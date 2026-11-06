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В Крыму сроки сдачи нескольких детсадов перенесли на 2027 год

В Крыму сроки сдачи нескольких детсадов перенесли на 2027 год - РИА Новости Крым, 06.11.2026

В Крыму сроки сдачи нескольких детсадов перенесли на 2027 год

Сроки сдачи четырех новых детских садов в Крыму перенесены на следующий год из-за логистических сложностей, сообщил глава парламента республики Владимир... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T22:10

2026-11-06T22:10

2026-11-06T22:10

крым

детский сад

владимир константинов

образование в крыму и севастополе

строительство

новости крыма

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Сроки сдачи четырех новых детских садов в Крыму перенесены на следующий год из-за логистических сложностей, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.Речь идет о детсаде-яслях на 120 мест в микрорайоне Новониколаевский в Симферополе (готовность 67%) и детских садов в селе Новосельское Черноморского района на 200 мест (готовность 87%), в селе Стальное Джанкойского района (готовность 76%) и в селе Ана-Юрт Симферопольского района на 240 мест (готовность 53%).Константинов отметил, что строительство указанных объектов не заморожено.Школу в микрорайоне Луговое на 350 мест планируется сдать до конца года, добавил он. На данный момент готовность объекта составляет 95%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограммеВ Крыму 1 сентября открылись новые школы Как в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татар

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, детский сад, владимир константинов, образование в крыму и севастополе, строительство, новости крыма, логистика