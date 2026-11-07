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411 беспилотников уничтожили за ночь над Крымом и еще 10 регионами России
411 беспилотников уничтожили за ночь над Крымом и еще 10 регионами России - РИА Новости Крым, 07.11.2026
411 беспилотников уничтожили за ночь над Крымом и еще 10 регионами России
Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили новую серию ударов вражеских дронов по регионам России. Беспилотники уничтожались в том числе над Крымом,... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T08:53
2026-11-07T08:53
2026-11-07T08:53
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили новую серию ударов вражеских дронов по регионам России. Беспилотники уничтожались в том числе над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на пятницу ПВО сбила 142 вражеских беспилотника над Крымом и еще восемью регионами России, а также Черным и Азовским морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
411 беспилотников уничтожили за ночь над Крымом и еще 10 регионами России
Над Крымом и еще 10 регионами России за ночь сбили 411 беспилотников ВСУ