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В Красногвардейском районе Крыма вводят графики подачи воды
В Красногвардейском районе Крыма вводят графики подачи воды - РИА Новости Крым, 06.11.2026
В Красногвардейском районе Крыма вводят графики подачи воды
В Красногвардейском районе Крыма из-за приостановки работы насосных станций будет ограничено водоснабжение населения. Разработаны графики подачи воды, сообщил... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T15:50
2026-11-06T15:50
2026-11-06T15:50
вода
вода в крыму
отключение электроэнергии в крыму
отключение воды в крыму
василий грабован
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма из-за приостановки работы насосных станций будет ограничено водоснабжение населения. Разработаны графики подачи воды, сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован в своем канале в МАКС.По данным Грабована, в многоквартирные дома воду будут подавать с 06:00 до 09:00 и с 15:00 до 22:00. Частный сектор планируют обеспечивать водой с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 22:00 или по отдельному графику."В отдельных населенных пунктах может действовать свой график, но он обязательно должен быть согласован с главой поселения. Прошу рационально расходовать воду в часы подачи", - отметил глава администрации района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: что происходит со светом в районахВ нескольких районах Крыма в пятницу не будет водыКотельные в Севастополе обеспечат резервным питанием
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вода, вода в крыму, отключение электроэнергии в крыму, отключение воды в крыму, василий грабован, красногвардейский район, новости крыма
В Красногвардейском районе Крыма вводят графики подачи воды
В Красногвардейском районе Крыма воду будут подавать в определенные часы утром и вечером
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма из-за приостановки работы насосных станций будет ограничено водоснабжение населения. Разработаны графики подачи воды, сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован в своем канале в МАКС.
"В связи с нестабильной работой энергосистемы и отсутствием света прекращается работа насосных станций, соответственно, останавливается подача воды. Мы разработали оптимальный график подачи воды, чтобы вы могли спланировать свои дела", - написал он.
По данным Грабована, в многоквартирные дома воду будут подавать с 06:00 до 09:00 и с 15:00 до 22:00. Частный сектор планируют обеспечивать водой с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 22:00 или по отдельному графику.
"В отдельных населенных пунктах может действовать свой график, но он обязательно должен быть согласован с главой поселения. Прошу рационально расходовать воду в часы подачи", - отметил глава администрации района.
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