https://crimea.ria.ru/20261106/v-simferopole-selskokhozyaystvennye-yarmarki-budut-provodit-chasche-1160768161.html

В Симферополе сельскохозяйственные ярмарки будут проводить чаще

В Симферополе сельскохозяйственные ярмарки будут проводить чаще - РИА Новости Крым, 06.11.2026

В Симферополе сельскохозяйственные ярмарки будут проводить чаще

Ярмарки, на которых можно приобрести продукцию от крымских фермеров, будут проводить чаще – каждую субботу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T21:45

2026-11-06T21:45

2026-11-06T21:45

денис кратюк

симферополь

ярмарка

продукты

сельское хозяйство

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В Симферополе с/х ярмарки будут проводить чаще В Симферополе с/х ярмарки будут проводить чаще audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Ярмарки, на которых можно приобрести продукцию от крымских фермеров, будут проводить чаще – каждую субботу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.По словам Кратюка, в эти дни в Крыму активно идет сбор урожая овощей из борщевого набора, который заметно дешевеет на прилавках."Идет активная копка овощей, то есть поздний овощной набор. Это морковь, картофель, лук – все, что осенью мы собираем. Здесь проблем никаких не вижу. Единственное, опять дожди немножко нас опять толкают в сторону", – сказал министр.По его словам, ярмарки, на которых можно приобрести овощи крымских аграриев и другую фермерскую сельскохозяйственную продукцию, по традиции будут проводиться и зимой, причем число их будет расти.Он подчеркнул, что такой торговый формат, как ярмарка, в Крыму очень востребован у всех."Тут и мелкий фермер легко сбывает очень качественные товары, и люди уже привыкли. И очень часто, когда ярмарка по каким-либо причинам смещается или из-за праздника, или из-за каких-то ограничений, видим, что действительно она необходима", – подытожил министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подешевели местные овощи и фруктыАграрии Крыма до конца года получат 2,3 миллиарда рублей господдержкиВ Севастополе начался сбор тепличных огурцов

https://crimea.ria.ru/20261103/v-krymu-urozhay-etogo-goda-budet-na-tret-bolshe-proshlogodnego-1160738110.html

симферополь

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денис кратюк, симферополь, ярмарка, продукты, сельское хозяйство