https://crimea.ria.ru/20261106/verkhovnaya-rada-ostalas-bez-sveta-vody-i-tepla--1160834195.html
Верховная Рада осталась без света, воды и тепла
Верховная Рада осталась без света, воды и тепла - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Верховная Рада осталась без света, воды и тепла
В Верховной Раде Украины в настоящее время нет ни воды, ни отопления. Также происходят перебои с электричеством, заявил в своем Telegram-канале украинский... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T14:47
2026-11-06T14:47
2026-11-06T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Верховной Раде Украины в настоящее время нет ни воды, ни отопления. Также происходят перебои с электричеством, заявил в своем Telegram-канале украинский народный депутат Даниил Гетманцев.В комментариях пользователи пишут, что не верят заявлениям нардепа, и спрашивают, где выделенные на защиту энергетики страны деньги.Ранее Гетманцев заявил, что видит необходимость в проведении референдума в Украине для утверждения мирного соглашения с Россией. Он выступил за продолжение переговоров с РФ и поиск компромиссного решения как можно скорее.3 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области повреждены объекты регионального энергоузла, также по всей Украине повреждена электрогенерация. Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в Киеве, а также сбоям в работе общественного электротранспорта. 5 ноября в трех районах Киева ввели экстренные отключения электричества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: под Киевом разбит аккумуляторный парк хранения энергииАварийные отключения света введены в пяти регионах УкраиныНа украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии
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РИА Новости Крым
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украина, киев, верховная рада украины, новости, энергосистема украины, отключение воды, отопление
Верховная Рада осталась без света, воды и тепла
Верховная Рада осталась без света, воды и тепла - нардеп