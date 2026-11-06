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Житель Москвы арестован за передачу разведданных украинским террористам
Житель Москвы арестован за передачу разведданных украинским террористам - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Житель Москвы арестован за передачу разведданных украинским террористам
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Жителя Москвы арестовали за передачу сведений о местоположении техники Вооруженных сил РФ Легиону "Свобода... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T16:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Жителя Москвы арестовали за передачу сведений о местоположении техники Вооруженных сил РФ Легиону "Свобода России"*(организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Мужчина добровольно вступил в террористическую организацию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по городу Москве и Московской области.По признанию самого злоумышленника, в июле 2026 года он через Telegram-бот связался с Легионом "Свобода России"*. После чего получил ответ, заполнил анкету и произвел фото- и видеосъемку объектов по заданию куратора.Возбуждено уголовное дело. Жителю столицы грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу.Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить 20-летнего студента, который передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных объектах и по заданию Киева хранил у себя дома компоненты самодельной бомбы.*запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ленинградской области задержан за подготовку диверсии на железной дорогеАгент СБУ получил 19 лет за подготовку теракта против российского чиновникаПереводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонии
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Житель Москвы арестован за передачу разведданных украинским террористам
Москвич арестован за передачу разведданных о ВС РФ украинской террористической организации
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Жителя Москвы арестовали за передачу сведений о местоположении техники Вооруженных сил РФ Легиону "Свобода России"*(организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Мужчина добровольно вступил в террористическую организацию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по городу Москве и Московской области.
"УФСБ России по городу Москве и Московской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к передаче разведданных представителям украинской террористической организации", - говорится в сообщении.
По признанию самого злоумышленника, в июле 2026 года он через Telegram-бот связался с Легионом "Свобода России"*. После чего получил ответ, заполнил анкету и произвел фото- и видеосъемку объектов по заданию куратора.
"По заданию представителей указанной организации житель Москвы осуществлял сбор и передачу противнику сведений о местах стоянки колонн транспортных средств Министерства обороны РФ и иных военных объектов", - уточнили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело. Жителю столицы грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить
20-летнего студента, который передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных объектах и по заданию Киева хранил у себя дома компоненты самодельной бомбы.
*запрещенная в России террористическая организация
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