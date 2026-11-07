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Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях

Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях - РИА Новости Крым, 07.11.2026

Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил часы и благодарности крымским спортсменам и их тренерам, которые в составе сборной России победили в чемпионате мира WKF в... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T12:39

2026-11-07T12:39

2026-11-07T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил часы и благодарности крымским спортсменам и их тренерам, которые в составе сборной России победили в чемпионате мира WKF в колумбийской Картахене и первенстве Европы по боксу среди юношей и девушек. Об этом он сообщил в своем канале в МАКС.Золотые медали на чемпионате мира по кикбоксингу завоевали Валерия Зубченко и Рустем Тупалов, на первенстве Европы серебро получили Ренат Глауб, бронзу – Диана Зятько. Кроме того, почетную грамоту получил тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту Аметхан Абдураманов. Часами награжден мастер спорта России международного класса Нияс Измайлов."В эти дни в Ставрополе прошел чемпионат и первенство мира по спортивному метанию ножа. Степан Петров стал победителем первенства, подтвердив позицию сильнейшего в своей возрастной категории. Подготовил спортсмена главный тренер сборной команды Республики Крым Сергей Иванович Бунчук", - указал глава Крыма.Он поблагодарил спортсменов за достойные результаты и заверил, что правительство республики продолжит системную работу по созданию условий для развития физической культуры и спорта в регионе.В октябре российская спортсменка Алина Касабиева, уроженка Симферополя, завоевала звание чемпионки мира по спортивной борьбе. Президент России Владимир Путин направил ей поздравительную телеграмму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым, спорт, сергей аксенов, новости крыма, награды