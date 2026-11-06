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В Алуште из-за перебоев со светом будут останавливаться котельные

В Алуште из-за перебоев со светом будут останавливаться котельные - РИА Новости Крым, 06.11.2026

В Алуште из-за перебоев со светом будут останавливаться котельные

В Алуште из-за ограничений подачи электроэнергии при отключениях света будут останавливаться котельные. Об этом жителей города предупредили в единой... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T08:29

2026-11-06T08:29

2026-11-06T08:29

крым

алушта

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отопление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште из-за ограничений подачи электроэнергии при отключениях света будут останавливаться котельные. Об этом жителей города предупредили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).Продолжительность и точное время отключения в домах и районах будут зависеть от текущего распределения электроэнергии по сетям.В Крыму и Севастополе продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии после сразу нескольких аварий, произошедших за пределами полуострова за последние дни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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алушта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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