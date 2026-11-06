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В Крыму сроки сдачи нескольких детсадов перенесли на 2027 год - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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В Крыму сроки сдачи нескольких детсадов перенесли на 2027 год
В Крыму сроки сдачи нескольких детсадов перенесли на 2027 год - РИА Новости Крым, 06.11.2026
В Крыму сроки сдачи нескольких детсадов перенесли на 2027 год
Сроки сдачи четырех новых детских садов в Крыму перенесены на следующий год из-за логистических сложностей, сообщил глава парламента республики Владимир... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T22:10
2026-11-06T22:10
крым
детский сад
владимир константинов
образование в крыму и севастополе
строительство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Сроки сдачи четырех новых детских садов в Крыму перенесены на следующий год из-за логистических сложностей, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.Речь идет о детсаде-яслях на 120 мест в микрорайоне Новониколаевский в Симферополе (готовность 67%) и детских садов в селе Новосельское Черноморского района на 200 мест (готовность 87%), в селе Стальное Джанкойского района (готовность 76%) и в селе Ана-Юрт Симферопольского района на 240 мест (готовность 53%).Константинов отметил, что строительство указанных объектов не заморожено.Школу в микрорайоне Луговое на 350 мест планируется сдать до конца года, добавил он. На данный момент готовность объекта составляет 95%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограммеВ Крыму 1 сентября открылись новые школы Как в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татар
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крым, детский сад, владимир константинов, образование в крыму и севастополе, строительство, новости крыма, логистика
В Крыму сроки сдачи нескольких детсадов перенесли на 2027 год

В Крыму перенесли сроки сдачи четырех детсадов на 2027 год из-за логистических сложностей

22:10 06.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Сроки сдачи четырех новых детских садов в Крыму перенесены на следующий год из-за логистических сложностей, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"К сожалению, в силу логистических трудностей сроки сдачи некоторых объектов перенесены на 2027 год", - написал председатель Госсовета РК в своем канале в МАКС.
Речь идет о детсаде-яслях на 120 мест в микрорайоне Новониколаевский в Симферополе (готовность 67%) и детских садов в селе Новосельское Черноморского района на 200 мест (готовность 87%), в селе Стальное Джанкойского района (готовность 76%) и в селе Ана-Юрт Симферопольского района на 240 мест (готовность 53%).
Константинов отметил, что строительство указанных объектов не заморожено.
Школу в микрорайоне Луговое на 350 мест планируется сдать до конца года, добавил он. На данный момент готовность объекта составляет 95%.
"В 2027 году возведение и ремонт школ, детских садов и объектов дополнительного образования, их оснащение современным оборудованием будет продолжено. Наши планы найдут отражение в региональном бюджете, который сейчас находится в активной стадии формирования", - заверил глава крымского парламента.
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