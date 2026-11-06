https://crimea.ria.ru/20261106/zhitel-moskvy-arestovan-za-peredachu-razveddannykh-ukrainskim-terroristam-1160838241.html

Житель Москвы арестован за передачу разведданных украинским террористам

Житель Москвы арестован за передачу разведданных украинским террористам - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Житель Москвы арестован за передачу разведданных украинским террористам

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Жителя Москвы арестовали за передачу сведений о местоположении техники Вооруженных сил РФ Легиону "Свобода... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T16:42

2026-11-06T16:42

2026-11-06T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Жителя Москвы арестовали за передачу сведений о местоположении техники Вооруженных сил РФ Легиону "Свобода России"*(организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Мужчина добровольно вступил в террористическую организацию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по городу Москве и Московской области.По признанию самого злоумышленника, в июле 2026 года он через Telegram-бот связался с Легионом "Свобода России"*. После чего получил ответ, заполнил анкету и произвел фото- и видеосъемку объектов по заданию куратора.Возбуждено уголовное дело. Жителю столицы грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу.Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить 20-летнего студента, который передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных объектах и по заданию Киева хранил у себя дома компоненты самодельной бомбы.*запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ленинградской области задержан за подготовку диверсии на железной дорогеАгент СБУ получил 19 лет за подготовку теракта против российского чиновникаПереводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, украина, терроризм