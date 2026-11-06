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Враг снова ударил по автобусу в ЛНР: ранены три человека
Враг снова ударил по автобусу в ЛНР: ранены три человека - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Враг снова ударил по автобусу в ЛНР: ранены три человека
Украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу с пассажирами в Луганской Народной Республике, ранены три человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T13:39
2026-11-06T13:39
2026-11-06T13:39
луганская народная республика (лнр)
атаки всу
леонид пасечник
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу с пассажирами в Луганской Народной Республике, ранены три человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Двум раненным оказали необходимую медпомощь и направили на амбулаторное лечение. Один пассажир находится под наблюдением медиков.Кроме того, в Свердловском муниципальном округе в результате вражеского удара ранен энергетик, выполнявший работы на электросетях.В том же округе пострадал 38-летний мужчина в результате атаки дрона на автомобиль.Еще один удар противник нанес в Старобельске по грузовому автомобилю, ранен мужчина, добавил Пасечник.Накануне в ЛНР в результате удара ВСУ по автобусу Петровка – Луганск погибли пять человек и 13 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобуса ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые За три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), атаки всу, леонид пасечник, происшествия, новости, автобус, новые регионы россии
Враг снова ударил по автобусу в ЛНР: ранены три человека
При ударе по микроавтобусу Воронеж – Луганск ранены три человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу с пассажирами в Луганской Народной Республике, ранены три человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В районе села Придорожное Краснодонского муниципального округа неонацисты атаковали микроавтобус, следовавший по маршруту Воронеж – Луганск. В результате удара три пассажира пострадали", - написал Пасечник в своем канале в МАКС.
Двум раненным оказали необходимую медпомощь и направили на амбулаторное лечение. Один пассажир находится под наблюдением медиков.
Кроме того, в Свердловском муниципальном округе в результате вражеского удара ранен энергетик, выполнявший работы на электросетях.
В том же округе пострадал 38-летний мужчина в результате атаки дрона на автомобиль.
Еще один удар противник нанес в Старобельске по грузовому автомобилю, ранен мужчина, добавил Пасечник.
Накануне в ЛНР в результате удара ВСУ по автобусу Петровка – Луганск погибли
пять человек и 13 получили ранения.
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