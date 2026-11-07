https://crimea.ria.ru/20261107/istoriya-bestsennogo-sokrovischa-inzhenera-i-krymoveda-aleksandra-berte-delagarda-1160832361.html

История бесценного сокровища инженера и крымоведа Александра Бертье-Делагарда

История бесценного сокровища инженера и крымоведа Александра Бертье-Делагарда - РИА Новости Крым, 07.11.2026

История бесценного сокровища инженера и крымоведа Александра Бертье-Делагарда

РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T14:53

2026-11-07T14:53

2026-11-07T14:53

крым

александр бертье-делагард

ялта

история

севастополь

феодосийский морской торговый порт

ялтинский морской порт

водопровод

центральный музей тавриды

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Этого высокого старика с длинной седой бородой и черной повязкой, закрывающей один глаз, можно было видеть в его собственном садике при доме. Он с трудом - из-за болезней и возраста - копался в цветах, украшавших пространство вокруг его ялтинской дачи. В Ялте, которая переживала революционные годы, наполненная бежавшими сюда из Петербурга дворянами и мещанами, он был местной достопримечательностью. У него было его бесценное сокровище - собирание уникальной коллекции книг и древностей, настоящих бриллиантов истории.Возможно, по вечерам, коротая свою последнюю зиму 1920 года за чтением какого-либо из томов собственной обширной библиотеки при свете керосинки, генерал инженерной службы, русский археолог и историк Александр Львович Бертье-Делагард вспоминал всю свою жизнь, которая принесла Крыму столько пользы. Первая часть этой жизни была посвящена обустройству начавшего активно развиваться в последней четверти XIX века Крыма, а вторая – исследованию того, что хранила эта прекрасная и древняя земля.Он родился в Севастополе в 1842 году, где фамилия Делагардов была известна. В честь их имения, располагавшегося рядом, даже названа одна из балок, прорезающих город. Дед Александра когда-то бежал из терзаемой революцией Франции и обосновался в базе Черноморского флота. Он верно и преданно служил своей новой Родине в артиллерии, во втором поколении русских Делагардов не жалели за Россию жизни: отец Бертье-Делагарда на Черноморском флоте дослужился до контр-адмирала, дядя участвовал в обороне Севастополя. В третьем поколении уже все потомки бежавшего француза были православными и говорили только по-русски.Мама умерла, когда Саше было 11 лет. Мальчонку отправили за тысячи километров от дома – в Брест-Литовский сухопутный кадетский корпус, базировавшийся под Москвой – постигать военную науку. И хорошо, что отправили – началась Крымская война.Через много лет в письме своему другу академику Кондакову Александр Львович вспоминал: После юноша поступил в Константиновское военное училище, которое окончил с отличием. Два года служил под Одессой, а затем пошел постигать инженерное дело в Военно-инженерной академии. Выпускника этого престижного учебного заведения направили на службу в Херсон. Там-то и произошли два события, коренным образом повлиявшие на всю дальнейшую жизнь молодого человека.Все началось с ПотемкинаОдно из них несчастливое. Из-за неосторожности товарища по службе инженер-выпускник лишился глаза во время учений.По состоянию здоровья быть военным Делагард больше не мог и пошел зарабатывать себе кусок хлеба рядовым чиновником в земство. И там же, в Херсоне, он познакомился с членами Общества истории и древностей. Изучение истории стало делом всей жизни. Александр Львович позже напишет в своей автобиографии:"Я своими руками разобрал, очистил и исправил в 1873 г. безвестно брошенную могилу Потемкина, переложив его кости. Это и было начальной точкой увлечения моего археологией и историей".Потемкин скоропостижно скончался в 1791 году в одном из молдавских сел по пути из Ясс в Николаев. По желанию Екатерины II прах основателя Черноморского флота похоронили в Херсоне в склепе под Екатерининской церковью. Император Павел I в 1798 году приказал зарыть гроб Потемкина "без дальнейшей огласки в самом же том погребу в особо вырытую яму, а погреб чтобы был засыпан землею и изглажен так, как бы его никогда не бывало".В 1874 году Бертье-Делагард перевелся на службу инженером в Севастополь. Трудно переоценить его роль для жизни города.