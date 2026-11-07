История бесценного сокровища инженера и крымоведа Александра Бертье-Делагарда
Крымское достояние генерала Бертье-Делагарда
Патриарх крымоведения Александр Львович Бертье-Делагард. Открытка из набора фотографий Алупкинского государственного дворцово-паркового заповедника, издательства "Воспоминание о Крыме".
Этого высокого старика с длинной седой бородой и черной повязкой, закрывающей один глаз, можно было видеть в его собственном садике при доме. Он с трудом - из-за болезней и возраста - копался в цветах, украшавших пространство вокруг его ялтинской дачи. В Ялте, которая переживала революционные годы, наполненная бежавшими сюда из Петербурга дворянами и мещанами, он был местной достопримечательностью. У него было его бесценное сокровище - собирание уникальной коллекции книг и древностей, настоящих бриллиантов истории.
Возможно, по вечерам, коротая свою последнюю зиму 1920 года за чтением какого-либо из томов собственной обширной библиотеки при свете керосинки, генерал инженерной службы, русский археолог и историк Александр Львович Бертье-Делагард вспоминал всю свою жизнь, которая принесла Крыму столько пользы. Первая часть этой жизни была посвящена обустройству начавшего активно развиваться в последней четверти XIX века Крыма, а вторая – исследованию того, что хранила эта прекрасная и древняя земля.
Он родился в Севастополе в 1842 году, где фамилия Делагардов была известна. В честь их имения, располагавшегося рядом, даже названа одна из балок, прорезающих город. Дед Александра когда-то бежал из терзаемой революцией Франции и обосновался в базе Черноморского флота. Он верно и преданно служил своей новой Родине в артиллерии, во втором поколении русских Делагардов не жалели за Россию жизни: отец Бертье-Делагарда на Черноморском флоте дослужился до контр-адмирала, дядя участвовал в обороне Севастополя. В третьем поколении уже все потомки бежавшего француза были православными и говорили только по-русски.
Мама умерла, когда Саше было 11 лет. Мальчонку отправили за тысячи километров от дома – в Брест-Литовский сухопутный кадетский корпус, базировавшийся под Москвой – постигать военную науку. И хорошо, что отправили – началась Крымская война.
Через много лет в письме своему другу академику Кондакову Александр Львович вспоминал:
"Мои детство и юность воспитаны на близком знакомстве с поражением России и гибелью родного города в Крымскую кампанию, чего я не мог ни забыть, ни простить никогда".
После юноша поступил в Константиновское военное училище, которое окончил с отличием. Два года служил под Одессой, а затем пошел постигать инженерное дело в Военно-инженерной академии. Выпускника этого престижного учебного заведения направили на службу в Херсон. Там-то и произошли два события, коренным образом повлиявшие на всю дальнейшую жизнь молодого человека.
Все началось с Потемкина
Одно из них несчастливое. Из-за неосторожности товарища по службе инженер-выпускник лишился глаза во время учений.
"По случайной неосторожности товарища, при академических работах лишился глаза и был понуждаем врачами немедленно прекратить совершенно письменную и книжную работу во избежание грозившей слепоты, но не смог исполнить этого за совершенным отсутствием средств к жизни. Предсказание врачей, к счастью, не исполнилось, и я всю свою долгую жизнь провел в самых усиленных занятиях, за книгой", — так он сам писал об этом эпизоде.
По состоянию здоровья быть военным Делагард больше не мог и пошел зарабатывать себе кусок хлеба рядовым чиновником в земство. И там же, в Херсоне, он познакомился с членами Общества истории и древностей. Изучение истории стало делом всей жизни. Александр Львович позже напишет в своей автобиографии:
"Я своими руками разобрал, очистил и исправил в 1873 г. безвестно брошенную могилу Потемкина, переложив его кости. Это и было начальной точкой увлечения моего археологией и историей".
Потемкин скоропостижно скончался в 1791 году в одном из молдавских сел по пути из Ясс в Николаев. По желанию Екатерины II прах основателя Черноморского флота похоронили в Херсоне в склепе под Екатерининской церковью. Император Павел I в 1798 году приказал зарыть гроб Потемкина "без дальнейшей огласки в самом же том погребу в особо вырытую яму, а погреб чтобы был засыпан землею и изглажен так, как бы его никогда не бывало".
