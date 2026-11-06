https://crimea.ria.ru/20261106/sukhogruz-s-voennym-imuschestvom-dlya-vsu-porazhen-u-beregov-odessy-1160839601.html

Сухогруз с военным имуществом для ВСУ поражен у берегов Одессы

Сухогруз с военным имуществом для ВСУ поражен у берегов Одессы - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Сухогруз с военным имуществом для ВСУ поражен у берегов Одессы

В пятницу днем российские военные поразили судно в море юго-западнее Одессы, доставлявшее военное имущество для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T17:15

2026-11-06T17:15

2026-11-06T17:15

удары по украине

черное море

сухогруз

вооруженные силы россии

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу днем российские военные поразили судно в море юго-западнее Одессы, доставлявшее военное имущество для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В Минобороны РФ уточнили, что в результате удара поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения. В четверг в акватории Черного моря армия Россия также поразила судно, доставлявшее на Украину военное имущество. Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и 11 групповых ударов по Украине. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса и используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, черное море, сухогруз, вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф