https://crimea.ria.ru/20261106/v-neskolkikh-rayonakh-kryma-v-pyatnitsu-ne-budet-vody-1160818595.html

В нескольких районах Крыма в пятницу не будет воды

В нескольких районах Крыма в пятницу не будет воды - РИА Новости Крым, 06.11.2026

В нескольких районах Крыма в пятницу не будет воды

В Крыму в пятницу в связи с аварийно-восстановительными работами в нескольких районах республики будет ограничено водоснабжение, сообщает предприятие "Вода... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T08:48

2026-11-06T08:48

2026-11-06T08:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу в связи с аварийно-восстановительными работами в нескольких районах республики будет ограничено водоснабжение, сообщает предприятие "Вода Крыма".В частности, в Бахчисарае ориентировочно до 13:00 не будет воды по адресам ул. Мира, 16 и ул. Советская, 14.В городе Щелкино и селе Батальное Ленинского района действует временный график подачи воды с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.В Феодосии не будет воды более чем на 90 улицах и переулках. Силами филиала предприятия организован подвоз воды по следующему графику:09:00 - 11:00 - Симферопольское шоссе, 11 ЖК "Жемчужина";11:20 - 13:00 - Симферопольское шоссе, 24-В;13:20 - 15:00 - ул. Володарского, 35-37;15:20 – 17:00 - ул. Нахимова, 18;09:00 - 11:00 - ул. Украинская, 44-46;11:20 - 13:00 - ул. Галерейная, 15-19;13:20 - 15:00 - ул. Советская, 16 (во дворе);15:20 – 17:00 - бул. Адмиральский, 12;09:00 - 11:00 - ул. Горького, 2 (магазин "Солнечный");11:20 - 13:00 - ул. Горького, 24 - ул. Циолковского;13:20 - 15:00 - ул. Ленина, 2-4;15:20 – 17:00 - Рабочий городок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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