Так Севастополь выглядел до масштабного благоустройства в 1975 году. Фото с портала "История России в фотографиях"
Так Севастополь выглядел до масштабного благоустройства в 1975 году. Фото с портала "История России в фотографиях"
В 1874 году Бертье-Делагард перевелся на службу инженером в Севастополь. Трудно переоценить его роль для жизни города.
"По окончании Крымской войны, в течение почти 20 лет до проведения из Лозовой железной дороги, то есть до 1874 года, город Севастополь представлял собой сплошные кварталы развалин", — писал будущий городской голова Севастополя Федор Еранцев.
Исправить это предстояло Бертье-Делагарду. Причем военный инженер занимался делами вполне гражданскими: планировкой города, спроектировал и руководил работами по строительству водопровода, судостроительного адмиралтейства, городского крытого рынка, Приморского и Исторического бульваров.
Путешественник, побывавший в Севастополе в конце 1880-х годов, писал о бульваре: "В нем нет тени, но много цветов, и растительность лишь начинает прививаться. Но зато теперь это решительно самый элегантный, самый красивый и самый изящный из русских бульваров. Его окружает легкая решетка, он полон прелестных клумб, и широкая лестница его заканчивается у моря так близко, что балюстрада почти входит в воду".
Так Севастополь из разоренного Крымской войной пыльного и грязного места в руинах превращался в оцивилизованный белокаменный город.
Благодарность от императора за благоустройство Ялты
В 45 лет Александр Львович по состоянию здоровья был "уволен от службы генерал-майором с мундиром и пенсией".
Делагард заслужил славу хорошего инженера. Ему как частному лицу стали делать заказы и другие города Крыма. В течение 1870—1880-х годов он строил порты в Ялте, Феодосии, Одессе, Ростове, водопроводы в Ялте и Алуште, ветку железной дороги от Джанкоя на Феодосию принимал участие в проектировании ялтинского мола и каботажной набережной. Позже в Ялте неоднократно принимал участие в переустройстве водопровода по мере разрастания города.
Старинная открытка с изображением Феодосийского порта. Из собрания Феодосийской городской библиотеки
Старинная открытка с изображением Феодосийского порта. Из собрания Феодосийской городской библиотеки
Это были большие и сложные проекты. Например, для строительства Феодосийского порта провели колоссальные гидротехнические работы, проложили специальные подъездные пути и оборудовали рельсовую дорогу. Феодосия превратилась в важный коммерческий порт юга России. И все это в том числе благодаря инженеру Делагарду.
Ялта же после Одессы и Варшавы стала третьим городом Российской империи, где появились современная канализация и водопровод. За это инженер получил личную благодарность от Александра III, а проект был удостоен золотой медали Всероссийской гигиенической выставки.
Занимался Бертье-Делагард и общественной деятельностью: с 1885 года в течение четырех последующих лет избирался гласным городской думы, то есть фактически депутатом горсовета. Также его выдвигали кандидатом на пост городского головы Севастополя. Александр Львович отказался из-за большой занятости в Крымском горном клубе.
С момента выхода на военную пенсию у известного инженера появилось время на то, чему он посвятил дальнейшие 33 года своей жизни – исследования истории Крыма. Многие считают, что именно инженерные работы помогли Бертье-Делагарду найти редкости в ценной земле. Это не совсем истинно: конечно же, что-то нет да нет попадалось ему при земляных работах, но даже если б этих находок не было, древняя история Тавриды не меньше бы манила его.
Репродукция картины Франца Рубо "Ялтинский мол"
Репродукция картины Франца Рубо "Ялтинский мол"
"Всего менее почитал себя исследователем…"
Александр-Львович Бертье-Делагард поселился в 1891 году в Ялте, выстроив собственный дом на нынешней улице Кирова, 15. Зарабатывал он неплохо, семьи у него не было, и все свои деньги он тратил на хобби.
