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Турист молодеет: кто выбирает санаторное лечение в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Турист молодеет: кто выбирает санаторное лечение в Крыму
Турист молодеет: кто выбирает санаторное лечение в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Турист молодеет: кто выбирает санаторное лечение в Крыму
Возраст людей, которые выбирают санаторно-курортное лечения и реабилитацию, в мире и России молодеет. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал министр... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T11:52
2026-11-06T12:17
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ЯЛТА, 6 ноя – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Возраст людей, которые выбирают санаторно-курортное лечения и реабилитацию, в мире и России молодеет. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.При этом министр отметил, что современные туристы предъявляют новые требования для отдыха в санаториях. "Они связаны в первую очередь с ментальным здоровьем, с активным и здоровым долголетием. Эти направления сейчас выходят на первый план, и, безусловно, задача наша научно-исследовательских институтов и санаторно-курортных комплексов - объединиться и предоставить эти новые методики и программы санаторно-курортного лечения", - указал Ганзий.По его словам, в настоящее время Южный берег Крыма в первую очередь обеспечивает для курортников возможности климатолечения, Западный Крым ориентирован на лечение опорно-двигательного аппарата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы России перенимают опыт курортолечения в КрымуРоссии необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнениеКрымский курорт признали лучшим в мире для оздоровления
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Турист молодеет: кто выбирает санаторное лечение в Крыму

Восточный Крым вошел в тройку лучших регионов для санаторного лечения ментального здоровья

11:52 06.11.2026 (обновлено: 12:17 06.11.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГрязелечение в крымских санаториях
Грязелечение в крымских санаториях - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ЯЛТА, 6 ноя – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Возраст людей, которые выбирают санаторно-курортное лечения и реабилитацию, в мире и России молодеет. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.

"На сегодняшний день исследования подтверждают, что гости санаториев молодеют. Если 10 лет назад мы говорили о том, что это 45+, на сегодняшний день это 35+", – сказал он.

При этом министр отметил, что современные туристы предъявляют новые требования для отдыха в санаториях.
"Они связаны в первую очередь с ментальным здоровьем, с активным и здоровым долголетием. Эти направления сейчас выходят на первый план, и, безусловно, задача наша научно-исследовательских институтов и санаторно-курортных комплексов - объединиться и предоставить эти новые методики и программы санаторно-курортного лечения", - указал Ганзий.
По его словам, в настоящее время Южный берег Крыма в первую очередь обеспечивает для курортников возможности климатолечения, Западный Крым ориентирован на лечение опорно-двигательного аппарата.
"У нас также есть и восточное побережье, где появляются новые санатории, которые предлагают современные методики. Они участвуют в консорциуме, который предлагают научно-исследовательские институты и другие санаторно-курортные комплексы. Не только классические санатории внедряют эти программы, но и современные отельные комплексы также на сегодняшний день активно работают над тем, чтобы внедрить санаторно-курортную и медицинскую составляющую, потому что это востребовано среди наших гостей", - добавил Ганзий.
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