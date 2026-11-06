https://crimea.ria.ru/20261106/udary-po-ukraine-pod-kievom-razbit-akkumulyatornyy-park-khraneniya-energii-1160817642.html

Удары по Украине: под Киевом разбит аккумуляторный парк хранения энергии

Удары по Украине: под Киевом разбит аккумуляторный парк хранения энергии - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Удары по Украине: под Киевом разбит аккумуляторный парк хранения энергии

Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли новую серию ударов беспилотниками по объектам энергетического комплекса Украины и морским судам, используемым... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T08:05

2026-11-06T08:05

2026-11-06T08:05

украина

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

киевская область

одесса

одесская область

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли новую серию ударов беспилотниками по объектам энергетического комплекса Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, в порту Одесса разбито судно типа "сухогруз", которое доставило на Украину грузы двойного назначения.Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работа и само существование объектов энергетики и водоснабжения украинской столицы грядущей зимой под вопросом.Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций. В Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.Руководство детских садов украинской столицы начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

киевская область

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одесская область

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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