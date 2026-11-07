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Два дома сгорели в Севастополе при ночной атаке БПЛА – что известно
Два дома сгорели в Севастополе при ночной атаке БПЛА – что известно - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Два дома сгорели в Севастополе при ночной атаке БПЛА – что известно
Над Севастополем за сутки сбиты 10 украинских беспилотников, в результате атак сгорели два частных дома. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T10:03
2026-11-07T10:03
2026-11-07T10:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Над Севастополем за сутки сбиты 10 украинских беспилотников, в результате атак сгорели два частных дома. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации Развожаева, погибших в результате ударов нет."С людьми, жившими в домах, по моему поручению работает глава Нахимовского района и муниципальная комиссия", – уточнил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Два дома сгорели в Севастополе при ночной атаке БПЛА – что известно
В Севастополе сбили 10 дронов ВСУ – сгорели два частных дома
10:03 07.11.2026 (обновлено: 10:08 07.11.2026)