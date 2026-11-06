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Украинская разведка обучает операторов дронов-камикадзе в Африке
Украинская разведка обучает операторов дронов-камикадзе в Африке - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Украинская разведка обучает операторов дронов-камикадзе в Африке
Представители главного управления разведки минобороны Украины проводят в Африке курсы подготовки операторов беспилотников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T10:21
2026-11-06T10:21
2026-11-06T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Представители главного управления разведки минобороны Украины проводят в Африке курсы подготовки операторов беспилотников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Службы внешней разведки (СВР) России Михаила Максимовича.Он отметил, что международные террористические организации проявляют повышенный интерес к взаимодействию с Киевом для получения технологий использования БПЛА. Сложившаяся ситуация требует расширения практик превентивного противодействия террористическим угрозам с применением всех имеющихся инструментов: законодательных, экономических, разведывательных, указал он.Вместе с тем, вербовочная и подрывная активность зарубежных спецслужб смещается в киберпространство, заявил Михаил Максимович.Первый "Диалог ШОС плюс по вопросам безопасности" проходит в Самарканде 5-6 ноября, в нем принимают участие представители спецслужб стран Шанхайской организации сотрудничества и международных организаций.Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что во время расследования деятельности мексиканских наркокартелей спецслужбы США получили сведения об их сотрудничестве с представителями режима Владимира Зеленского. В частности, обучению мексиканских боевиков управлению дронами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцевКиев продал более 5000 дронов криминальным группировкам в Европе – МИДСолдаты ВСУ пытались продать грузовик с оружием
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РИА Новости Крым
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служба внешней разведки (свр), всу (вооруженные силы украины), африка, безопасность, новости, в мире
Украинская разведка обучает операторов дронов-камикадзе в Африке
Военная разведка Украины ведет курсы подготовки операторов дронов-камикадзе в Мали - СВР
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Представители главного управления разведки минобороны Украины проводят в Африке курсы подготовки операторов беспилотников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Службы внешней разведки (СВР) России Михаила Максимовича.
"На территории Африки, в частности в Мали, по информации СВР, эмиссары главного управления разведки министерства обороны Украины организуют курсы подготовки операторов беспилотников, в том числе дронов-"камикадзе", - сказал Максимович на встрече "Диалог ШОС плюс по вопросам безопасности".
Он отметил, что международные террористические организации проявляют повышенный интерес к взаимодействию с Киевом для получения технологий использования БПЛА. Сложившаяся ситуация требует расширения практик превентивного противодействия террористическим угрозам с применением всех имеющихся инструментов: законодательных, экономических, разведывательных, указал он.
Вместе с тем, вербовочная и подрывная активность зарубежных спецслужб смещается в киберпространство, заявил Михаил Максимович.
"По поступающим в СВР России данным, в киберпространство смещается вербовочная и подрывная активность зарубежных спецслужб", - сказал Максимович в Самарканде.
Первый "Диалог ШОС плюс по вопросам безопасности" проходит в Самарканде 5-6 ноября, в нем принимают участие представители спецслужб стран Шанхайской организации сотрудничества и международных организаций.
Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ сообщили
, что во время расследования деятельности мексиканских наркокартелей спецслужбы США получили сведения об их сотрудничестве с представителями режима Владимира Зеленского. В частности, обучению мексиканских боевиков управлению дронами.
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