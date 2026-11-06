https://crimea.ria.ru/20261106/v-krymu-sroki-sdachi-neskolkikh-detsadov-perenesli-na-2027-god-1160825588.html
В Крыму сроки сдачи нескольких детсадов перенесли на 2027 год
В Крыму сроки сдачи нескольких детсадов перенесли на 2027 год - РИА Новости Крым, 06.11.2026
В Крыму сроки сдачи нескольких детсадов перенесли на 2027 год
Сроки сдачи четырех новых детских садов в Крыму перенесены на следующий год из-за логистических сложностей, сообщил глава парламента республики Владимир... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T22:10
2026-11-06T22:10
2026-11-06T22:10
крым
детский сад
владимир константинов
образование в крыму и севастополе
строительство
новости крыма
логистика
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/19/1154605592_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_1414ed4ff261abf14317a96bbf9e7024.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Сроки сдачи четырех новых детских садов в Крыму перенесены на следующий год из-за логистических сложностей, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.Речь идет о детсаде-яслях на 120 мест в микрорайоне Новониколаевский в Симферополе (готовность 67%) и детских садов в селе Новосельское Черноморского района на 200 мест (готовность 87%), в селе Стальное Джанкойского района (готовность 76%) и в селе Ана-Юрт Симферопольского района на 240 мест (готовность 53%).Константинов отметил, что строительство указанных объектов не заморожено.Школу в микрорайоне Луговое на 350 мест планируется сдать до конца года, добавил он. На данный момент готовность объекта составляет 95%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограммеВ Крыму 1 сентября открылись новые школы Как в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татар
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/19/1154605592_242:0:2971:2047_1920x0_80_0_0_3909820c88a169c54d3e4066437d1ebf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, детский сад, владимир константинов, образование в крыму и севастополе, строительство, новости крыма, логистика
В Крыму сроки сдачи нескольких детсадов перенесли на 2027 год
В Крыму перенесли сроки сдачи четырех детсадов на 2027 год из-за логистических сложностей
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Сроки сдачи четырех новых детских садов в Крыму перенесены на следующий год из-за логистических сложностей, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"К сожалению, в силу логистических трудностей сроки сдачи некоторых объектов перенесены на 2027 год", - написал председатель Госсовета РК в своем канале в МАКС.
Речь идет о детсаде-яслях на 120 мест в микрорайоне Новониколаевский в Симферополе (готовность 67%) и детских садов в селе Новосельское Черноморского района на 200 мест (готовность 87%), в селе Стальное Джанкойского района (готовность 76%) и в селе Ана-Юрт Симферопольского района на 240 мест (готовность 53%).
Константинов отметил, что строительство указанных объектов не заморожено.
Школу в микрорайоне Луговое на 350 мест планируется сдать до конца года, добавил он. На данный момент готовность объекта составляет 95%.
"В 2027 году возведение и ремонт школ, детских садов и объектов дополнительного образования, их оснащение современным оборудованием будет продолжено. Наши планы найдут отражение в региональном бюджете, который сейчас находится в активной стадии формирования", - заверил глава крымского парламента.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: