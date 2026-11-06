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В Симферополе в пятницу изменили маршруты некоторых троллейбусов

В Симферополе в пятницу изменили маршруты некоторых троллейбусов - РИА Новости Крым, 06.11.2026

В Симферополе в пятницу изменили маршруты некоторых троллейбусов

В Симферополе из-за ситуации с электроснабжением в пятницу изменились маршруты движения некоторых троллейбусов, сообщает предприятие "Крымтроллейбус". РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T07:39

2026-11-06T07:39

2026-11-06T07:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за ситуации с электроснабжением в пятницу изменились маршруты движения некоторых троллейбусов, сообщает предприятие "Крымтроллейбус".В связи с этим движение организовано следующим образом:Троллейбусные маршруты № 15 и №16 следуют до Марьино на автономном ходу.Троллейбусы №4 и №6 следуют по сокращенной схеме — до гостиницы "Москва".В Крыму и Севастополе продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии после сразу нескольких аварий, произошедших за пределами полуострова за последние дни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, городская среда, общественный транспорт, троллейбус, крымтроллейбус, логистика, энергосистема крыма, новости крыма