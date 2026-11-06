https://crimea.ria.ru/20261106/spetstekhnika-i-peschano-solyanaya-smes-sevastopol-gotovitsya-k-pervomu-snegu-1160835242.html

Спецтехника и песчано-соляная смесь: Севастополь готовится к первому снегу

Спецтехника и песчано-соляная смесь: Севастополь готовится к первому снегу - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Спецтехника и песчано-соляная смесь: Севастополь готовится к первому снегу

В Севастополе коммунальщики подготовили спецтехнику для уборки дорог в связи с прогнозом на ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T15:36

2026-11-06T15:36

2026-11-06T15:36

севастополь

погода

погода в крыму

крымская погода

новости севастополя

правительство севастополя

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0c/01/1121603475_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_ace38629e0b59dd64c0e71d382f5ec67.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе коммунальщики подготовили спецтехнику для уборки дорог в связи с прогнозом на ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Севастополе в субботу, 7 ноября.Ранее в крымском гидрометцентре предупредили, что на полуострове наиболее холодные ночи ожидаются в Крыму 8-9 ноября. Температура воздуха опустится до 3 градусов мороза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым придут морозыМорозные ночи ожидаются в Крыму 8 и 9 ноябряВ Крым пришли первые заморозки

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, погода, погода в крыму, крымская погода, новости севастополя, правительство севастополя