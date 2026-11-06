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В Джанкойском районе будут работать взрывотехники
В Джанкойском районе будут работать взрывотехники - РИА Новости Крым, 06.11.2026
В Джанкойском районе будут работать взрывотехники
Днем в пятницу, 6 ноября, в Джанкойском районе Крыма будут слышны взрывы в связи с работой взрывотехников. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T15:01
2026-11-06T15:01
2026-11-06T15:01
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утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Днем в пятницу, 6 ноября, в Джанкойском районе Крыма будут слышны взрывы в связи с работой взрывотехников. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован в своем канале в МАКС.По информации Грабована, работы будут проводиться в районе села Майское. Запланирована утилизация боеприпасов времен Великой Отечественной войны.Ранее сообщалось, что в Крыму саперы МЧС России за 2025 год обезвредили более 1400 взрывоопасных предметов, в том числе 55 авиабомб времен Великой Отечественной войны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском районе нашли и обезвредили 800 боеприпасовГубернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах областиВ Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировали
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джанкойский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, взрыв, крым, новости крыма
В Джанкойском районе будут работать взрывотехники
В Джанкойском районе 6 ноября будут работать взрывотехники