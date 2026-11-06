https://crimea.ria.ru/20261106/v-krymu-planiruyut-sozdat-pedagogicheskiy-tsentr-v-chest-mendeleeva-1160822920.html

В Крыму планируют создать педагогический центр в честь Менделеева

В Крыму планируют создать педагогический центр в честь Менделеева - РИА Новости Крым, 06.11.2026

В Крыму планируют создать педагогический центр в честь Менделеева

В Крыму планируют создать педагогический центр в честь русского ученого, создателя периодической системы, которая стала основой атомно-молекулярного учения,... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T14:34

2026-11-06T14:34

2026-11-06T14:34

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симферопольская и крымская епархия

тихон шевкунов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму планируют создать педагогический центр в честь русского ученого, создателя периодической системы, которая стала основой атомно-молекулярного учения, Дмитрия Менделеева. Об этом сообщается на сайте Симферопольской и Крымской епархии.Он отметил, что Менделеев был учителем в Симферополе и занимался делом народного просвещения в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День рождения таблицы Менделеева: как это было - инфографикаКрымское испытание Менделеева: "чахотка", гимназия и казенный уголКем в Киеве заменят бюсты Пушкина, Менделеева, Ломоносова и Горького

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферопольская и крымская епархия, тихон шевкунов