https://crimea.ria.ru/20261107/12-ranennykh-pri-strelbe-v-krakove-lyudey-v-kriticheskom-sostoyanii--vlasti-1160861150.html

12 раненных при стрельбе в Кракове людей в критическом состоянии – власти

12 раненных при стрельбе в Кракове людей в критическом состоянии – власти - РИА Новости Крым, 07.11.2026

12 раненных при стрельбе в Кракове людей в критическом состоянии – власти

Двенадцать человек, раненных стрелком в центре Кракова, находятся в критическом состоянии в больнице – врачи борются за их жизни. Об этом в эфире телеканала... РИА Новости Крым, 07.11.2026

2026-11-07T21:42

2026-11-07T21:42

2026-11-07T21:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Двенадцать человек, раненных стрелком в центре Кракова, находятся в критическом состоянии в больнице – врачи борются за их жизни. Об этом в эфире телеканала Polsat News рассказал глава Малопольского воеводства Ян Кленчар.Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур в связи с гибелью людей до 11 ноября.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу в центре Кракова с погибшими и ранеными терактом. Число его жертв, согласно недавно озвученными данным местной полиции, выросло до шести.В центре Кракова неизвестный открыл стрельбу по людям из проезжавшего автомобиля днем в субботу, 7 ноября. Позже в ведомстве рассказали о пятерых погибших и более десяти раненых, среди которых двое полицейских. Некоторое время спустя представитель полиции заявил о задержании двоих нападавших, один из которых был ранен.Потом в полиции опровергли сведения о двоих задержанных, заявив, что стрелок, раненный при задержании, действовал в одиночку.Также министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о связи стрелявшего в Кракове с польской армией – ранее о том, что стрелок был солдатом, написало издание Onet."Я решительно опровергаю информацию, появляющуюся в публичном пространстве, что исполнителем сегодняшнего нападения в Кракове был солдат Войска польского. Этот мужчина не был и не является солдатом польской армии и никогда не имел ничего общего с армией", – написал Косиняк-Камыш в социальной сети X.Также стало известно, что один из пострадавших - гражданин России, сообщает РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Врачи реанимируют тяжело пострадавших на месте теракта в Кракове Врачи реанимируют тяжело пострадавших на месте теракта в Кракове 2026-11-07T21:42 true PT0M11S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, происшествия, новости, в мире, стрельба, видео