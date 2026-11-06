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В Севастополе сгорел жилой дом - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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В Севастополе сгорел жилой дом
В Севастополе сгорел жилой дом - РИА Новости Крым, 06.11.2026
В Севастополе сгорел жилой дом
В садоводческом товариществе в Севастополе сгорел жилой дом. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T13:13
2026-11-06T13:13
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В садоводческом товариществе в Севастополе сгорел жилой дом. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Пожар в одноэтажном частном доме на территории садоводческого товарищества "Рябинушка" произошел утром в пятницу, 6 ноября. Спасателей на место вызвали в 09:27.По данным севастопольского главка МЧС, пожар на площади 80 квадратных метров локализовали за полчаса, а полностью ликвидировали в 11:42. Погибших и пострадавших нет.На месте тушения работали 22 человека и восемь единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Ранее сообщалось, что в частном доме на территории садового товарищества в Севастополе вспыхнул пожар, причиной которого стала бытовая печка. Это первый в новом осенне-зимнем сезоне случай в регионе, когда печь привела к пожару.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли мужчинуВ Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за годВ Севастополе загорелся пансионат – эвакуированы десятки людей
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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севастополь, пожар, происшествия, мчс севастополя, новости севастополя, крым
В Севастополе сгорел жилой дом

В Севастополе сгорел частный жилой дом

13:13 06.11.2026
 
© МЧС СевастополяВ Севастополе сгорел частный дом
В Севастополе сгорел частный дом
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В садоводческом товариществе в Севастополе сгорел жилой дом. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.
Пожар в одноэтажном частном доме на территории садоводческого товарищества "Рябинушка" произошел утром в пятницу, 6 ноября. Спасателей на место вызвали в 09:27.
"Дом был полностью охвачен огнем… Из помещения своевременно вынесли газовый баллон, не допустив критического нагрева", - говорится в сообщении.
© МЧС СевастополяВ Севастополе сгорел частный дом
В Севастополе сгорел частный дом
© МЧС Севастополя
В Севастополе сгорел частный дом
По данным севастопольского главка МЧС, пожар на площади 80 квадратных метров локализовали за полчаса, а полностью ликвидировали в 11:42. Погибших и пострадавших нет.
На месте тушения работали 22 человека и восемь единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в частном доме на территории садового товарищества в Севастополе вспыхнул пожар, причиной которого стала бытовая печка. Это первый в новом осенне-зимнем сезоне случай в регионе, когда печь привела к пожару.
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