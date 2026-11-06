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Верховная Рада осталась без света, воды и тепла - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Верховная Рада осталась без света, воды и тепла
Верховная Рада осталась без света, воды и тепла - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Верховная Рада осталась без света, воды и тепла
В Верховной Раде Украины в настоящее время нет ни воды, ни отопления. Также происходят перебои с электричеством, заявил в своем Telegram-канале украинский... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T14:47
2026-11-06T14:47
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верховная рада украины
новости
энергосистема украины
отключение воды
отопление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Верховной Раде Украины в настоящее время нет ни воды, ни отопления. Также происходят перебои с электричеством, заявил в своем Telegram-канале украинский народный депутат Даниил Гетманцев.В комментариях пользователи пишут, что не верят заявлениям нардепа, и спрашивают, где выделенные на защиту энергетики страны деньги.Ранее Гетманцев заявил, что видит необходимость в проведении референдума в Украине для утверждения мирного соглашения с Россией. Он выступил за продолжение переговоров с РФ и поиск компромиссного решения как можно скорее.3 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области повреждены объекты регионального энергоузла, также по всей Украине повреждена электрогенерация. Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в Киеве, а также сбоям в работе общественного электротранспорта. 5 ноября в трех районах Киева ввели экстренные отключения электричества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: под Киевом разбит аккумуляторный парк хранения энергииАварийные отключения света введены в пяти регионах УкраиныНа украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии
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украина, киев, верховная рада украины, новости, энергосистема украины, отключение воды, отопление
Верховная Рада осталась без света, воды и тепла

Верховная Рада осталась без света, воды и тепла - нардеп

14:47 06.11.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины. Архивное фото
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Верховной Раде Украины в настоящее время нет ни воды, ни отопления. Также происходят перебои с электричеством, заявил в своем Telegram-канале украинский народный депутат Даниил Гетманцев.

"Люди спрашивают, как там в Верховной Раде? Свет с перебоями, воды нет, тепла тоже. Все как у всех", - написал он.

В комментариях пользователи пишут, что не верят заявлениям нардепа, и спрашивают, где выделенные на защиту энергетики страны деньги.
Ранее Гетманцев заявил, что видит необходимость в проведении референдума в Украине для утверждения мирного соглашения с Россией. Он выступил за продолжение переговоров с РФ и поиск компромиссного решения как можно скорее.
3 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области повреждены объекты регионального энергоузла, также по всей Украине повреждена электрогенерация. Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в Киеве, а также сбоям в работе общественного электротранспорта. 5 ноября в трех районах Киева ввели экстренные отключения электричества.
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УкраинаКиевВерховная Рада УкраиныНовостиЭнергосистема УкраиныОтключение водыОтопление
 
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