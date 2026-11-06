Рейтинг@Mail.ru
В нескольких районах Крыма в пятницу не будет воды - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261106/v-neskolkikh-rayonakh-kryma-v-pyatnitsu-ne-budet-vody-1160818595.html
В нескольких районах Крыма в пятницу не будет воды
В нескольких районах Крыма в пятницу не будет воды - РИА Новости Крым, 06.11.2026
В нескольких районах Крыма в пятницу не будет воды
В Крыму в пятницу в связи с аварийно-восстановительными работами в нескольких районах республики будет ограничено водоснабжение, сообщает предприятие "Вода... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T08:48
2026-11-06T08:48
отключение воды в крыму
вода крыма
вода в крыму
крым
новости крыма
жкх крыма и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу в связи с аварийно-восстановительными работами в нескольких районах республики будет ограничено водоснабжение, сообщает предприятие "Вода Крыма".В частности, в Бахчисарае ориентировочно до 13:00 не будет воды по адресам ул. Мира, 16 и ул. Советская, 14.В городе Щелкино и селе Батальное Ленинского района действует временный график подачи воды с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.В Феодосии не будет воды более чем на 90 улицах и переулках. Силами филиала предприятия организован подвоз воды по следующему графику:09:00 - 11:00 - Симферопольское шоссе, 11 ЖК "Жемчужина";11:20 - 13:00 - Симферопольское шоссе, 24-В;13:20 - 15:00 - ул. Володарского, 35-37;15:20 – 17:00 - ул. Нахимова, 18;09:00 - 11:00 - ул. Украинская, 44-46;11:20 - 13:00 - ул. Галерейная, 15-19;13:20 - 15:00 - ул. Советская, 16 (во дворе);15:20 – 17:00 - бул. Адмиральский, 12;09:00 - 11:00 - ул. Горького, 2 (магазин "Солнечный");11:20 - 13:00 - ул. Горького, 24 - ул. Циолковского;13:20 - 15:00 - ул. Ленина, 2-4;15:20 – 17:00 - Рабочий городок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4478d30789ac53f23fbc5100f43f71f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение воды в крыму, вода крыма, вода в крыму, крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя
В нескольких районах Крыма в пятницу не будет воды

В трех районах Крыма в пятницу будет ограничено водоснабжение

08:48 06.11.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу в связи с аварийно-восстановительными работами в нескольких районах республики будет ограничено водоснабжение, сообщает предприятие "Вода Крыма".
"6 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.
В частности, в Бахчисарае ориентировочно до 13:00 не будет воды по адресам ул. Мира, 16 и ул. Советская, 14.
В городе Щелкино и селе Батальное Ленинского района действует временный график подачи воды с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.
В Феодосии не будет воды более чем на 90 улицах и переулках. Силами филиала предприятия организован подвоз воды по следующему графику:
09:00 - 11:00 - Симферопольское шоссе, 11 ЖК "Жемчужина";
11:20 - 13:00 - Симферопольское шоссе, 24-В;
13:20 - 15:00 - ул. Володарского, 35-37;
15:20 – 17:00 - ул. Нахимова, 18;
09:00 - 11:00 - ул. Украинская, 44-46;
11:20 - 13:00 - ул. Галерейная, 15-19;
13:20 - 15:00 - ул. Советская, 16 (во дворе);
15:20 – 17:00 - бул. Адмиральский, 12;
09:00 - 11:00 - ул. Горького, 2 (магазин "Солнечный");
11:20 - 13:00 - ул. Горького, 24 - ул. Циолковского;
13:20 - 15:00 - ул. Ленина, 2-4;
15:20 – 17:00 - Рабочий городок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Отключение воды в КрымуВода КрымаВода в КрымуКрымНовости КрымаЖКХ Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:56Агент СБУ получил 19 лет за подготовку теракта против российского чиновника
10:45Лагерь в "Артеке" назовут в честь святителя Луки
10:34Установлены квоты на экспорт минеральных удобрений из России
10:21Украинская разведка обучает операторов дронов-камикадзе в Африке
10:10Переводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонии
09:44"Серьезные предложения": Кушнер сделал заявление об украинском конфликте
09:35Морозные ночи ожидаются в Крыму 8 и 9 ноября
09:20Дело о гибели подростков в сауне на Кузбассе: суд вынес приговор
09:11Пожар тушат на предприятии в Краснодарском крае после падения БПЛА
09:00142 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России
08:54Беспилотная опасность в Крыму отменена
08:48В нескольких районах Крыма в пятницу не будет воды
08:40Дефицит мощности в энергосистеме Крыма: что происходит со светом
08:29В Алуште из-за перебоев со светом будут останавливаться котельные
08:19В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли мужчину
08:05Удары по Украине: под Киевом разбит аккумуляторный парк хранения энергии
07:55Где в Крыму заправиться бензином по социальной цене 6 ноября
07:44Графики не действуют: в Севастополе ограничили электроснабжение
07:39В Симферополе в пятницу изменили маршруты некоторых троллейбусов
07:20Трамп заявил о подготовке мирного договора по Украине
Лента новостейМолния