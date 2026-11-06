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Сухогруз с военным имуществом для ВСУ поражен у берегов Одессы
Сухогруз с военным имуществом для ВСУ поражен у берегов Одессы - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Сухогруз с военным имуществом для ВСУ поражен у берегов Одессы
В пятницу днем российские военные поразили судно в море юго-западнее Одессы, доставлявшее военное имущество для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T17:15
2026-11-06T17:15
2026-11-06T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу днем российские военные поразили судно в море юго-западнее Одессы, доставлявшее военное имущество для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В Минобороны РФ уточнили, что в результате удара поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения. В четверг в акватории Черного моря армия Россия также поразила судно, доставлявшее на Украину военное имущество. Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и 11 групповых ударов по Украине. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса и используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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удары по украине, черное море, сухогруз, вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф
Сухогруз с военным имуществом для ВСУ поражен у берегов Одессы
Российские войска поразили в акватории Черного моря сухогруз с военным имуществом для ВСУ