https://crimea.ria.ru/20261106/v-sevastopole-na-pozhare-v-mnogoetazhke-spasli-muzhchinu-1160817913.html

В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли мужчину

В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли мужчину - РИА Новости Крым, 06.11.2026

В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли мужчину

Сотрудники МЧС спасли мужчину на пожаре, вспыхнувшем в подвале многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T08:19

2026-11-06T08:19

2026-11-06T08:19

севастополь

пожар

мчс севастополя

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС спасли мужчину на пожаре, вспыхнувшем в подвале многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по Севастополю.Как рассказали в ведомстве, вызов поступил около 7 часов утра в пятницу.От госпитализации спасенный отказался.Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Его ликвидировали полностью за 15 минут.К тушению привлекались девять специалистов и два автомобиля. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе горит жилой дом – двух человек эвакуировалиВосемь сотрудников МЧС России в Крыму награждены за мужество и профессионализмВ Ялте потушили пожар в двухэтажном жилом доме

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, новости севастополя, общество