Рейтинг@Mail.ru
Враг снова ударил по автобусу в ЛНР: ранены три человека - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261106/vrag-snova-udaril-po-avtobusu-v-lnr-raneny-tri-cheloveka-1160830323.html
Враг снова ударил по автобусу в ЛНР: ранены три человека
Враг снова ударил по автобусу в ЛНР: ранены три человека - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Враг снова ударил по автобусу в ЛНР: ранены три человека
Украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу с пассажирами в Луганской Народной Республике, ранены три человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T13:39
2026-11-06T13:39
луганская народная республика (лнр)
атаки всу
леонид пасечник
происшествия
новости
автобус
новые регионы россии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653551_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_29629ed9ae7ac2b4d9f2e0792043f834.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу с пассажирами в Луганской Народной Республике, ранены три человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Двум раненным оказали необходимую медпомощь и направили на амбулаторное лечение. Один пассажир находится под наблюдением медиков.Кроме того, в Свердловском муниципальном округе в результате вражеского удара ранен энергетик, выполнявший работы на электросетях.В том же округе пострадал 38-летний мужчина в результате атаки дрона на автомобиль.Еще один удар противник нанес в Старобельске по грузовому автомобилю, ранен мужчина, добавил Пасечник.Накануне в ЛНР в результате удара ВСУ по автобусу Петровка – Луганск погибли пять человек и 13 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобуса ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые За три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653551_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_33eb519bf4a5d9c01510da20cf6b9d93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), атаки всу, леонид пасечник, происшествия, новости, автобус, новые регионы россии
Враг снова ударил по автобусу в ЛНР: ранены три человека

При ударе по микроавтобусу Воронеж – Луганск ранены три человека

13:39 06.11.2026
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу с пассажирами в Луганской Народной Республике, ранены три человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В районе села Придорожное Краснодонского муниципального округа неонацисты атаковали микроавтобус, следовавший по маршруту Воронеж – Луганск. В результате удара три пассажира пострадали", - написал Пасечник в своем канале в МАКС.
Двум раненным оказали необходимую медпомощь и направили на амбулаторное лечение. Один пассажир находится под наблюдением медиков.
Кроме того, в Свердловском муниципальном округе в результате вражеского удара ранен энергетик, выполнявший работы на электросетях.
В том же округе пострадал 38-летний мужчина в результате атаки дрона на автомобиль.
Еще один удар противник нанес в Старобельске по грузовому автомобилю, ранен мужчина, добавил Пасечник.
Накануне в ЛНР в результате удара ВСУ по автобусу Петровка – Луганск погибли пять человек и 13 получили ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобуса
ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые
За три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)Атаки ВСУЛеонид ПасечникПроисшествияНовостиАвтобусНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:48На Севастополь обрушатся мокрый снег и сильный ветер
13:39Враг снова ударил по автобусу в ЛНР: ранены три человека
13:31Умер бывший управляющий Феодосийской епархией митрополит Платон
13:20Громадные потери: скольких боевиков ВСУ лишился киевский режим
13:13В Севастополе сгорел жилой дом
13:06ПВО сбила шесть украинских ракет "Фламинго" и "Нептун"
12:58Бизнесу в Севастополе до конца суток ограничили потребление электричества
12:47Из России выдворили более 63 тысяч мигрантов с начала года
12:3612 разрушительных ударов: что уничтожено на Украине за неделю
12:21Сбиваются с тропы и застревают на авто: в Крымских горах спасли 180 туристов
12:18ВТБ: выдача ипотеки в России выросла в январе — октябре на 23%
12:02В Севастополе студента будут судить за работу на спецслужбы Украины
11:52Турист молодеет: кто выбирает санаторное лечение в Крыму
11:41Ростех создал наркозный аппарат с умной поддержкой дыхания
11:28Жителя Симферополя будут судить за госизмену
11:19В Симферополе появится исследовательский научный центр Луки Крымского
11:08Сильнейшая с начала октября вспышка на Солнце несет к Земле магнитную бурю
10:56Агент СБУ получил 19 лет за подготовку теракта против российского чиновника
10:45Лагерь в "Артеке" назовут в честь святителя Луки
10:34Установлены квоты на экспорт минеральных удобрений из России
Лента новостейМолния