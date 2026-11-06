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ВТБ: выдача ипотеки в России выросла в январе — октябре на 23% - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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ВТБ: выдача ипотеки в России выросла в январе — октябре на 23%
ВТБ: выдача ипотеки в России выросла в январе — октябре на 23% - РИА Новости Крым, 06.11.2026
ВТБ: выдача ипотеки в России выросла в январе — октябре на 23%
Выдача ипотеки в России, по предварительным оценкам ВТБ, за январь — октябрь выросла на 23%, до 3,8 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T12:18
2026-11-06T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. Выдача ипотеки в России, по предварительным оценкам ВТБ, за январь — октябрь выросла на 23%, до 3,8 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что в октябре рынок жилищного кредитования ожидаемо "остудился" после ажиотажа предшествовавшего месяца из-за изменений условий "семейной" госпрограммы. Выдачу за октябрь эксперты банка оценивают в 308 миллиардов рублей. Для сравнения: в сентябре общерыночные ипотечные кредиты превысили 617 миллиардов рублей, а годом ранее в октябре — порядка 484 миллиардов. Динамика октября — это техническая перестройка рынка после ажиотажного спроса на "семейную ипотеку" в сентябре, отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.Структурные сдвиги на рынке повлияли на распределение долей программ, отмечает также банк. По итогам октября доля "семейной ипотеки" на рынке снизилась примерно до 30% с 65% в сентябре, а доля госпрограмм в целом сократилась до 47% с 71% месяцем ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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news.crimea@rian.ru
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втб, ипотека, банк, новости

ВТБ: выдача ипотеки в России выросла в январе — октябре на 23%

12:18 06.11.2026
 
© Фото предоставлены пресс-службой ВТБНазваны крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотеку
Названы крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотеку
© Фото предоставлены пресс-службой ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. Выдача ипотеки в России, по предварительным оценкам ВТБ, за январь — октябрь выросла на 23%, до 3,8 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.
"По предварительным оценкам ВТБ, объем ипотечных выдач в России по итогам десяти месяцев составил порядка 3,8 триллиона рублей. Показатель превышает результат аналогичного периода 2025 года на 23%", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в октябре рынок жилищного кредитования ожидаемо "остудился" после ажиотажа предшествовавшего месяца из-за изменений условий "семейной" госпрограммы. Выдачу за октябрь эксперты банка оценивают в 308 миллиардов рублей. Для сравнения: в сентябре общерыночные ипотечные кредиты превысили 617 миллиардов рублей, а годом ранее в октябре — порядка 484 миллиардов.
Динамика октября — это техническая перестройка рынка после ажиотажного спроса на "семейную ипотеку" в сентябре, отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.
Структурные сдвиги на рынке повлияли на распределение долей программ, отмечает также банк. По итогам октября доля "семейной ипотеки" на рынке снизилась примерно до 30% с 65% в сентябре, а доля госпрограмм в целом сократилась до 47% с 71% месяцем ранее.
"Фундаментальные факторы остаются положительными: по итогам года ждем прироста рынка на уровне 7,5% к показателю 2025 года. Главный драйвер — рыночная ипотека. Прогнозируем объем выдач по ней на уровне около 2,1 триллиона рублей — это будет более чем вдвое выше результата прошлого года", — заключил Бабин.
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