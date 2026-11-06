https://crimea.ria.ru/20261106/v-feodosii-zavershili-desyatiletnyuyu-restavratsiyu-dachi-stamboli-1160841134.html

В Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи

В Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи - РИА Новости Крым, 06.11.2026

В Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи

В Феодосии после десятилетней реставрации открыт знаменитый исторический особняк Дача Стамболи, информирует пресс-служба администрации города в пятницу. РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T18:18

2026-11-06T18:18

2026-11-06T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии после десятилетней реставрации открыт знаменитый исторический особняк Дача Стамболи, информирует пресс-служба администрации города в пятницу.Торжественную церемонию открытия исторического здания и первую экскурсию по историческому особняку провели в пятницу, уточнили в пресс-службе.Дача Стамболи – особняк общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, построенный в 1914 году на средства одного из богатейших людей Таврической губернии, табачного фабриканта Иосифа Стамболи. Стоимость строительства превысила 1 миллион золотых рублей. Вилла на черноморском побережье стала свадебным подарком будущей супруге Иосифа Вениаминовича – Рахили Бобович.В 2015 году экспертиза показала, что особняк не раз подвергался несанкционированным перепланировкам и переделкам художественного декора. Кроме того, были найдены и другие существенные проблемы: загнивание деревянных конструкций и коррозия металлических балок перекрытий, отслоение штукатурки, повреждения деревянных стропил кровли и ее элементов, многочисленные разрушения и деформации кирпичных башенок крыши, аварийное состояние винтовой чугунной лестницы в башне. Противоаварийные, а затем ремонтно-реставрационные работы на объекте стартовали в 2016 году за счет средств Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возрождение "визитки": как идет реставрация дачи Стамболи в ФеодосииВ Крыму модернизируют 13 музеевКакие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году

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