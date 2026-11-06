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Зеленский против Кличко: к коммунальщикам Киева нагрянули с обысками - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Зеленский против Кличко: к коммунальщикам Киева нагрянули с обысками
Зеленский против Кличко: к коммунальщикам Киева нагрянули с обысками - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Зеленский против Кличко: к коммунальщикам Киева нагрянули с обысками
В офисах и домах работников предприятия "Киевтеплоэнерго" в пятницу проходят обыски по делу о подготовке города к зиме. Об этом сообщает Киевская городская... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T15:15
2026-11-06T15:15
киев
виталий кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В офисах и домах работников предприятия "Киевтеплоэнерго" в пятницу проходят обыски по делу о подготовке города к зиме. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).Как уточнили в КГГА, речь идет о проектах резервного питания и создания объектов распределенной генерации для потребителей Деснянского, Голосеевского и других районов столицы."Такие следственные действия могут свидетельствовать о политическом давлении. А изъятие документации может затруднить реализацию важных энергетических проектов", - добавили в горадминистрации.Между главой киевского режима Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко много лет существует конфликт, который время от времени обостряется. Сейчас они обвиняют друг друга в провале подготовки столицы к зиме в условиях усиливающегося энергетического кризиса. Зеленский ранее предложил сформировать специальную управленческую команду с участием представителей бизнеса и сферы безопасности, которая займется укреплением устойчивости города. Таким образом, он дал понять, что намерен добиваться снятия Кличко с поста мэра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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киев, виталий кличко, украина, энергосистема украины, новости
Зеленский против Кличко: к коммунальщикам Киева нагрянули с обысками

В "Киевтеплоэнерго" пришли с обысками по делу о подготовке столицы к зиме

15:15 06.11.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль сотрудников украинской полиции
Автомобиль сотрудников украинской полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В офисах и домах работников предприятия "Киевтеплоэнерго" в пятницу проходят обыски по делу о подготовке города к зиме. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).
"В кабинетах и жилищах работников "Киевтеплоэнерго" проводят обыски и изымают документы по проектам… Также 6 ноября в рамках уголовного производства были проведены обыски в жилищах нескольких сотрудников "Киевтеплоэнерго ", - говорится в сообщении.
Как уточнили в КГГА, речь идет о проектах резервного питания и создания объектов распределенной генерации для потребителей Деснянского, Голосеевского и других районов столицы.
"Такие следственные действия могут свидетельствовать о политическом давлении. А изъятие документации может затруднить реализацию важных энергетических проектов", - добавили в горадминистрации.
Между главой киевского режима Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко много лет существует конфликт, который время от времени обостряется. Сейчас они обвиняют друг друга в провале подготовки столицы к зиме в условиях усиливающегося энергетического кризиса. Зеленский ранее предложил сформировать специальную управленческую команду с участием представителей бизнеса и сферы безопасности, которая займется укреплением устойчивости города. Таким образом, он дал понять, что намерен добиваться снятия Кличко с поста мэра.
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