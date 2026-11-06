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Студенты-реабилитологи из Луганска будут проходить практику в НИИ им. Сеченова в Ялте - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Студенты-реабилитологи из Луганска будут проходить практику в НИИ им. Сеченова в Ялте
Студенты-реабилитологи из Луганска будут проходить практику в НИИ им. Сеченова в Ялте - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Студенты-реабилитологи из Луганска будут проходить практику в НИИ им. Сеченова в Ялте
Студенты Луганского государственного университета имени В. Даля будут проходить практику на базе академического научно-исследовательского института имени... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T19:34
2026-11-06T19:34
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ЯЛТА, 6 ноя – РИА Новости Крым. Студенты Луганского государственного университета имени В. Даля будут проходить практику на базе академического научно-исследовательского института имени Сеченова в Ялте. Соответствующее соглашение подписали вуз и старейший НИИ физических методов реабилитации человека в России."Наши ребята, которые проходят обучение по направлению реабилитология, будут проходить практику непосредственно в НИИ им. Сеченова. Конечно, это огромный опыт, это огромная возможность для студентов получить лучшие знания. Это лучшие практики, которые есть в стране", - прокомментировал корреспонденту РИА Новости Крым проректор по информационной политике, патриотическому воспитанию и студенческим проектам ЛГК Сергей Коваленок.По его словам, первоначально в Ялту направятся несколько десятков человек – лучших из лучших студентов. Но далее их количество может стать больше."Наше сотрудничество на этом не заканчивается. Наша кафедра туризма будет непосредственно взаимодействовать с НИИ им. Сеченова в рамках нашей совместной работы. Также возможно открытие представительства Далевского университета на площадках этого научно-исследовательского института", – сказал Коваленок.Университет им. Даля в Луганске специализируется на подготовке спортивных реабилитологов."Люди этой специальности нужны по всей нашей стране. Мы уверены, что ребята наши будут работать не только в Крыму или в Луганске, но и по всей России. Конечно, очень важно, чтобы ребята посмотрели возможности нашего великого государства, поэтому они будут проходить практику и в ряде других регионов, мы сотрудничаем с многими организациями. Но именно НИИ им. Сеченова имеет тот колоссальный опыт, которого нет в других регионах страны", - объяснил собеседник агентства стремление к налаживанию связей с этим ялтинским институтом.Ранее сообщалось, что в России утверждена Стратегия развития спортивной медицины до 2030 года, по которой в стране будут создавать новые объекты лечебно-спортивной инфраструктуры. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Стратегия предусматривает развитие инфраструктуры и оснащение центров спортивной медицины современным оборудованием для диагностики и реабилитации, подготовку квалифицированных кадров, развитие системы научных исследований, по разработке современных методов диагностики, профилактики и восстановления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы России перенимают опыт курортолечения в КрымуРоссии необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнениеВ Крыму программы реабилитации спортсменов появятся в Алуште и Керчи
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ялта, луганская народная республика (лнр), реабилитация нацизма, реабилитация, наука и технологии, медицина, крым, новости крыма
Студенты-реабилитологи из Луганска будут проходить практику в НИИ им. Сеченова в Ялте

Луганский университет направит спортивных реабилитологов на практику в Крым

19:34 06.11.2026
 
© РИА Новости КрымГородскую поликлинику в Феодосии оснастили реабилитационным оборудованием
Городскую поликлинику в Феодосии оснастили реабилитационным оборудованием - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
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ЯЛТА, 6 ноя – РИА Новости Крым. Студенты Луганского государственного университета имени В. Даля будут проходить практику на базе академического научно-исследовательского института имени Сеченова в Ялте. Соответствующее соглашение подписали вуз и старейший НИИ физических методов реабилитации человека в России.
"Наши ребята, которые проходят обучение по направлению реабилитология, будут проходить практику непосредственно в НИИ им. Сеченова. Конечно, это огромный опыт, это огромная возможность для студентов получить лучшие знания. Это лучшие практики, которые есть в стране", - прокомментировал корреспонденту РИА Новости Крым проректор по информационной политике, патриотическому воспитанию и студенческим проектам ЛГК Сергей Коваленок.
По его словам, первоначально в Ялту направятся несколько десятков человек – лучших из лучших студентов. Но далее их количество может стать больше.
"Наше сотрудничество на этом не заканчивается. Наша кафедра туризма будет непосредственно взаимодействовать с НИИ им. Сеченова в рамках нашей совместной работы. Также возможно открытие представительства Далевского университета на площадках этого научно-исследовательского института", – сказал Коваленок.
Университет им. Даля в Луганске специализируется на подготовке спортивных реабилитологов.
"Люди этой специальности нужны по всей нашей стране. Мы уверены, что ребята наши будут работать не только в Крыму или в Луганске, но и по всей России. Конечно, очень важно, чтобы ребята посмотрели возможности нашего великого государства, поэтому они будут проходить практику и в ряде других регионов, мы сотрудничаем с многими организациями. Но именно НИИ им. Сеченова имеет тот колоссальный опыт, которого нет в других регионах страны", - объяснил собеседник агентства стремление к налаживанию связей с этим ялтинским институтом.
Ранее сообщалось, что в России утверждена Стратегия развития спортивной медицины до 2030 года, по которой в стране будут создавать новые объекты лечебно-спортивной инфраструктуры. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Стратегия предусматривает развитие инфраструктуры и оснащение центров спортивной медицины современным оборудованием для диагностики и реабилитации, подготовку квалифицированных кадров, развитие системы научных исследований, по разработке современных методов диагностики, профилактики и восстановления.
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