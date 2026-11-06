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Турист молодеет: кто выбирает санаторное лечение в Крыму

Турист молодеет: кто выбирает санаторное лечение в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Турист молодеет: кто выбирает санаторное лечение в Крыму

Возраст людей, которые выбирают санаторно-курортное лечения и реабилитацию, в мире и России молодеет. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал министр... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T11:52

2026-11-06T11:52

2026-11-06T12:17

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ЯЛТА, 6 ноя – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Возраст людей, которые выбирают санаторно-курортное лечения и реабилитацию, в мире и России молодеет. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.При этом министр отметил, что современные туристы предъявляют новые требования для отдыха в санаториях. "Они связаны в первую очередь с ментальным здоровьем, с активным и здоровым долголетием. Эти направления сейчас выходят на первый план, и, безусловно, задача наша научно-исследовательских институтов и санаторно-курортных комплексов - объединиться и предоставить эти новые методики и программы санаторно-курортного лечения", - указал Ганзий.По его словам, в настоящее время Южный берег Крыма в первую очередь обеспечивает для курортников возможности климатолечения, Западный Крым ориентирован на лечение опорно-двигательного аппарата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы России перенимают опыт курортолечения в КрымуРоссии необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнениеКрымский курорт признали лучшим в мире для оздоровления

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2026

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