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В Симферополе появится исследовательский научный центр Луки Крымского
В Симферополе появится исследовательский научный центр Луки Крымского - РИА Новости Крым, 06.11.2026
В Симферополе появится исследовательский научный центр Луки Крымского
В 2027 году планируется провести крестный ход по городам жизни и служения святителя Луки Крымского. Кроме того, в Крыму намерены создать просветительский и... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T11:19
2026-11-06T11:19
2026-11-06T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В 2027 году планируется провести крестный ход по городам жизни и служения святителя Луки Крымского. Кроме того, в Крыму намерены создать просветительский и исследовательский научный центр в память о святителе, сообщается на сайте Симферопольской и Крымской епархии.Кроме того, по его словам, будет создан Центр истории медицины в честь святителя Луки.Митрополит Тихон также напомнил о новом формате школьных занятий из цикла "Разговоры о важном". Созданы 87 фильмов для школ из цикла "Великие герои Отечества", одна из лент посвящена жизни и служению святителя Луки.В течение 2027 года в регионах и епархиях пройдут церковные, богословские мероприятия, приуроченные к 150-летию святителя Луки, предполагается и крестный ход по городам жизни и служения исповедника. Одним из центров торжеств станет Симферополь.В Москву планируется доставить частицы мощей святителя Луки. Финалом мероприятий может стать большая конференция в Москве на тему истории общественной медицины.В 2027 году в России на государственном уровне отметят 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. План основных мероприятий включает 124 инициативы в регионах России и за рубежом. Среди них – просветительские, мемориальные, выставочные и издательские проекты, ремонтные работы на объектах, связанных с жизнью и служением святителя, указали в правительстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для музея святителя Луки подготовят новое помещение в СимферополеЧто известно о создании нового музея святителя Луки в СимферополеМощи святителя Луки перенесли в Александро-Невский собор Симферополя
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крым, симферополь, святитель лука крымский (войно-ясенецкий), крымская митрополия, тихон шевкунов, новости крыма, религия, православие
В Симферополе появится исследовательский научный центр Луки Крымского
В Крыму создадут научный центр и Центр истории медицины к 150-летию святителя Луки
11:19 06.11.2026 (обновлено: 11:54 06.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В 2027 году планируется провести крестный ход по городам жизни и служения святителя Луки Крымского. Кроме того, в Крыму намерены создать просветительский и исследовательский научный центр в память о святителе, сообщается на сайте Симферопольской и Крымской епархии.
"В Крыму мы предполагаем создать просветительский и, насколько это возможно, исследовательский научный центр в память святителя Луки. Сейчас в Свято-Троицком монастыре Симферополя идут обширные реставрационные работы. Монастырь станет центром исторического квартала святителя Луки", - рассказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
Кроме того, по его словам, будет создан Центр истории медицины в честь святителя Луки.
Митрополит Тихон также напомнил о новом формате школьных занятий из цикла "Разговоры о важном". Созданы 87 фильмов для школ из цикла "Великие герои Отечества", одна из лент посвящена жизни и служению святителя Луки.
В течение 2027 года в регионах и епархиях пройдут церковные, богословские мероприятия, приуроченные к 150-летию святителя Луки, предполагается и крестный ход по городам жизни и служения исповедника. Одним из центров торжеств станет Симферополь.
В Москву планируется доставить частицы мощей святителя Луки. Финалом мероприятий может стать большая конференция в Москве на тему истории общественной медицины.
В 2027 году в России на государственном уровне отметят
150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. План основных мероприятий включает 124 инициативы
в регионах России и за рубежом. Среди них – просветительские, мемориальные, выставочные и издательские проекты, ремонтные работы на объектах, связанных с жизнью и служением святителя, указали в правительстве.
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