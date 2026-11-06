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Трамп заявил о подготовке мирного договора по Украине
Трамп заявил о подготовке мирного договора по Украине - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Трамп заявил о подготовке мирного договора по Украине
Президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине, которое также затронет вопросы безопасности в Европе. Об этом... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T07:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине, которое также затронет вопросы безопасности в Европе. Об этом глава Белого дома заявил журналистам после встречи со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.По его словам, "это будет большое, прекрасное соглашение, от которого все будут в восторге".При этом президент США уточнил, что пока не встречался с представителями киевского режима.Первая леди США Меланья Трамп 5 ноября в Белом доме приняла представителей России и Украины в честь успешного завершения гуманитарной миссии в Алешках. Москву на встрече представляли глава РФПИ Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарное перемирие в Алешках Херсонской области станет фундаментом для установления более широкого мира.10 и 11 ноября в Абу-Даби состоится новый раунд трехсторонних переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на планируемой встрече стороны обсудят гарантии безопасности России и Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликтаБудет капитуляция: экс-соратница Зеленского предсказала исход конфликтаИспытания для Трампа: чем важна трехсторонняя встреча в Абу-Даби
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сша, дональд трамп, политика, внешняя политика, в мире, россия, кирилл дмитриев, новости, украина, перемирие
Трамп заявил о подготовке мирного договора по Украине
Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине, которое также затронет вопросы безопасности в Европе. Об этом глава Белого дома заявил журналистам после встречи со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
"Я не могу рассказать вам, что именно мы обсуждали (с Дмитриевым - ред.). Но просто говорю вам: соглашение (по Украине - ред.) будет. Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу", - сказал Трамп.
По его словам, "это будет большое, прекрасное соглашение, от которого все будут в восторге".
При этом президент США уточнил, что пока не встречался с представителями киевского режима.
Первая леди США Меланья Трамп 5 ноября в Белом доме приняла представителей России и Украины в честь успешного завершения гуманитарной миссии в Алешках. Москву на встрече представляли глава РФПИ Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарное перемирие в Алешках Херсонской области станет фундаментом для установления более широкого мира
.
10 и 11 ноября в Абу-Даби состоится новый раунд трехсторонних переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на планируемой встрече стороны обсудят гарантии безопасности России и Украины.
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