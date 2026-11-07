Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти - полиция - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261107/chislo-pogibshikh-pri-strelbe-v-krakove-uvelichilos-do-pyati---politsiya-1160858219.html
Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти - полиция
Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти - полиция - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти - полиция
Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти, сообщает местная полиция. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T18:46
2026-11-07T18:46
в мире
новости
происшествия
стрельба
польша
полиция
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5bb4fa7bbf97e561e6fa67e764cfc52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти, сообщает местная полиция.Ранее полиция информировала, что в центре Кракова неизвестные открыли стрельбу из проезжающего автомобиля. Тогда сообщалось о двух погибших и 10 пострадавших, включая двух полицейских.Ранее полиция сообщила о том, что стрелявший задержан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
польша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798927_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d29e09223a4d19ce44d455a704264ff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, новости, происшествия, стрельба, польша, полиция
Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти - полиция

Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти - полиция

18:46 07.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти, сообщает местная полиция.
Ранее полиция информировала, что в центре Кракова неизвестные открыли стрельбу из проезжающего автомобиля. Тогда сообщалось о двух погибших и 10 пострадавших, включая двух полицейских.
"На данный момент имеется информация о пяти погибших во время происшествия со стрельбой в Кракове", - говорится в сообщении.
Ранее полиция сообщила о том, что стрелявший задержан.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
В миреНовостиПроисшествияСтрельбаПольшаПолиция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:19Приют для опьяневших: как работает вытрезвитель в Симферополе
19:08Задержаны двое устроивших стрельбу в Кракове мужчин 0:09
18:46Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти - полиция
18:35В Крыму первый снег выпал прямо на зеленую листву: какой погоды ждать в ноябре
18:08Стрельба произошла в центре Кракова: есть убитые и раненые
17:59Новые удары по Украине - что поражено
17:45ВС РФ запустили ракету-носитель с космическим аппаратом в интересах Минобороны
17:36Пожар в Оползневом в Крыму: что известно
17:20Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение по Украине – что это будет
17:09Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего - МИД РФ
16:31Премьер Словакии рассказал о серьезных проблемах с бюджетом Евросоюза
16:10Как герой Крымской войны Черняев повлиял на ход истории России и Сербии
15:41Снег в ноябре: как на погоду в Крыму влияет глобальное изменение климата
15:12Стрельба слышна по всему городу: в Севастополе флот проводит учения
14:53История бесценного сокровища инженера и крымоведа Александра Бертье-Делагарда
14:38У Зеленского истерика: почему его испугали новости о пыточных под Киевом
14:09У Крымского моста растут очереди с обеих сторон пролива
13:50Народ Трампу отомстил: "мистер Вето" может стать бессильным – американист
13:33На Солнце стремительно растет вспышечная активность
13:17На Украине выдвинули неожиданное условие для участие в саммите G20
Лента новостейМолния