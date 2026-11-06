https://crimea.ria.ru/20261106/v-parke-patriot-poyavilis-stendy-pamyati-pogibshikh-voenkorov-ria-novosti-1160839165.html

В парке "Патриот" появились стенды памяти погибших военкоров РИА Новости

В парке "Патриот" появились стенды памяти погибших военкоров РИА Новости - РИА Новости Крым, 06.11.2026

В парке "Патриот" появились стенды памяти погибших военкоров РИА Новости

В парке "Патриот" разметили памятные стенды, посвященные трем погибшим военкорам РИА Новости — Андрею Стенину, Ивану Зуеву и Ростиславу Журавлеву. Об этом... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T17:07

2026-11-06T17:07

2026-11-06T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. В парке "Патриот" разметили памятные стенды, посвященные трем погибшим военкорам РИА Новости — Андрею Стенину, Ивану Зуеву и Ростиславу Журавлеву. Об этом сообщает корреспондент агентства.Выставка открылась в сотрудничестве с благотворительным фондом имени военкора Первого канала Анны Прокофьевой. Она повествует о 20 российских журналистах, фотокорреспондентах и операторах, которые погибли на фронте в период с 2014 по 2025-й годы.На стендах находятся фотографии погибших сотрудников СМИ с краткой информацией о жизни и работе. Также возле в музейных витринах представлены предметы, принадлежавшие погибшим: книги, рабочая аппаратура — петличные микрофоны и объективы фотоаппаратов.Андрей Стенин погиб в районе Донецка 6 августа 2014 года. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.Ростислав Журавлев был убит 22 июля 2023 года в Запорожской области при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. В этот момент он готовил репортаж о применении Украиной этих запрещенных снарядов.Иван Зуев погиб при атаке украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года.В Москве на стене здания "России сегодня" на Зубовском бульваре установлен памятный знак Андрею Стенину, а рядом с ним – мемориальная табличка в честь корреспондента Ростислава Журавлева, погибшего в зоне спецоперации в 2023 году.Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора Ивана Зуева бесстрашным человек, который всегда воспринимал редакционные задания по-военному, как приказ, и выполнял все с вдохновением.Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и о воспрепятствовании законной деятельности журналистов после гибели корреспондента РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича в Запорожской области. По информации силовиков, вооруженные формирования Украины нанесли удары по съемочной группе медиагруппы "Россия сегодня" при помощи беспилотных летательных аппаратов.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что удар украинскими БПЛА по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление."Россия сегодня" в 2014 году под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО организовала Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Это единственная в России международная площадка, в рамках которой отмечаются достижения молодых фотографов. Имя Андрея Стенина стало символом журналистской доблести, чести, верности Родине и профессии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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