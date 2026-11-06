https://crimea.ria.ru/20261106/vrag-snova-udaril-po-avtobusu-v-lnr-raneny-tri-cheloveka-1160830323.html

Враг снова ударил по автобусу в ЛНР: ранены три человека

Враг снова ударил по автобусу в ЛНР: ранены три человека - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Враг снова ударил по автобусу в ЛНР: ранены три человека

Украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу с пассажирами в Луганской Народной Республике, ранены три человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T13:39

2026-11-06T13:39

2026-11-06T13:39

луганская народная республика (лнр)

атаки всу

леонид пасечник

происшествия

новости

автобус

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу с пассажирами в Луганской Народной Республике, ранены три человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Двум раненным оказали необходимую медпомощь и направили на амбулаторное лечение. Один пассажир находится под наблюдением медиков.Кроме того, в Свердловском муниципальном округе в результате вражеского удара ранен энергетик, выполнявший работы на электросетях.В том же округе пострадал 38-летний мужчина в результате атаки дрона на автомобиль.Еще один удар противник нанес в Старобельске по грузовому автомобилю, ранен мужчина, добавил Пасечник.Накануне в ЛНР в результате удара ВСУ по автобусу Петровка – Луганск погибли пять человек и 13 получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобуса ВСУ бьют по мирным в ЛНР – погибли двое детей и взрослые За три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), атаки всу, леонид пасечник, происшествия, новости, автобус, новые регионы россии