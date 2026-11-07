https://crimea.ria.ru/20261107/411-bespilotnikov-unichtozhili-za-noch-nad-krymom-i-esche-10-regionami-rossii-1160848758.html

411 беспилотников уничтожили за ночь над Крымом и еще 10 регионами России

411 беспилотников уничтожили за ночь над Крымом и еще 10 регионами России - РИА Новости Крым, 07.11.2026

411 беспилотников уничтожили за ночь над Крымом и еще 10 регионами России

Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили новую серию ударов вражеских дронов по регионам России. Беспилотники уничтожались в том числе над Крымом,... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T08:53

2026-11-07T08:53

2026-11-07T08:53

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили новую серию ударов вражеских дронов по регионам России. Беспилотники уничтожались в том числе над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на пятницу ПВО сбила 142 вражеских беспилотника над Крымом и еще восемью регионами России, а также Черным и Азовским морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность