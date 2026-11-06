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В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли мужчину
В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли мужчину - РИА Новости Крым, 06.11.2026
В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли мужчину
Сотрудники МЧС спасли мужчину на пожаре, вспыхнувшем в подвале многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T08:19
2026-11-06T08:19
2026-11-06T08:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС спасли мужчину на пожаре, вспыхнувшем в подвале многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по Севастополю.Как рассказали в ведомстве, вызов поступил около 7 часов утра в пятницу.От госпитализации спасенный отказался.Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Его ликвидировали полностью за 15 минут.К тушению привлекались девять специалистов и два автомобиля. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе горит жилой дом – двух человек эвакуировалиВосемь сотрудников МЧС России в Крыму награждены за мужество и профессионализмВ Ялте потушили пожар в двухэтажном жилом доме
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севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, новости севастополя, общество
В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли мужчину
В Севастополе сотрудники МЧС спасли мужчину на пожаре в многоквартирном доме
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС спасли мужчину на пожаре, вспыхнувшем в подвале многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по Севастополю.
Как рассказали в ведомстве, вызов поступил около 7 часов утра в пятницу.
"Подразделения установили, что в подвале четырехэтажного жилого многоквартирного дома пожар в подвале. Внутри обнаружили мужчину, его вывели на свежий воздух и передали медицинской бригаде", - говорится в сообщении.
От госпитализации спасенный отказался.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Его ликвидировали полностью за 15 минут.
К тушению привлекались девять специалистов и два автомобиля. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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