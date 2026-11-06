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ВТБ: выдача ипотеки в России выросла в январе — октябре на 23%

ВТБ: выдача ипотеки в России выросла в январе — октябре на 23% - РИА Новости Крым, 06.11.2026

ВТБ: выдача ипотеки в России выросла в январе — октябре на 23%

Выдача ипотеки в России, по предварительным оценкам ВТБ, за январь — октябрь выросла на 23%, до 3,8 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T12:18

2026-11-06T12:18

2026-11-06T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. Выдача ипотеки в России, по предварительным оценкам ВТБ, за январь — октябрь выросла на 23%, до 3,8 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что в октябре рынок жилищного кредитования ожидаемо "остудился" после ажиотажа предшествовавшего месяца из-за изменений условий "семейной" госпрограммы. Выдачу за октябрь эксперты банка оценивают в 308 миллиардов рублей. Для сравнения: в сентябре общерыночные ипотечные кредиты превысили 617 миллиардов рублей, а годом ранее в октябре — порядка 484 миллиардов. Динамика октября — это техническая перестройка рынка после ажиотажного спроса на "семейную ипотеку" в сентябре, отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.Структурные сдвиги на рынке повлияли на распределение долей программ, отмечает также банк. По итогам октября доля "семейной ипотеки" на рынке снизилась примерно до 30% с 65% в сентябре, а доля госпрограмм в целом сократилась до 47% с 71% месяцем ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, ипотека, банк, новости