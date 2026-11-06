https://crimea.ria.ru/20261106/ukrainskaya-razvedka-obuchaet-operatorov-dronov-kamikadze-v-afrike-1160820258.html

Украинская разведка обучает операторов дронов-камикадзе в Африке

Украинская разведка обучает операторов дронов-камикадзе в Африке - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Украинская разведка обучает операторов дронов-камикадзе в Африке

Представители главного управления разведки минобороны Украины проводят в Африке курсы подготовки операторов беспилотников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T10:21

2026-11-06T10:21

2026-11-06T10:21

служба внешней разведки (свр)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Представители главного управления разведки минобороны Украины проводят в Африке курсы подготовки операторов беспилотников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Службы внешней разведки (СВР) России Михаила Максимовича.Он отметил, что международные террористические организации проявляют повышенный интерес к взаимодействию с Киевом для получения технологий использования БПЛА. Сложившаяся ситуация требует расширения практик превентивного противодействия террористическим угрозам с применением всех имеющихся инструментов: законодательных, экономических, разведывательных, указал он.Вместе с тем, вербовочная и подрывная активность зарубежных спецслужб смещается в киберпространство, заявил Михаил Максимович.Первый "Диалог ШОС плюс по вопросам безопасности" проходит в Самарканде 5-6 ноября, в нем принимают участие представители спецслужб стран Шанхайской организации сотрудничества и международных организаций.Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что во время расследования деятельности мексиканских наркокартелей спецслужбы США получили сведения об их сотрудничестве с представителями режима Владимира Зеленского. В частности, обучению мексиканских боевиков управлению дронами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцевКиев продал более 5000 дронов криминальным группировкам в Европе – МИДСолдаты ВСУ пытались продать грузовик с оружием

африка

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки (свр), всу (вооруженные силы украины), африка, безопасность, новости, в мире