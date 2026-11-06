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В Симферополе в пятницу изменили маршруты некоторых троллейбусов
В Симферополе в пятницу изменили маршруты некоторых троллейбусов - РИА Новости Крым, 06.11.2026
В Симферополе в пятницу изменили маршруты некоторых троллейбусов
В Симферополе из-за ситуации с электроснабжением в пятницу изменились маршруты движения некоторых троллейбусов, сообщает предприятие "Крымтроллейбус". РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T07:39
2026-11-06T07:39
2026-11-06T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за ситуации с электроснабжением в пятницу изменились маршруты движения некоторых троллейбусов, сообщает предприятие "Крымтроллейбус".В связи с этим движение организовано следующим образом:Троллейбусные маршруты № 15 и №16 следуют до Марьино на автономном ходу.Троллейбусы №4 и №6 следуют по сокращенной схеме — до гостиницы "Москва".В Крыму и Севастополе продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии после сразу нескольких аварий, произошедших за пределами полуострова за последние дни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, городская среда, общественный транспорт, троллейбус, крымтроллейбус, логистика, энергосистема крыма, новости крыма
В Симферополе в пятницу изменили маршруты некоторых троллейбусов
В Симферополе из-за ситуации со светом изменились маршруты движения некоторых троллейбусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за ситуации с электроснабжением в пятницу изменились маршруты движения некоторых троллейбусов, сообщает предприятие "Крымтроллейбус".
На данный момент не функционирует городской участок контактной сети от гостиницы "Москва" до микрорайона Марьино.
В связи с этим движение организовано следующим образом:
Троллейбусные маршруты № 15 и №16 следуют до Марьино на автономном ходу.
Троллейбусы №4 и №6 следуют по сокращенной схеме — до гостиницы "Москва".
В Крыму и Севастополе продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии после сразу нескольких аварий, произошедших за пределами полуострова за последние дни.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.