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В Крыму планируют создать педагогический центр в честь Менделеева - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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В Крыму планируют создать педагогический центр в честь Менделеева
В Крыму планируют создать педагогический центр в честь Менделеева - РИА Новости Крым, 06.11.2026
В Крыму планируют создать педагогический центр в честь Менделеева
В Крыму планируют создать педагогический центр в честь русского ученого, создателя периодической системы, которая стала основой атомно-молекулярного учения,... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T14:34
2026-11-06T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму планируют создать педагогический центр в честь русского ученого, создателя периодической системы, которая стала основой атомно-молекулярного учения, Дмитрия Менделеева. Об этом сообщается на сайте Симферопольской и Крымской епархии.Он отметил, что Менделеев был учителем в Симферополе и занимался делом народного просвещения в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День рождения таблицы Менделеева: как это было - инфографикаКрымское испытание Менделеева: "чахотка", гимназия и казенный уголКем в Киеве заменят бюсты Пушкина, Менделеева, Ломоносова и Горького
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крым, новости крыма, симферопольская и крымская епархия, тихон шевкунов
В Крыму планируют создать педагогический центр в честь Менделеева

В Крыму планируют создать педагогический центр в честь Дмитрия Менделеева

14:34 06.11.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДмитрий Иванович Менделеев
Дмитрий Иванович Менделеев - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму планируют создать педагогический центр в честь русского ученого, создателя периодической системы, которая стала основой атомно-молекулярного учения, Дмитрия Менделеева. Об этом сообщается на сайте Симферопольской и Крымской епархии.
"Совместно с Министерством просвещения России мы подготовили проект создания педагогического центра в честь глубоко православного человека, нашего соотечественника Дмитрия Ивановича Менделеева", - рассказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
Он отметил, что Менделеев был учителем в Симферополе и занимался делом народного просвещения в Крыму.
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