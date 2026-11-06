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В Керчи расчищают русло реки Булганак
В Керчи расчищают русло реки Булганак - РИА Новости Крым, 06.11.2026
В Керчи расчищают русло реки Булганак
В Керчи продолжают очищать от ила, грунта и мусора русла рек. Сейчас в работе участок свыше 600 метров на реке Булганак и два водоприемника возле Горьковского... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T20:52
2026-11-06T20:52
2026-11-06T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ,6 ноя — РИА Новости Крым. В Керчи продолжают очищать от ила, грунта и мусора русла рек. Сейчас в работе участок свыше 600 метров на реке Булганак и два водоприемника возле Горьковского моста. Об этом сообщили в администрации города.Контракт предусматривает также покос и вывоз камыша вдоль реки, уточнили в администрации.Река Булганак, которая берет свое начало в Ленинском районе, проходит через несколько жилых микрорайонов Керчи, вдоль оптового рынка и железнодорожных путей. По этой причине обеспечение ее пропускной способности является очень важным делом в период обильных осадков, добавили в пресс-службе.24 октября в Керчи начались работы по очистке русла реки Мелек-Чесме. Сообщалось, что подрядчик планировал закончить с расчисткой в течение двух недель.Ранее научный сотрудник ФИЦ Институт биологии южных морей Григорий Прокопов рассказал, что русла рек в Крыму расчищают перед сезоном дождей, однако данный процесс не всегда идет на пользу уникальным водным объектам полуострова. Из-за формального отношения уничтожаются целые экосистемы, подвергаются исчезновению краснокнижные виды рыб и животных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В реки бассейна Черного моря выпустили более 230 тысяч молодых особей лососяСемь рек Севастополя получили новый статусВ Севастополе реконструируют дамбу в селе Гончарное
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реки крыма, керчь, новости крыма, крым
В Керчи расчищают русло реки Булганак
В Керчи чистят от ила и мусора русло реки Булганак – в работе участок свыше 600 метров
СИМФЕРОПОЛЬ,6 ноя — РИА Новости Крым. В Керчи продолжают очищать от ила, грунта и мусора русла рек. Сейчас в работе участок свыше 600 метров на реке Булганак и два водоприемника возле Горьковского моста. Об этом сообщили в администрации города.
"Продолжается расчистка русел рек, расположенных на территории Керчи. Сегодня работы ведутся на реке Булганак. Гидротехническое сооружение освобождают от ила, грунта, камыша и мусора при помощи спецтехники. В работе участок протяженностью более 600 метров и два водоприемника в районе Горьковского моста", - говорится в сообщении.
Контракт предусматривает также покос и вывоз камыша вдоль реки, уточнили в администрации.
Река Булганак, которая берет свое начало в Ленинском районе, проходит через несколько жилых микрорайонов Керчи, вдоль оптового рынка и железнодорожных путей. По этой причине обеспечение ее пропускной способности является очень важным делом в период обильных осадков, добавили в пресс-службе.
24 октября в Керчи начались работы по очистке русла
реки Мелек-Чесме. Сообщалось, что подрядчик планировал закончить с расчисткой в течение двух недель.
Ранее научный сотрудник ФИЦ Институт биологии южных морей Григорий Прокопов рассказал, что русла рек в Крыму расчищают перед сезоном дождей
, однако данный процесс не всегда идет на пользу уникальным водным объектам полуострова. Из-за формального отношения уничтожаются целые экосистемы, подвергаются исчезновению краснокнижные виды рыб и животных.
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