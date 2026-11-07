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Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти - полиция
Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти - полиция - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти - полиция
Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти, сообщает местная полиция. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T18:46
2026-11-07T18:46
2026-11-07T18:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти, сообщает местная полиция.Ранее полиция информировала, что в центре Кракова неизвестные открыли стрельбу из проезжающего автомобиля. Тогда сообщалось о двух погибших и 10 пострадавших, включая двух полицейских.Ранее полиция сообщила о том, что стрелявший задержан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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в мире, новости, происшествия, стрельба, польша, полиция
Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти - полиция
Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до пяти - полиция