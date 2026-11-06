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В Алуште из-за перебоев со светом будут останавливаться котельные
В Алуште из-за перебоев со светом будут останавливаться котельные - РИА Новости Крым, 06.11.2026
В Алуште из-за перебоев со светом будут останавливаться котельные
В Алуште из-за ограничений подачи электроэнергии при отключениях света будут останавливаться котельные. Об этом жителей города предупредили в единой... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T08:29
2026-11-06T08:29
2026-11-06T08:29
крым
алушта
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отключение электроэнергии в крыму
отопление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште из-за ограничений подачи электроэнергии при отключениях света будут останавливаться котельные. Об этом жителей города предупредили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).Продолжительность и точное время отключения в домах и районах будут зависеть от текущего распределения электроэнергии по сетям.В Крыму и Севастополе продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии после сразу нескольких аварий, произошедших за пределами полуострова за последние дни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Алуште из-за перебоев со светом будут останавливаться котельные
В Алуште из-за перебоев со светом будет останавливаться работа котельных