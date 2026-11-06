https://crimea.ria.ru/20261106/v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-vvodyat-grafiki-podachi-vody-1160836032.html

В Красногвардейском районе Крыма вводят графики подачи воды

В Красногвардейском районе Крыма вводят графики подачи воды - РИА Новости Крым, 06.11.2026

В Красногвардейском районе Крыма вводят графики подачи воды

В Красногвардейском районе Крыма из-за приостановки работы насосных станций будет ограничено водоснабжение населения. Разработаны графики подачи воды, сообщил... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T15:50

2026-11-06T15:50

2026-11-06T15:50

вода

вода в крыму

отключение электроэнергии в крыму

отключение воды в крыму

василий грабован

красногвардейский район

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма из-за приостановки работы насосных станций будет ограничено водоснабжение населения. Разработаны графики подачи воды, сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован в своем канале в МАКС.По данным Грабована, в многоквартирные дома воду будут подавать с 06:00 до 09:00 и с 15:00 до 22:00. Частный сектор планируют обеспечивать водой с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 22:00 или по отдельному графику."В отдельных населенных пунктах может действовать свой график, но он обязательно должен быть согласован с главой поселения. Прошу рационально расходовать воду в часы подачи", - отметил глава администрации района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: что происходит со светом в районахВ нескольких районах Крыма в пятницу не будет водыКотельные в Севастополе обеспечат резервным питанием

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2026

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