Исправить это предстояло Бертье-Делагарду. Причем военный инженер занимался делами вполне гражданскими: планировкой города, спроектировал и руководил работами по строительству водопровода, судостроительного адмиралтейства, городского крытого рынка, Приморского и Исторического бульваров.Путешественник, побывавший в Севастополе в конце 1880-х годов, писал о бульваре: "В нем нет тени, но много цветов, и растительность лишь начинает прививаться. Но зато теперь это решительно самый элегантный, самый красивый и самый изящный из русских бульваров. Его окружает легкая решетка, он полон прелестных клумб, и широкая лестница его заканчивается у моря так близко, что балюстрада почти входит в воду".Так Севастополь из разоренного Крымской войной пыльного и грязного места в руинах превращался в оцивилизованный белокаменный город.Благодарность от императора за благоустройство ЯлтыВ 45 лет Александр Львович по состоянию здоровья был "уволен от службы генерал-майором с мундиром и пенсией".Это были большие и сложные проекты. Например, для строительства Феодосийского порта провели колоссальные гидротехнические работы, проложили специальные подъездные пути и оборудовали рельсовую дорогу. Феодосия превратилась в важный коммерческий порт юга России. И все это в том числе благодаря инженеру Делагарду. Ялта же после Одессы и Варшавы стала третьим городом Российской империи, где появились современная канализация и водопровод. За это инженер получил личную благодарность от Александра III, а проект был удостоен золотой медали Всероссийской гигиенической выставки.Занимался Бертье-Делагард и общественной деятельностью: с 1885 года в течение четырех последующих лет избирался гласным городской думы, то есть фактически депутатом горсовета. Также его выдвигали кандидатом на пост городского головы Севастополя. Александр Львович отказался из-за большой занятости в Крымском горном клубе.С момента выхода на военную пенсию у известного инженера появилось время на то, чему он посвятил дальнейшие 33 года своей жизни – исследования истории Крыма. Многие считают, что именно инженерные работы помогли Бертье-Делагарду найти редкости в ценной земле. Это не совсем истинно: конечно же, что-то нет да нет попадалось ему при земляных работах, но даже если б этих находок не было, древняя история Тавриды не меньше бы манила его."Всего менее почитал себя исследователем…"Александр-Львович Бертье-Делагард поселился в 1891 году в Ялте, выстроив собственный дом на нынешней улице Кирова, 15. Зарабатывал он неплохо, семьи у него не было, и все свои деньги он тратил на хобби.Объектом его ученых интересов стали история, археология и нумизматика Крыма. Он принимал непосредственное участие в археологических раскопках и обследованиях, руководя ими. Мотался по всему Крыму – Херсонес, Судак, Феодосия, Старый Крым, пещерные города… Его привлекала вся древняя история – от античности до времен Крымского ханства.О себе писал так: Он за свои средства привел в порядок генуэзские крепости в Алуште, Балаклаве, Судаке и Феодосии. Занимался составлением путеводителей по Крыму. Изучал сведения о пребывании на полуострове Пушкина, крымскую топографию, церковную историю крымского средневековья, генеалогию крымско-татарских ханов… Историк Андрей Непомнящий в своей монографии, посвященной исследователю, отмечает, что Делагард также сделал немало полезного для развития туризма в Восточном Крыму: он готовил путевые инструкции для путешествующих, желая "пробудить охоту к поездкам в эту сторону Крыма и избавить путеводители от необходимости повторять застарелый и совершенный вздор". Также готовил путеводители по горам над Ялтой и Алуштой.Он был не только исследователем, но и собирателем. Можно выделить четыре основных собрания Александра Львовича: библиотеку старинных изданий и книг по крымской тематике в 6 тысяч томов, коллекцию предметов крымско-татарского быта, коллекцию крымских монет и монет, найденных в Крыму и коллекцию крымских археологических находок.Сохранить сокровищаАлександр Львович тяжело переживал судьбу страны, разваливающейся у него на глазах. Вот как он описывает революционные события весны 1905 года: "В городе бунт российского характера: разнесли все магазины на всей набережной, все перебили, где только не было крепких ставень, затем отправились и разгромили все участки и, наконец, разломали арестный дом и выпустили всех содержавшихся".Менее чем через год, в январе 1906, он пишет: "положение все то же с постоянным ухудшением. Безумие ни на йоту не сокращается…. Грабежи самые наглые — дело ежедневное, так что мы даже привыкли".