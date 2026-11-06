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В Симферополе сельскохозяйственные ярмарки будут проводить чаще - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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В Симферополе сельскохозяйственные ярмарки будут проводить чаще
В Симферополе сельскохозяйственные ярмарки будут проводить чаще - РИА Новости Крым, 06.11.2026
В Симферополе сельскохозяйственные ярмарки будут проводить чаще
Ярмарки, на которых можно приобрести продукцию от крымских фермеров, будут проводить чаще – каждую субботу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T21:45
2026-11-06T21:45
денис кратюк
симферополь
ярмарка
продукты
сельское хозяйство
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В Симферополе с/х ярмарки будут проводить чаще
В Симферополе с/х ярмарки будут проводить чаще
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Ярмарки, на которых можно приобрести продукцию от крымских фермеров, будут проводить чаще – каждую субботу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.По словам Кратюка, в эти дни в Крыму активно идет сбор урожая овощей из борщевого набора, который заметно дешевеет на прилавках."Идет активная копка овощей, то есть поздний овощной набор. Это морковь, картофель, лук – все, что осенью мы собираем. Здесь проблем никаких не вижу. Единственное, опять дожди немножко нас опять толкают в сторону", – сказал министр.По его словам, ярмарки, на которых можно приобрести овощи крымских аграриев и другую фермерскую сельскохозяйственную продукцию, по традиции будут проводиться и зимой, причем число их будет расти.Он подчеркнул, что такой торговый формат, как ярмарка, в Крыму очень востребован у всех."Тут и мелкий фермер легко сбывает очень качественные товары, и люди уже привыкли. И очень часто, когда ярмарка по каким-либо причинам смещается или из-за праздника, или из-за каких-то ограничений, видим, что действительно она необходима", – подытожил министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подешевели местные овощи и фруктыАграрии Крыма до конца года получат 2,3 миллиарда рублей господдержкиВ Севастополе начался сбор тепличных огурцов
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денис кратюк, симферополь, ярмарка, продукты, сельское хозяйство
В Симферополе сельскохозяйственные ярмарки будут проводить чаще

В Симферополе ярмарки с товарами от местных фермеров хотят проводить чаще – каждую субботу

21:45 06.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкЛюди на ярмарке в Симферополе
Люди на ярмарке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Ярмарки, на которых можно приобрести продукцию от крымских фермеров, будут проводить чаще – каждую субботу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.
В Симферополе с/х ярмарки будут проводить чаще
21:45
По словам Кратюка, в эти дни в Крыму активно идет сбор урожая овощей из борщевого набора, который заметно дешевеет на прилавках.
"Идет активная копка овощей, то есть поздний овощной набор. Это морковь, картофель, лук – все, что осенью мы собираем. Здесь проблем никаких не вижу. Единственное, опять дожди немножко нас опять толкают в сторону", – сказал министр.
По его словам, ярмарки, на которых можно приобрести овощи крымских аграриев и другую фермерскую сельскохозяйственную продукцию, по традиции будут проводиться и зимой, причем число их будет расти.
"Ярмарки традиционно – дублер улицы Севастопольской, Кечкеметская и Привоз (улица Киевская) – там традиционно будут проводиться. Мы сейчас их постараемся сделать чаще, проводить чуть ли не каждую субботу, чтобы действительно всего хватало", – сказал глава ведомства.
Он подчеркнул, что такой торговый формат, как ярмарка, в Крыму очень востребован у всех.
"Тут и мелкий фермер легко сбывает очень качественные товары, и люди уже привыкли. И очень часто, когда ярмарка по каким-либо причинам смещается или из-за праздника, или из-за каких-то ограничений, видим, что действительно она необходима", – подытожил министр.
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