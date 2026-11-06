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В Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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В Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи
В Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи - РИА Новости Крым, 06.11.2026
В Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи
В Феодосии после десятилетней реставрации открыт знаменитый исторический особняк Дача Стамболи, информирует пресс-служба администрации города в пятницу. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T18:18
2026-11-06T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии после десятилетней реставрации открыт знаменитый исторический особняк Дача Стамболи, информирует пресс-служба администрации города в пятницу.Торжественную церемонию открытия исторического здания и первую экскурсию по историческому особняку провели в пятницу, уточнили в пресс-службе.Дача Стамболи – особняк общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, построенный в 1914 году на средства одного из богатейших людей Таврической губернии, табачного фабриканта Иосифа Стамболи. Стоимость строительства превысила 1 миллион золотых рублей. Вилла на черноморском побережье стала свадебным подарком будущей супруге Иосифа Вениаминовича – Рахили Бобович.В 2015 году экспертиза показала, что особняк не раз подвергался несанкционированным перепланировкам и переделкам художественного декора. Кроме того, были найдены и другие существенные проблемы: загнивание деревянных конструкций и коррозия металлических балок перекрытий, отслоение штукатурки, повреждения деревянных стропил кровли и ее элементов, многочисленные разрушения и деформации кирпичных башенок крыши, аварийное состояние винтовой чугунной лестницы в башне. Противоаварийные, а затем ремонтно-реставрационные работы на объекте стартовали в 2016 году за счет средств Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возрождение "визитки": как идет реставрация дачи Стамболи в ФеодосииВ Крыму модернизируют 13 музеевКакие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году
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В Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи

В Феодосии Дача Стамболи открыта после десятилетней реставрации – мэрия

18:18 06.11.2026
 
© Администрация ФеодосииВ Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи
В Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи
© Администрация Феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии после десятилетней реставрации открыт знаменитый исторический особняк Дача Стамболи, информирует пресс-служба администрации города в пятницу.

"Десятилетняя реставрация Дачи Стамболи официально завершена. Благодаря применению уникальных технологий удалось восстановить – а в значительной степени и воссоздать заново – роскошную архитектуру особняка, сохранив ее для будущих поколений в качестве подлинного памятника культуры", – сказано в сообщении.

Торжественную церемонию открытия исторического здания и первую экскурсию по историческому особняку провели в пятницу, уточнили в пресс-службе.
© Администрация ФеодосииВ Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи
В Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи
© Администрация Феодосии
В Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи
Дача Стамболи – особняк общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, построенный в 1914 году на средства одного из богатейших людей Таврической губернии, табачного фабриканта Иосифа Стамболи. Стоимость строительства превысила 1 миллион золотых рублей. Вилла на черноморском побережье стала свадебным подарком будущей супруге Иосифа Вениаминовича – Рахили Бобович.
В 2015 году экспертиза показала, что особняк не раз подвергался несанкционированным перепланировкам и переделкам художественного декора. Кроме того, были найдены и другие существенные проблемы: загнивание деревянных конструкций и коррозия металлических балок перекрытий, отслоение штукатурки, повреждения деревянных стропил кровли и ее элементов, многочисленные разрушения и деформации кирпичных башенок крыши, аварийное состояние винтовой чугунной лестницы в башне. Противоаварийные, а затем ремонтно-реставрационные работы на объекте стартовали в 2016 году за счет средств Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.
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