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Умер бывший управляющий Феодосийской епархией митрополит Платон - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Умер бывший управляющий Феодосийской епархией митрополит Платон
Умер бывший управляющий Феодосийской епархией митрополит Платон - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Умер бывший управляющий Феодосийской епархией митрополит Платон
В Москве скончался схимитрополит Платон (Удовенко), который с декабря 2012 до июля 2023 был митрополитом Феодосийской и Керченской епархией. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T13:31
2026-11-06T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Москве скончался схимитрополит Платон (Удовенко), который с декабря 2012 до июля 2023 был митрополитом Феодосийской и Керченской епархией. Об этом сообщили в Крымской митрополии.Уточняется, что схимитирополит умер после продолжительной болезни в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве.Схимитрополиит Платон (в миру Владимир Петрович Удовенко) родился в ноябре 1940 года под Луганском и был четвертым ребенком в семье. После окончания школы в поступил послушником в Успенский монастырь в Одессе. Служил в армии. Учился в Киевской и Одесской семинариях, в Ленинградской духовной академии.В 1971 году был пострижен в монашество, а через год возведен в сан архимандрита и направлен в Аргентину, где был епископом Аргентинским и Южноамериканским, потом – экзархом Центральной и Южной Америки.В 1980 году вернулся в СССР и получил во временное управление Челябинскую епархию, затем переведен на Ярославскую и Ростовскую кафедру. При нем и под Челябинском, и под Ярославлем и Ростовом Великим церкви возвращались храмы, открывались монастыри, было обретено немало мощей святых князей и святителей.18 марта 1990 года был избран народным депутатом, являлся членом Верховнойго совета Российской Федерации. Работал в комитете Верховного Совета по свободе совести, участвовал в написании закона "О свободе вероисповеданий".Возведен в сан митрополита в 2004 году. В 2012 году был переведен в Украинскую православную церковь и назначен управляющим новообразованной Феодосийской и Керченской епархией. 25 июля 2024 года решением Священного синода РПЦ освобожден от управления Феодосийской епархией с выражением благодарности за понесенные многолетние архипастырские труды и почислен на покой.23 июля 2026 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пострижен в великую схиму.Схимотрополит Платон был награжден массой как церковных, так и светских наград.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
крым, крымская митрополия, утраты, православие
Умер бывший управляющий Феодосийской епархией митрополит Платон

В Москве умер бывший управляющий Феодосийской епархией митрополит Платон

13:31 06.11.2026
 
© Крымская митрополияСхимитрополит Платон (Удовенко)
Схимитрополит Платон (Удовенко)
© Крымская митрополия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Москве скончался схимитрополит Платон (Удовенко), который с декабря 2012 до июля 2023 был митрополитом Феодосийской и Керченской епархией. Об этом сообщили в Крымской митрополии.
Уточняется, что схимитирополит умер после продолжительной болезни в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве.
Схимитрополиит Платон (в миру Владимир Петрович Удовенко) родился в ноябре 1940 года под Луганском и был четвертым ребенком в семье. После окончания школы в поступил послушником в Успенский монастырь в Одессе. Служил в армии. Учился в Киевской и Одесской семинариях, в Ленинградской духовной академии.
В 1971 году был пострижен в монашество, а через год возведен в сан архимандрита и направлен в Аргентину, где был епископом Аргентинским и Южноамериканским, потом – экзархом Центральной и Южной Америки.
В 1980 году вернулся в СССР и получил во временное управление Челябинскую епархию, затем переведен на Ярославскую и Ростовскую кафедру. При нем и под Челябинском, и под Ярославлем и Ростовом Великим церкви возвращались храмы, открывались монастыри, было обретено немало мощей святых князей и святителей.
18 марта 1990 года был избран народным депутатом, являлся членом Верховнойго совета Российской Федерации. Работал в комитете Верховного Совета по свободе совести, участвовал в написании закона "О свободе вероисповеданий".
Возведен в сан митрополита в 2004 году. В 2012 году был переведен в Украинскую православную церковь и назначен управляющим новообразованной Феодосийской и Керченской епархией. 25 июля 2024 года решением Священного синода РПЦ освобожден от управления Феодосийской епархией с выражением благодарности за понесенные многолетние архипастырские труды и почислен на покой.
23 июля 2026 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пострижен в великую схиму.
Схимотрополит Платон был награжден массой как церковных, так и светских наград.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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