Последние годы его жизни "были непрестанной душевной мукой в связи с общим положением в России". Он волновался не только за судьбу страны, но и за судьбу своей коллекции.С началом Первой мировой войны он, опасаясь за свою библиотеку и некоторые коллекции, перевез ценности в Симферополь, затем, убедившись, что немцы с моря палить не будут и десант в Ялте не высадят, перевез ее обратно.Но волнение его не покинуло. Александр Львович очень боялся, что "разграбят мою татарщину, которую очень хотел бы довезти до Москвы <…> около 6 000 томов <…>, что делать уж и не знаю". Делагард метался: считал, что оставлять ценности в Крыму опасно, хотел вывезти их то в Москву, то в Одессу, передав бесценные сокровища Историческому музею.Судьба уникальной коллекцииЖить ученому старику становилось все тяжелее: "Всякая еда почти исчезла; масла нет совсем, круп тоже, муки почти не достанешь, курица от 9-11 рублей и то с трудом. Кухарки нет. Счел бы истинной милостью неба, если бы мог забыть, что существует еда на свете", — так он описывает август 1917 года в Ялте.В конце лета 1919 г. у Бертье-Делагарда случился первый инсульт. Тогда он составил завещание. По нему Севастопольское владение и личные вещи завещаны племяннику. Дача в Ялте, состоящая из двухэтажного каменного дома, флигеля и пристроек, в равных долях наследовали родная сестра Белявская и дальняя родственница Баранецкая. Отдел библиотеки под названием "Таврида", книги по истории, археологии, нумизматике, географии должны были поступить в Исторический музей в Москве, а литература по естествознанию, математике, технике, садоводству – в Таврическую губернскую земскую управу. Дублеты книг предполагалось передать Таврической ученой архивной комиссии.Второй удар у генерал-майора произошел в январе 1920 года. Известнейший исследователь остался без средств к существованию, он решил продать часть своей коллекции, чтобы иметь возможность выжить: "приходится отчуждать разного рода имущество, чтобы не умереть с голоду". Проданное было вывезено в Европу.Бертье-Делагард ушел из жизни 14 февраля 1920 года и похоронен на кладбище в Аутке. В 60-х годах прошлого века это кладбище было стерто с лица земли. На его месте вырос небольшой парк имени революционера Николая Батурина. Из разбитых надмогильных памятников в сквере сложены тропинки, лестницы и ограждения троп.Сестра Александра Львовича Софья Разумихина продала часть коллекции брата. На вырученные деньги она кормила семью. Часть коллекции вывезена за рубеж.В конце 1920 года Красная армия выдавила врангелевцев из Крыма. Семья сестры ученого получила в пользование в ялтинском доме от большевиков одну комнату, а в 1924 году библиотека по крымоведению Александра Львовича была перевезена в Центральный музей Тавриды, где ее объединили с другими реквизированными книжными собраниями и библиотекой Таврической ученой комиссии. Туда же поступила часть архива, связанная с научными изысканиями Бертье-Делагарда. Остальные материалы, главным образом проектно-строительную документацию, в 1930 году принял на хранение Исторический архив Крымской АССР.При этом "книжная часть" значительно пострадала во время Великой Отечественной войны: библиотека была подготовлена для эвакуации, но груз довезли лишь до Армавира. Когда этот город был оккупирован немцами, книги, карты, гравюры разграбили и фашисты, и местные жители. Вторую часть библиографической коллекции Делагарда оставили в Симферополе, и в период оккупации из библиотеки "Таврика" враг вывез порядка 2 тыс. экземпляров книг, в том числе и из собрания патриарха крымоведения.Сегодня в фондах научной библиотеки "Таврика" хранится около 1,5 тыс. книг, из собрания Бертье-Делагарда, то есть четвертая часть его коллекции. Есть в собрании и оттиски статей о Крыме из разных журналов, подшивки газеты и журналов с работами о Крыме, небольшая коллекция гравюр и карт. Это по-настоящему уникальное достояние республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Между красными и белыми: генерал литературы Маркс и его крымские легендыВ Крыму скончался известный краевед Владимир ГурковичКрымская Троя: как партизан Шульц нашел Неаполь Скифский

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Ольга Леонова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, александр бертье-делагард, ялта, история, севастополь, феодосийский морской торговый порт, ялтинский морской порт, водопровод, центральный музей тавриды