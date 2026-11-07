https://crimea.ria.ru/20261107/60-letnyuyu-zhenschinu-sbili-na-zebre-v-sevastopole-1160861322.html

60-летнюю женщину сбили на "зебре" в Севастополе

60-летнюю женщину сбили на "зебре" в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.11.2026

60-летнюю женщину сбили на "зебре" в Севастополе

Пожилую женщину сбили на "зебре" в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T21:58

2026-11-07T21:58

2026-11-07T21:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Пожилую женщину сбили на "зебре" в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города."В субботу в 18 часов 18 минут напротив дома №15 на Фиолентовском шоссе 66-летний водитель Ford Transit при проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 60-летнюю женщину. Потерпевшая доставлена в больниц", - говорится в сообщении.По данным полиции, состояние опьянения у водителя иномарки не установлено. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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