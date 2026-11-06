Турист молодеет: кто выбирает санаторное лечение в Крыму
Восточный Крым вошел в тройку лучших регионов для санаторного лечения ментального здоровья
11:52 06.11.2026 (обновлено: 12:17 06.11.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГрязелечение в крымских санаториях
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
ЯЛТА, 6 ноя – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Возраст людей, которые выбирают санаторно-курортное лечения и реабилитацию, в мире и России молодеет. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
"На сегодняшний день исследования подтверждают, что гости санаториев молодеют. Если 10 лет назад мы говорили о том, что это 45+, на сегодняшний день это 35+", – сказал он.
При этом министр отметил, что современные туристы предъявляют новые требования для отдыха в санаториях.
"Они связаны в первую очередь с ментальным здоровьем, с активным и здоровым долголетием. Эти направления сейчас выходят на первый план, и, безусловно, задача наша научно-исследовательских институтов и санаторно-курортных комплексов - объединиться и предоставить эти новые методики и программы санаторно-курортного лечения", - указал Ганзий.
По его словам, в настоящее время Южный берег Крыма в первую очередь обеспечивает для курортников возможности климатолечения, Западный Крым ориентирован на лечение опорно-двигательного аппарата.
"У нас также есть и восточное побережье, где появляются новые санатории, которые предлагают современные методики. Они участвуют в консорциуме, который предлагают научно-исследовательские институты и другие санаторно-курортные комплексы. Не только классические санатории внедряют эти программы, но и современные отельные комплексы также на сегодняшний день активно работают над тем, чтобы внедрить санаторно-курортную и медицинскую составляющую, потому что это востребовано среди наших гостей", - добавил Ганзий.
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