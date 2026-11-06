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Жителя Симферополя будут судить за госизмену - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Жителя Симферополя будут судить за госизмену
Жителя Симферополя будут судить за госизмену - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Жителя Симферополя будут судить за госизмену
Житель Симферополя предстанет перед судом за передачу украинским пограничникам данных о местах расположения органов государственной власти и передвижениях... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T11:28
2026-11-06T11:28
госизмена
симферополь
прокуратура республики крым
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Житель Симферополя предстанет перед судом за передачу украинским пограничникам данных о местах расположения органов государственной власти и передвижениях военного транспорта. Об этом сообщили прокуратуре Крыма. Установлено, что мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем государственной пограничной службы Украины. Он передавал представителю иностранного государства информацию о местах размещения органов государственной власти, передвижениях военного транспорта. Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Крым. Ранее сообщалось, что пенсионерка из Москвы, имеющая гражданство Молдавии и России, осуждена на Кубани за совершение государственной измены в пользу молдавских и украинских спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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госизмена, симферополь, прокуратура республики крым, украина, крым, закон и право, видео
Жителя Симферополя будут судить за госизмену

Симферопольца осудят за передачу данных Киеву о местах размещения органов госвласти

11:28 06.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Житель Симферополя предстанет перед судом за передачу украинским пограничникам данных о местах расположения органов государственной власти и передвижениях военного транспорта. Об этом сообщили прокуратуре Крыма.
"Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Симферополя. Он обвиняется в государственной измене", - говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем государственной пограничной службы Украины. Он передавал представителю иностранного государства информацию о местах размещения органов государственной власти, передвижениях военного транспорта.
Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Крым.
Ранее сообщалось, что пенсионерка из Москвы, имеющая гражданство Молдавии и России, осуждена на Кубани за совершение государственной измены в пользу молдавских и украинских спецслужб.
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ГосизменаСимферопольПрокуратура Республики КрымУкраинаКрымЗакон и право
 
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