Объектом его ученых интересов стали история, археология и нумизматика Крыма. Он принимал непосредственное участие в археологических раскопках и обследованиях, руководя ими. Мотался по всему Крыму – Херсонес, Судак, Феодосия, Старый Крым, пещерные города… Его привлекала вся древняя история – от античности до времен Крымского ханства.
О себе писал так:
"Человек я вовсе маленький, всего менее почитал себя ученым и очень хорошо осознавал, что гожусь в маленькие помощники меж прислугой к ученым".
Он за свои средства привел в порядок генуэзские крепости в Алуште, Балаклаве, Судаке и Феодосии. Занимался составлением путеводителей по Крыму. Изучал сведения о пребывании на полуострове Пушкина, крымскую топографию, церковную историю крымского средневековья, генеалогию крымско-татарских ханов…
Историк Андрей Непомнящий в своей монографии, посвященной исследователю, отмечает, что Делагард также сделал немало полезного для развития туризма в Восточном Крыму: он готовил путевые инструкции для путешествующих, желая "пробудить охоту к поездкам в эту сторону Крыма и избавить путеводители от необходимости повторять застарелый и совершенный вздор". Также готовил путеводители по горам над Ялтой и Алуштой.
Александр Львович Бертье-Делагард и его уникальная библиотека. Фото из собрания проекта "Открытая археология"
Александр Львович Бертье-Делагард и его уникальная библиотека. Фото из собрания проекта "Открытая археология"
Он был не только исследователем, но и собирателем. Можно выделить четыре основных собрания Александра Львовича: библиотеку старинных изданий и книг по крымской тематике в 6 тысяч томов, коллекцию предметов крымско-татарского быта, коллекцию крымских монет и монет, найденных в Крыму и коллекцию крымских археологических находок.
Бертье-Делагард состоял в различных научных сообществах по археологии, некоторыми руководил. Написал ряд научных работ. При этом к научным степеням и званиям Бертье-Делагард был равнодушен, хотя и считался "единственным беспримерным знатоком Тавриды". Так отзывались о нем его коллеги, настоящие академики с "корочками".
Сохранить сокровища
Александр Львович тяжело переживал судьбу страны, разваливающейся у него на глазах. Вот как он описывает революционные события весны 1905 года: "В городе бунт российского характера: разнесли все магазины на всей набережной, все перебили, где только не было крепких ставень, затем отправились и разгромили все участки и, наконец, разломали арестный дом и выпустили всех содержавшихся".
Менее чем через год, в январе 1906, он пишет: "положение все то же с постоянным ухудшением. Безумие ни на йоту не сокращается…. Грабежи самые наглые — дело ежедневное, так что мы даже привыкли".
Последние годы его жизни "были непрестанной душевной мукой в связи с общим положением в России". Он волновался не только за судьбу страны, но и за судьбу своей коллекции.
"Сила вещей все более и более гнетет. Только в книжках находишь некоторое забытье", - писал он в одном из писем единомышленникамв 1917 году.
С началом Первой мировой войны он, опасаясь за свою библиотеку и некоторые коллекции, перевез ценности в Симферополь, затем, убедившись, что немцы с моря палить не будут и десант в Ялте не высадят, перевез ее обратно.
Но волнение его не покинуло. Александр Львович очень боялся, что "разграбят мою татарщину, которую очень хотел бы довезти до Москвы <…> около 6 000 томов <…>, что делать уж и не знаю". Делагард метался: считал, что оставлять ценности в Крыму опасно, хотел вывезти их то в Москву, то в Одессу, передав бесценные сокровища Историческому музею.
Судьба уникальной коллекции
Жить ученому старику становилось все тяжелее: "Всякая еда почти исчезла; масла нет совсем, круп тоже, муки почти не достанешь, курица от 9-11 рублей и то с трудом. Кухарки нет. Счел бы истинной милостью неба, если бы мог забыть, что существует еда на свете", — так он описывает август 1917 года в Ялте.
