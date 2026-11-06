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Спецтехника и песчано-соляная смесь: Севастополь готовится к первому снегу - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Спецтехника и песчано-соляная смесь: Севастополь готовится к первому снегу
Спецтехника и песчано-соляная смесь: Севастополь готовится к первому снегу - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Спецтехника и песчано-соляная смесь: Севастополь готовится к первому снегу
В Севастополе коммунальщики подготовили спецтехнику для уборки дорог в связи с прогнозом на ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T15:36
2026-11-06T15:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе коммунальщики подготовили спецтехнику для уборки дорог в связи с прогнозом на ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Севастополе в субботу, 7 ноября.Ранее в крымском гидрометцентре предупредили, что на полуострове наиболее холодные ночи ожидаются в Крыму 8-9 ноября. Температура воздуха опустится до 3 градусов мороза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым придут морозыМорозные ночи ожидаются в Крыму 8 и 9 ноябряВ Крым пришли первые заморозки
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4.7
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Спецтехника и песчано-соляная смесь: Севастополь готовится к первому снегу

В Севастополе подготовил спецтехнику к непогоде

15:36 06.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе коммунальщики подготовили спецтехнику для уборки дорог в связи с прогнозом на ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Севастополе в субботу, 7 ноября.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Севастополе возможен дождь. "Севавтодор" подготовил к дежурству пять единиц техники, десять дорожных рабочих и около 600 тонн песчано-соляной смеси", – сказано в сообщении правительства города в официальном канале в МАКС.
Ранее в крымском гидрометцентре предупредили, что на полуострове наиболее холодные ночи ожидаются в Крыму 8-9 ноября. Температура воздуха опустится до 3 градусов мороза.
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