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Аномально ливневый октябрь: как за месяц наполнились водохранилища Крыма

Аномально ливневый октябрь: как за месяц наполнились водохранилища Крыма - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Аномально ливневый октябрь: как за месяц наполнились водохранилища Крыма

Несмотря на то, что октябрь в Крыму был аномально многоводным, значительное наполнение в водохранилищах естественного стока произошло в Чернореченском и... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T07:03

2026-11-07T07:03

2026-11-07T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что октябрь в Крыму был аномально многоводным, значительное наполнение в водохранилищах естественного стока произошло в Чернореченском и Белогорском водохранилищах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий и водопользования Института биохимических технологий и экологии и формации КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.Сейчас, по его словам, крымчанам не стоит беспокоиться о недостатке воды, так как по наполненности водохранилища региона находятся посредине между средним многолетним и самым многоводным значением."Особенно хорошо Севастополю, потому что там водохранилище практически наполнено. Также как и Белогорское, которое снабжает водой восток Крыма, то есть Керчь и Феодосию. Вода сбрасывается через Северо-Крымский канал, и они тоже обеспечены", - отметил специалист.Анатолий Копачевский дополнил данные информацией по водохранилищам, питающим столицу полуострова – Симферополь."На начало октября в Аянском водохранилище было 1,6 млн, а на конец месяца - 2,2 млн кубов, 57%. Соответственно, приток составил более 1,3 млн кубов, что в сравнении со средним многолетним значением в октябре - 336 млн, в 4 раза больше", - обозначил он.При этом, по информации специалиста, максимальный приток был зафиксирован в октябре 2025 года - 2 млн 124 тысячи кубометров, то есть сейчас – это меньше, чем максимальное прошлогоднее значение."Нельзя говорить о рекорде по притоку Аянского водохранилища", - обратил внимание Анатолий Копачевский.Наполнение Симферопольского водохранилища на конец октября составляет, по его данным, 25,6 млн кубов."И это уменьшение относительно начала октября, когда было 25,9 млн. То есть цифры сопоставимые, но приток при этом, если в сентябре он был 406 тысяч, то сейчас он уже 1 млн 920 тыс. кубов", - пояснил эксперт.Илья Николенко, в свою очередь, акцентировал внимание на проблеме экстремально сильных осадков в Крыму, которые в течении октября вызвали серьезные разрушительные паводки и подтопления на южном берегу полуострова."Те паводки - глобальное явление, связанное с урбанизацией, увеличением твердых поверхностей, которые не выпускают воду. Это связано также с тем, что уменьшается площадь зеленых насаждений, через которые вода затормаживается, идет в подземные источники. А третье — это те решения градостроительные по отводу ливневых вод, которые тоже часто бывают неправильные. Также из-за тенденций потепления, увеличивается частота аномальных явлений, то есть становится то больше засухи, то больших осадков", - констатировал ученый.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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