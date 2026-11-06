https://crimea.ria.ru/20261106/zelenskiy-protiv-klichko-k-kommunalschikam-kieva-nagryanuli-s-obyskami-1160834412.html

Зеленский против Кличко: к коммунальщикам Киева нагрянули с обысками

Зеленский против Кличко: к коммунальщикам Киева нагрянули с обысками - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Зеленский против Кличко: к коммунальщикам Киева нагрянули с обысками

В офисах и домах работников предприятия "Киевтеплоэнерго" в пятницу проходят обыски по делу о подготовке города к зиме. Об этом сообщает Киевская городская... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T15:15

2026-11-06T15:15

2026-11-06T15:15

киев

виталий кличко

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энергосистема украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В офисах и домах работников предприятия "Киевтеплоэнерго" в пятницу проходят обыски по делу о подготовке города к зиме. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).Как уточнили в КГГА, речь идет о проектах резервного питания и создания объектов распределенной генерации для потребителей Деснянского, Голосеевского и других районов столицы."Такие следственные действия могут свидетельствовать о политическом давлении. А изъятие документации может затруднить реализацию важных энергетических проектов", - добавили в горадминистрации.Между главой киевского режима Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко много лет существует конфликт, который время от времени обостряется. Сейчас они обвиняют друг друга в провале подготовки столицы к зиме в условиях усиливающегося энергетического кризиса. Зеленский ранее предложил сформировать специальную управленческую команду с участием представителей бизнеса и сферы безопасности, которая займется укреплением устойчивости города. Таким образом, он дал понять, что намерен добиваться снятия Кличко с поста мэра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, виталий кличко, украина, энергосистема украины, новости