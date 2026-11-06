Рейтинг@Mail.ru
В Керчи расчищают русло реки Булганак - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261106/v-kerchi-raschischayut-ruslo-reki-bulganak-1160836342.html
В Керчи расчищают русло реки Булганак
В Керчи расчищают русло реки Булганак - РИА Новости Крым, 06.11.2026
В Керчи расчищают русло реки Булганак
В Керчи продолжают очищать от ила, грунта и мусора русла рек. Сейчас в работе участок свыше 600 метров на реке Булганак и два водоприемника возле Горьковского... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T20:52
2026-11-06T20:52
реки крыма
керчь
новости крыма
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/06/1160836706_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_7ea5d13b1296d6bada79d362bd3e24b9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ,6 ноя — РИА Новости Крым. В Керчи продолжают очищать от ила, грунта и мусора русла рек. Сейчас в работе участок свыше 600 метров на реке Булганак и два водоприемника возле Горьковского моста. Об этом сообщили в администрации города.Контракт предусматривает также покос и вывоз камыша вдоль реки, уточнили в администрации.Река Булганак, которая берет свое начало в Ленинском районе, проходит через несколько жилых микрорайонов Керчи, вдоль оптового рынка и железнодорожных путей. По этой причине обеспечение ее пропускной способности является очень важным делом в период обильных осадков, добавили в пресс-службе.24 октября в Керчи начались работы по очистке русла реки Мелек-Чесме. Сообщалось, что подрядчик планировал закончить с расчисткой в течение двух недель.Ранее научный сотрудник ФИЦ Институт биологии южных морей Григорий Прокопов рассказал, что русла рек в Крыму расчищают перед сезоном дождей, однако данный процесс не всегда идет на пользу уникальным водным объектам полуострова. Из-за формального отношения уничтожаются целые экосистемы, подвергаются исчезновению краснокнижные виды рыб и животных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В реки бассейна Черного моря выпустили более 230 тысяч молодых особей лососяСемь рек Севастополя получили новый статусВ Севастополе реконструируют дамбу в селе Гончарное
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/06/1160836706_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_66a0c14141f324d034ea1136a4bca6d4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
реки крыма, керчь, новости крыма, крым
В Керчи расчищают русло реки Булганак

В Керчи чистят от ила и мусора русло реки Булганак – в работе участок свыше 600 метров

20:52 06.11.2026
 
© Администрация КерчиВ Керчи расчищают русло реки Булганак
В Керчи расчищают русло реки Булганак
© Администрация Керчи
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,6 ноя — РИА Новости Крым. В Керчи продолжают очищать от ила, грунта и мусора русла рек. Сейчас в работе участок свыше 600 метров на реке Булганак и два водоприемника возле Горьковского моста. Об этом сообщили в администрации города.
"Продолжается расчистка русел рек, расположенных на территории Керчи. Сегодня работы ведутся на реке Булганак. Гидротехническое сооружение освобождают от ила, грунта, камыша и мусора при помощи спецтехники. В работе участок протяженностью более 600 метров и два водоприемника в районе Горьковского моста", - говорится в сообщении.
Контракт предусматривает также покос и вывоз камыша вдоль реки, уточнили в администрации.
© Администрация КерчиВ Керчи расчищают русло реки Булганак
В Керчи расчищают русло реки Булганак
© Администрация Керчи
В Керчи расчищают русло реки Булганак
Река Булганак, которая берет свое начало в Ленинском районе, проходит через несколько жилых микрорайонов Керчи, вдоль оптового рынка и железнодорожных путей. По этой причине обеспечение ее пропускной способности является очень важным делом в период обильных осадков, добавили в пресс-службе.
24 октября в Керчи начались работы по очистке русла реки Мелек-Чесме. Сообщалось, что подрядчик планировал закончить с расчисткой в течение двух недель.
Ранее научный сотрудник ФИЦ Институт биологии южных морей Григорий Прокопов рассказал, что русла рек в Крыму расчищают перед сезоном дождей, однако данный процесс не всегда идет на пользу уникальным водным объектам полуострова. Из-за формального отношения уничтожаются целые экосистемы, подвергаются исчезновению краснокнижные виды рыб и животных.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В реки бассейна Черного моря выпустили более 230 тысяч молодых особей лосося
Семь рек Севастополя получили новый статус
В Севастополе реконструируют дамбу в селе Гончарное
 
Реки КрымаКерчьНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:52В Керчи расчищают русло реки Булганак
20:47Путин собрал Совбез по теме трехсторонних переговоров по Украине
20:37Почему ни один президент Украины не заключит мир с Россией – мнение
20:24Передвижные аптечные пункты появятся в двух регионах РФ
20:14Патриарх Кирилл отметил вклад почившего схимитрополита Платона в развитие церкви в Крыму
19:49Белогорску и двум селам района на выходные отключат воду
19:34Студенты-реабилитологи из Луганска будут проходить практику в НИИ им. Сеченова в Ялте
19:26Шторм остановил морской транспорт в Севастополе
19:16Путин ввел должности начальников тыла и вооружения в Минобороны
18:45Снег-разведчик и черный лед: погода на выходных в Крыму
18:32Мощное наводнение на Корсике: есть погибшие
18:18В Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи
18:03Короткие программы в санаториях позволят оздоровить максимум россиян
17:40Как "крымская ипотека" отразится на рынке жилья
17:27Иномарка влетела в мотоцикл в Севастополе – двое пострадавших
17:15Сухогруз с военным имуществом для ВСУ поражен у берегов Одессы
17:07В парке "Патриот" появились стенды памяти погибших военкоров РИА Новости
16:59Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноября
16:42Житель Москвы арестован за передачу разведданных украинским террористам
16:27Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением Крыма
Лента новостейМолния