В конце лета 1919 г. у Бертье-Делагарда случился первый инсульт. Тогда он составил завещание. По нему Севастопольское владение и личные вещи завещаны племяннику. Дача в Ялте, состоящая из двухэтажного каменного дома, флигеля и пристроек, в равных долях наследовали родная сестра Белявская и дальняя родственница Баранецкая. Отдел библиотеки под названием "Таврида", книги по истории, археологии, нумизматике, географии должны были поступить в Исторический музей в Москве, а литература по естествознанию, математике, технике, садоводству – в Таврическую губернскую земскую управу. Дублеты книг предполагалось передать Таврической ученой архивной комиссии.
Документ об избрании Бертье-Делагарда почетным членом русского археологического института в Константинополе. Из фондов Центрального музея Тавриды
Документ об избрании Бертье-Делагарда почетным членом русского археологического института в Константинополе. Из фондов Центрального музея Тавриды
Второй удар у генерал-майора произошел в январе 1920 года. Известнейший исследователь остался без средств к существованию, он решил продать часть своей коллекции, чтобы иметь возможность выжить: "приходится отчуждать разного рода имущество, чтобы не умереть с голоду". Проданное было вывезено в Европу.
Бертье-Делагард ушел из жизни 14 февраля 1920 года и похоронен на кладбище в Аутке. В 60-х годах прошлого века это кладбище было стерто с лица земли. На его месте вырос небольшой парк имени революционера Николая Батурина. Из разбитых надмогильных памятников в сквере сложены тропинки, лестницы и ограждения троп.
Сестра Александра Львовича Софья Разумихина продала часть коллекции брата. На вырученные деньги она кормила семью. Часть коллекции вывезена за рубеж.
"Часть бесценного собрания древностей Бертье-Делагарда в итоге оказалась в Женеве — была продана частному лицу (нумизматическая коллекция, неясно, полностью или частично), в ноябре-декабре часть коллекций приобрел Британский музей (ювелирные изделия и торевтику "готского стиля" из Керчи), а часть была просто разграблена, распродана по мелочам и разошлась по музеям Европы и Америки. С 2008 года сокровища Делагарда находятся в Британском Музее в Лондоне и представлены на сайтах Музея", – в одной из научных статей сообщает исследователь Андрей Непомнящий.
В конце 1920 года Красная армия выдавила врангелевцев из Крыма. Семья сестры ученого получила в пользование в ялтинском доме от большевиков одну комнату, а в 1924 году библиотека по крымоведению Александра Львовича была перевезена в Центральный музей Тавриды, где ее объединили с другими реквизированными книжными собраниями и библиотекой Таврической ученой комиссии. Туда же поступила часть архива, связанная с научными изысканиями Бертье-Делагарда. Остальные материалы, главным образом проектно-строительную документацию, в 1930 году принял на хранение Исторический архив Крымской АССР.
"Я рад, что хоть одна из коллекций Бертье-Делагарда не пропала, а попала в соответствующее место, хотя и на чужбине. Две другие — нумизматическая и особо ценная — крымско-татарская — разошлись по мелочам и для науки погибли", - писал об этом археолог, историк Древнего мира Алексей Захаров.
При этом "книжная часть" значительно пострадала во время Великой Отечественной войны: библиотека была подготовлена для эвакуации, но груз довезли лишь до Армавира. Когда этот город был оккупирован немцами, книги, карты, гравюры разграбили и фашисты, и местные жители. Вторую часть библиографической коллекции Делагарда оставили в Симферополе, и в период оккупации из библиотеки "Таврика" враг вывез порядка 2 тыс. экземпляров книг, в том числе и из собрания патриарха крымоведения.
Сегодня в фондах научной библиотеки "Таврика" хранится около 1,5 тыс. книг, из собрания Бертье-Делагарда, то есть четвертая часть его коллекции. Есть в собрании и оттиски статей о Крыме из разных журналов, подшивки газеты и журналов с работами о Крыме, небольшая коллекция гравюр и карт. Это по-настоящему уникальное достояние республики.
Александр Львович Бертье-Делагард. Фото из собрания проекта "Открытая археология"
Александр Львович Бертье-Делагард. Фото из собрания проекта "Открытая археология"
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