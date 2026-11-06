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Удары по Украине: под Киевом разбит аккумуляторный парк хранения энергии
Удары по Украине: под Киевом разбит аккумуляторный парк хранения энергии - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Удары по Украине: под Киевом разбит аккумуляторный парк хранения энергии
Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли новую серию ударов беспилотниками по объектам энергетического комплекса Украины и морским судам, используемым... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T08:05
2026-11-06T08:05
2026-11-06T08:05
украина
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
киевская область
одесса
одесская область
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли новую серию ударов беспилотниками по объектам энергетического комплекса Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, в порту Одесса разбито судно типа "сухогруз", которое доставило на Украину грузы двойного назначения.Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работа и само существование объектов энергетики и водоснабжения украинской столицы грядущей зимой под вопросом.Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций. В Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.Руководство детских садов украинской столицы начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , киевская область, одесса, одесская область, черное море, новости сво
Удары по Украине: под Киевом разбит аккумуляторный парк хранения энергии
Под Киевом разбит аккумуляторный парк хранения энергии и "сухогруз"