https://crimea.ria.ru/20261106/v-dzhankoyskom-rayone-budut-rabotat-vzryvotekhniki-1160825934.html

В Джанкойском районе будут работать взрывотехники

В Джанкойском районе будут работать взрывотехники - РИА Новости Крым, 06.11.2026

В Джанкойском районе будут работать взрывотехники

Днем в пятницу, 6 ноября, в Джанкойском районе Крыма будут слышны взрывы в связи с работой взрывотехников. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T15:01

2026-11-06T15:01

2026-11-06T15:01

джанкойский район

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

взрыв

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Днем в пятницу, 6 ноября, в Джанкойском районе Крыма будут слышны взрывы в связи с работой взрывотехников. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован в своем канале в МАКС.По информации Грабована, работы будут проводиться в районе села Майское. Запланирована утилизация боеприпасов времен Великой Отечественной войны.Ранее сообщалось, что в Крыму саперы МЧС России за 2025 год обезвредили более 1400 взрывоопасных предметов, в том числе 55 авиабомб времен Великой Отечественной войны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском районе нашли и обезвредили 800 боеприпасовГубернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах областиВ Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировали

джанкойский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкойский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, взрыв, крым, новости крыма