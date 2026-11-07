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Два дома сгорели в Севастополе при ночной атаке БПЛА – что известно - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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Два дома сгорели в Севастополе при ночной атаке БПЛА – что известно
Два дома сгорели в Севастополе при ночной атаке БПЛА – что известно - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Два дома сгорели в Севастополе при ночной атаке БПЛА – что известно
Над Севастополем за сутки сбиты 10 украинских беспилотников, в результате атак сгорели два частных дома. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T10:03
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атаки всу на крым
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беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Над Севастополем за сутки сбиты 10 украинских беспилотников, в результате атак сгорели два частных дома. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации Развожаева, погибших в результате ударов нет."С людьми, жившими в домах, по моему поручению работает глава Нахимовского района и муниципальная комиссия", – уточнил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, михаил развожаев, новости севастополя, крым
Два дома сгорели в Севастополе при ночной атаке БПЛА – что известно

В Севастополе сбили 10 дронов ВСУ – сгорели два частных дома

10:03 07.11.2026 (обновлено: 10:08 07.11.2026)
 
© ГУ МЧС России и городу СевастополюВ Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли мужчину
В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли мужчину
© ГУ МЧС России и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Над Севастополем за сутки сбиты 10 украинских беспилотников, в результате атак сгорели два частных дома. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Наши военные и мобильные огневые группы за прошедшие сутки нейтрализовали над Севастополем 10 вражеских беспилотников. В результате атаки на Северной стороне, к сожалению, сгорели два частных дома", – сообщил глава города в своем официальном канале в мессенджере МАКС.

По информации Развожаева, погибших в результате ударов нет.
"С людьми, жившими в домах, по моему поручению работает глава Нахимовского района и муниципальная комиссия", – уточнил губернатор.
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СевастопольАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияПожарМихаил РазвожаевНовости СевастополяКрым
 
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