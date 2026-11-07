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60-летнюю женщину сбили на "зебре" в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.11.2026
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60-летнюю женщину сбили на "зебре" в Севастополе
60-летнюю женщину сбили на "зебре" в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.11.2026
60-летнюю женщину сбили на "зебре" в Севастополе
Пожилую женщину сбили на "зебре" в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T21:58
2026-11-07T21:58
ситуация на дорогах крыма
севастополь
новости севастополя
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Пожилую женщину сбили на "зебре" в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города."В субботу в 18 часов 18 минут напротив дома №15 на Фиолентовском шоссе 66-летний водитель Ford Transit при проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 60-летнюю женщину. Потерпевшая доставлена в больниц", - говорится в сообщении.По данным полиции, состояние опьянения у водителя иномарки не установлено. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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60-летнюю женщину сбили на "зебре" в Севастополе

60-летнюю женщину сбили на "зебре" в Севастополе

21:58 07.11.2026
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Пожилую женщину сбили на "зебре" в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города.
"В субботу в 18 часов 18 минут напротив дома №15 на Фиолентовском шоссе 66-летний водитель Ford Transit при проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 60-летнюю женщину. Потерпевшая доставлена в больниц", - говорится в сообщении.
По данным полиции, состояние опьянения у водителя иномарки не установлено. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.
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