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12 раненных при стрельбе в Кракове людей в критическом состоянии – власти
12 раненных при стрельбе в Кракове людей в критическом состоянии – власти - РИА Новости Крым, 07.11.2026
12 раненных при стрельбе в Кракове людей в критическом состоянии – власти
Двенадцать человек, раненных стрелком в центре Кракова, находятся в критическом состоянии в больнице – врачи борются за их жизни. Об этом в эфире телеканала... РИА Новости Крым, 07.11.2026
2026-11-07T21:42
2026-11-07T21:42
2026-11-07T21:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Двенадцать человек, раненных стрелком в центре Кракова, находятся в критическом состоянии в больнице – врачи борются за их жизни. Об этом в эфире телеканала Polsat News рассказал глава Малопольского воеводства Ян Кленчар.Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур в связи с гибелью людей до 11 ноября.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу в центре Кракова с погибшими и ранеными терактом. Число его жертв, согласно недавно озвученными данным местной полиции, выросло до шести.В центре Кракова неизвестный открыл стрельбу по людям из проезжавшего автомобиля днем в субботу, 7 ноября. Позже в ведомстве рассказали о пятерых погибших и более десяти раненых, среди которых двое полицейских. Некоторое время спустя представитель полиции заявил о задержании двоих нападавших, один из которых был ранен.Потом в полиции опровергли сведения о двоих задержанных, заявив, что стрелок, раненный при задержании, действовал в одиночку.Также министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о связи стрелявшего в Кракове с польской армией – ранее о том, что стрелок был солдатом, написало издание Onet."Я решительно опровергаю информацию, появляющуюся в публичном пространстве, что исполнителем сегодняшнего нападения в Кракове был солдат Войска польского. Этот мужчина не был и не является солдатом польской армии и никогда не имел ничего общего с армией", – написал Косиняк-Камыш в социальной сети X.Также стало известно, что один из пострадавших - гражданин России, сообщает РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Врачи реанимируют тяжело пострадавших на месте теракта в Кракове
Врачи реанимируют тяжело пострадавших на месте теракта в Кракове
2026-11-07T21:42
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РИА Новости Крым
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12 раненных при стрельбе в Кракове людей в критическом состоянии – власти
Двенадцать раненных стрелком в центре Кракова людей в критическом состоянии в больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Двенадцать человек, раненных стрелком в центре Кракова, находятся в критическом состоянии в больнице – врачи борются за их жизни. Об этом в эфире телеканала Polsat News рассказал глава Малопольского воеводства Ян Кленчар.
"В больницах идет борьба за жизнь. Стоит подчеркнуть, что 12 пострадавших имеют "красный" статус по классификации медицинских работников, что означает, что их состояние угрожает жизни", – сказал Кленчар.
Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур в связи с гибелью людей до 11 ноября.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу в центре Кракова с погибшими и ранеными терактом. Число его жертв, согласно недавно озвученными данным местной полиции, выросло до шести.
В центре Кракова неизвестный открыл стрельбу по людям из проезжавшего автомобиля днем в субботу, 7 ноября. Позже в ведомстве рассказали о пятерых погибших и более десяти раненых, среди которых двое полицейских. Некоторое время спустя представитель полиции заявил о задержании двоих нападавших, один из которых был ранен.
Потом в полиции опровергли сведения о двоих задержанных, заявив, что стрелок, раненный при задержании, действовал в одиночку.
Также министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о связи стрелявшего в Кракове с польской армией – ранее о том, что стрелок был солдатом, написало издание Onet.
"Я решительно опровергаю информацию, появляющуюся в публичном пространстве, что исполнителем сегодняшнего нападения в Кракове был солдат Войска польского. Этот мужчина не был и не является солдатом польской армии и никогда не имел ничего общего с армией", – написал Косиняк-Камыш в социальной сети X.
Также стало известно, что один из пострадавших - гражданин России, сообщает РИА Новости.
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