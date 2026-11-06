https://crimea.ria.ru/20261106/zhitelya-simferopolya-budut-sudit-za-gosizmenu-1160823093.html

Жителя Симферополя будут судить за госизмену

Жителя Симферополя будут судить за госизмену - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Жителя Симферополя будут судить за госизмену

Житель Симферополя предстанет перед судом за передачу украинским пограничникам данных о местах расположения органов государственной власти и передвижениях... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T11:28

2026-11-06T11:28

2026-11-06T11:28

госизмена

симферополь

прокуратура республики крым

украина

крым

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Житель Симферополя предстанет перед судом за передачу украинским пограничникам данных о местах расположения органов государственной власти и передвижениях военного транспорта. Об этом сообщили прокуратуре Крыма. Установлено, что мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем государственной пограничной службы Украины. Он передавал представителю иностранного государства информацию о местах размещения органов государственной власти, передвижениях военного транспорта. Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Крым. Ранее сообщалось, что пенсионерка из Москвы, имеющая гражданство Молдавии и России, осуждена на Кубани за совершение государственной измены в пользу молдавских и украинских спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госизмена, симферополь, прокуратура республики крым, украина, крым, закон и право, видео