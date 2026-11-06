https://crimea.ria.ru/20261106/v-sevastopole-sgorel-zhiloy-dom-1160827694.html

В Севастополе сгорел жилой дом

В Севастополе сгорел жилой дом - РИА Новости Крым, 06.11.2026

В Севастополе сгорел жилой дом

В садоводческом товариществе в Севастополе сгорел жилой дом. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T13:13

2026-11-06T13:13

2026-11-06T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В садоводческом товариществе в Севастополе сгорел жилой дом. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Пожар в одноэтажном частном доме на территории садоводческого товарищества "Рябинушка" произошел утром в пятницу, 6 ноября. Спасателей на место вызвали в 09:27.По данным севастопольского главка МЧС, пожар на площади 80 квадратных метров локализовали за полчаса, а полностью ликвидировали в 11:42. Погибших и пострадавших нет.На месте тушения работали 22 человека и восемь единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Ранее сообщалось, что в частном доме на территории садового товарищества в Севастополе вспыхнул пожар, причиной которого стала бытовая печка. Это первый в новом осенне-зимнем сезоне случай в регионе, когда печь привела к пожару.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли мужчинуВ Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за годВ Севастополе загорелся пансионат – эвакуированы десятки людей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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