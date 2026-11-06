https://crimea.ria.ru/20261106/ustanovleny-kvoty-na-eksport-mineralnykh-udobreniy-iz-rossii-1160820431.html

Установлены квоты на экспорт минеральных удобрений из России

Установлены квоты на экспорт минеральных удобрений из России - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Установлены квоты на экспорт минеральных удобрений из России

В России установлены квоты на вывоз минеральных удобрений в период с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027 года. Об этом сообщили в пятницу, 6 ноября, в... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T10:34

2026-11-06T10:34

2026-11-06T10:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В России установлены квоты на вывоз минеральных удобрений в период с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027 года. Об этом сообщили в пятницу, 6 ноября, в правительстве РФ.Уточняется, что общий объем экспортной квоты составит 18,8 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений – более 11,3 миллиона тонн. Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на вывоз такой продукции с территории России в рамках международных транзитных перевозок, а также на поставки по линии международной гуманитарной помощи.Ранее сообщалось, что в Севастопольском госуниверситете разрабатывают "умные удобрения" для засушливого Крыма. Речь идет о многофункциональных материалах, которые одновременно накапливают влагу в почве и высвобождают агрохимикаты. Основа "умных удобрений" – отходы растениеводства, способные выполнять экологические функции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларовПоставки дизеля из РФ привели к снижению мировых цен на 5-6% - ПутинКитай апробирует разработки ученых Крыма в сельском хозяйстве

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, сельское хозяйство, новости, экономика