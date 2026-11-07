https://crimea.ria.ru/20261107/gde-v-krymu-v-subbotu-zapravitsya-benzinom-po-sotsialnoy-tsene-1160847549.html

Где в Крыму в субботу заправиться бензином по социальной цене

Где в Крыму в субботу заправиться бензином по социальной цене - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Где в Крыму в субботу заправиться бензином по социальной цене

В субботу в Крыму можно заправиться бензином марок АИ-92 и АИ-95 по цене 100 рублей за литр на автозаправочных станциях двух сетей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T07:41

2026-11-07T07:41

2026-11-07T07:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму можно заправиться бензином марок АИ-92 и АИ-95 по цене 100 рублей за литр на автозаправочных станциях двух сетей. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики республики.Бензин в продаже с 8 утра появится на заправках "Атан", с 14:00 - на АЗС "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 15:00 залить АИ-95 можно на заправках "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории, на ЮБК и в Сакском районе.Перед выездом водителей призывают проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте, которая обновляется ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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