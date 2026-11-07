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Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего - МИД РФ
Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего - МИД РФ - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего - МИД РФ
Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T17:09
2026-11-07T17:09
2026-11-07T17:10
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Комментарий опубликован в связи с проведением первых военных учений так называемых "многонациональных сил для Украины" в рамках "коалиции желающих".Она также добавила, что размещение иностранных контингентов на Украине будет фактически означать военную интервенцию и создание новых угроз России.В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что для Москвы категорически неприемлемо развертывание на Украине иностранных вооруженных контингентов как в рамках "коалиции желающих", так и под эгидой любых других объединений.Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут в ОАЭ 10 и 11 ноября, заявлял ранее спецпосланник президента Америки Стивен Уиткофф.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киселева: Европа не может определиться с участниками переговоров, потому что она — партия войны"Серьезные предложения": Кушнер сделал заявление об украинском конфликтеКак выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликта
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, переговоры, новости
Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего - МИД РФ
Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего - МИД РФ
17:09 07.11.2026 (обновлено: 17:10 07.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментарий опубликован в связи с проведением первых военных учений так называемых "многонациональных сил для Украины" в рамках "коалиции желающих".
"Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она также добавила, что размещение иностранных контингентов на Украине будет фактически означать военную интервенцию и создание новых угроз России.
В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что для Москвы категорически неприемлемо развертывание на Украине иностранных вооруженных контингентов как в рамках "коалиции желающих", так и под эгидой любых других объединений.
"Их размещение будет де-факто означать военную интервенцию и осознанное проецирование дополнительных угроз безопасности России", - подчеркнула Захарова.
Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут в ОАЭ 10 и 11 ноября
, заявлял ранее спецпосланник президента Америки Стивен Уиткофф.
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