенты