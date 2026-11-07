Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
Аксенов наградил крымских спортсменов и тренеров за победу на международных соревнованиях
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил часы и благодарности крымским спортсменам и их тренерам, которые в составе сборной России победили в чемпионате мира WKF в колумбийской Картахене и первенстве Европы по боксу среди юношей и девушек. Об этом он сообщил в своем канале в МАКС.
Золотые медали на чемпионате мира по кикбоксингу завоевали Валерия Зубченко и Рустем Тупалов, на первенстве Европы серебро получили Ренат Глауб, бронзу – Диана Зятько.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
"Вручил ребятам отличительные знаки "Часы от главы Республики Крым". Тренеры-преподаватели Ринат Мисвутович Ибраимов, Кемал Энверович Куртбединов, Виктор Константинович Лысенко, Евгений Александрович Пискарев отмечены благодарностями главы Крыма", - написал он.
Кроме того, почетную грамоту получил тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту Аметхан Абдураманов. Часами награжден мастер спорта России международного класса Нияс Измайлов.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
"В эти дни в Ставрополе прошел чемпионат и первенство мира по спортивному метанию ножа. Степан Петров стал победителем первенства, подтвердив позицию сильнейшего в своей возрастной категории. Подготовил спортсмена главный тренер сборной команды Республики Крым Сергей Иванович Бунчук", - указал глава Крыма.
Он поблагодарил спортсменов за достойные результаты и заверил, что правительство республики продолжит системную работу по созданию условий для развития физической культуры и спорта в регионе.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
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