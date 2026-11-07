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Где в Крыму в субботу заправиться бензином по социальной цене - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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Где в Крыму в субботу заправиться бензином по социальной цене
Где в Крыму в субботу заправиться бензином по социальной цене - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Где в Крыму в субботу заправиться бензином по социальной цене
В субботу в Крыму можно заправиться бензином марок АИ-92 и АИ-95 по цене 100 рублей за литр на автозаправочных станциях двух сетей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T07:41
2026-11-07T07:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму можно заправиться бензином марок АИ-92 и АИ-95 по цене 100 рублей за литр на автозаправочных станциях двух сетей. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики республики.Бензин в продаже с 8 утра появится на заправках "Атан", с 14:00 - на АЗС "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 15:00 залить АИ-95 можно на заправках "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории, на ЮБК и в Сакском районе.Перед выездом водителей призывают проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте, которая обновляется ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, минтопэнерго крыма, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости крыма, азс
Где в Крыму в субботу заправиться бензином по социальной цене

В Крыму 7 ноября можно заправить бензин АИ-95 и АИ-92 по 100 рублей за литр

07:41 07.11.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму можно заправиться бензином марок АИ-92 и АИ-95 по цене 100 рублей за литр на автозаправочных станциях двух сетей. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики республики.
Бензин в продаже с 8 утра появится на заправках "Атан", с 14:00 - на АЗС "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.
С 15:00 залить АИ-95 можно на заправках "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории, на ЮБК и в Сакском районе.
Перед выездом водителей призывают проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте, которая обновляется ежедневно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымМинтопэнерго КрымаБензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуНовости КрымаАЗС
 
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