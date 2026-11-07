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Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях - РИА Новости Крым, 07.11.2026
Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил часы и благодарности крымским спортсменам и их тренерам, которые в составе сборной России победили в чемпионате мира WKF в... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T12:39
2026-11-07T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил часы и благодарности крымским спортсменам и их тренерам, которые в составе сборной России победили в чемпионате мира WKF в колумбийской Картахене и первенстве Европы по боксу среди юношей и девушек. Об этом он сообщил в своем канале в МАКС.Золотые медали на чемпионате мира по кикбоксингу завоевали Валерия Зубченко и Рустем Тупалов, на первенстве Европы серебро получили Ренат Глауб, бронзу – Диана Зятько. Кроме того, почетную грамоту получил тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту Аметхан Абдураманов. Часами награжден мастер спорта России международного класса Нияс Измайлов."В эти дни в Ставрополе прошел чемпионат и первенство мира по спортивному метанию ножа. Степан Петров стал победителем первенства, подтвердив позицию сильнейшего в своей возрастной категории. Подготовил спортсмена главный тренер сборной команды Республики Крым Сергей Иванович Бунчук", - указал глава Крыма.Он поблагодарил спортсменов за достойные результаты и заверил, что правительство республики продолжит системную работу по созданию условий для развития физической культуры и спорта в регионе.В октябре российская спортсменка Алина Касабиева, уроженка Симферополя, завоевала звание чемпионки мира по спортивной борьбе. Президент России Владимир Путин направил ей поздравительную телеграмму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, спорт, сергей аксенов, новости крыма, награды
Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях

Аксенов наградил крымских спортсменов и тренеров за победу на международных соревнованиях

12:39 07.11.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил часы и благодарности крымским спортсменам и их тренерам, которые в составе сборной России победили в чемпионате мира WKF в колумбийской Картахене и первенстве Европы по боксу среди юношей и девушек. Об этом он сообщил в своем канале в МАКС.
Золотые медали на чемпионате мира по кикбоксингу завоевали Валерия Зубченко и Рустем Тупалов, на первенстве Европы серебро получили Ренат Глауб, бронзу – Диана Зятько.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
"Вручил ребятам отличительные знаки "Часы от главы Республики Крым". Тренеры-преподаватели Ринат Мисвутович Ибраимов, Кемал Энверович Куртбединов, Виктор Константинович Лысенко, Евгений Александрович Пискарев отмечены благодарностями главы Крыма", - написал он.
Кроме того, почетную грамоту получил тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту Аметхан Абдураманов. Часами награжден мастер спорта России международного класса Нияс Измайлов.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
"В эти дни в Ставрополе прошел чемпионат и первенство мира по спортивному метанию ножа. Степан Петров стал победителем первенства, подтвердив позицию сильнейшего в своей возрастной категории. Подготовил спортсмена главный тренер сборной команды Республики Крым Сергей Иванович Бунчук", - указал глава Крыма.
Он поблагодарил спортсменов за достойные результаты и заверил, что правительство республики продолжит системную работу по созданию условий для развития физической культуры и спорта в регионе.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованиях
В октябре российская спортсменка Алина Касабиева, уроженка Симферополя, завоевала звание чемпионки мира по спортивной борьбе. Президент России Владимир Путин направил ей поздравительную телеграмму.
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