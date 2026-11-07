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Энергосистема Крыма: обстановка к 7 ноября
Энергосистема Крыма: обстановка к 7 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Энергосистема Крыма: обстановка к 7 ноября
В субботу, 7 ноября, на всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T08:20
2026-11-07T08:20
2026-11-07T08:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В субботу, 7 ноября, на всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной. По его словам, правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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Энергосистема Крыма: обстановка к 7 ноября
На всей территории Крыма 7 ноября действуют ограничения потребления электроэнергии