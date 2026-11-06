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В Севастополе студента будут судить за работу на спецслужбы Украины - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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В Севастополе студента будут судить за работу на спецслужбы Украины
В Севастополе студента будут судить за работу на спецслужбы Украины - РИА Новости Крым, 06.11.2026
В Севастополе студента будут судить за работу на спецслужбы Украины
В Севастополе будут судить 20-летнего студента, который передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных объектах и по заданию Киева хранил у себя РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T12:02
2026-11-06T12:02
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить 20-летнего студента, который передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных объектах и по заданию Киева хранил у себя дома компоненты самодельной бомбы. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры."20-летний обвиняемый по собственной инициативе установил в Сети конспиративный контакт с представителем украинской спецслужбы и выразил готовность принимать участие в деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.Злоумышленник сфотографировал объекты Вооруженных сил РФ и направил материалы вражеской спецслужбе. Также он передал фотографии агитационно-пропагандистской листовки с символикой террористической организации, распечатанной им из интернета и размещенной на территории Севастополя.Кроме того, у него дома обнаружены и изъяты полученные от сотрудника украинской спецслужбы взрывчатое вещество на основе гексогена массой около килограмма, электродетонатор, устройство для дистанционного подрыва и три килограмма компонентов для самостоятельного изготовления взрывчатых веществ.Сотрудники органов безопасности задержали злоумышленника. Дело рассмотрит Южный окружной военный суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ленинградской области задержан за подготовку диверсии на железной дорогеХотел подзаработать: крымчанину дали 15 лет за поджог релейных шкафовПодросток готовил теракт на территории музея-заповедника в Москве - ФСБ
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, терроризм, прокуратура города севастополя, украина
В Севастополе студента будут судить за работу на спецслужбы Украины

В Крыму студент "сливал" Киеву фото военных объектов и хранил взрывчатку – его ждет суд

12:02 06.11.2026
 
© Прокуратура СевастополяВ Крыму студент "сливал" Киеву фото военных объектов и хранил взрывчатку
В Крыму студент сливал Киеву фото военных объектов и хранил взрывчатку
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить 20-летнего студента, который передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных объектах и по заданию Киева хранил у себя дома компоненты самодельной бомбы. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
"20-летний обвиняемый по собственной инициативе установил в Сети конспиративный контакт с представителем украинской спецслужбы и выразил готовность принимать участие в деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.
Злоумышленник сфотографировал объекты Вооруженных сил РФ и направил материалы вражеской спецслужбе. Также он передал фотографии агитационно-пропагандистской листовки с символикой террористической организации, распечатанной им из интернета и размещенной на территории Севастополя.
Кроме того, у него дома обнаружены и изъяты полученные от сотрудника украинской спецслужбы взрывчатое вещество на основе гексогена массой около килограмма, электродетонатор, устройство для дистанционного подрыва и три килограмма компонентов для самостоятельного изготовления взрывчатых веществ.
Сотрудники органов безопасности задержали злоумышленника. Дело рассмотрит Южный окружной военный суд.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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