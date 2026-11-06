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Соединения ВДВ ликвидируют "дронов-ждунов" ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Соединения ВДВ ликвидируют "дронов-ждунов" ВСУ в Запорожской области
Соединения ВДВ ликвидируют "дронов-ждунов" ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Соединения ВДВ ликвидируют "дронов-ждунов" ВСУ в Запорожской области
Ставропольские десантники сорвали тактику "дронов-ждунов" ВСУ на Ореховском направлении. Вражеские "птички" были уничтожены на подлете к личному составу,... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T08:12
2026-11-06T17:40
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Ставропольские десантники сорвали тактику "дронов-ждунов" ВСУ на Ореховском направлении. Вражеские "птички" были уничтожены на подлете к личному составу, сообщили в Минобороны РФ."На Ореховском направлении Запорожской области подразделения Новороссийского соединения ВДВ продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасного продвижения штурмовых групп", - рассказали в российском военном ведомстве.Военнослужащие Ставропольского десантно-штурмового полка ведут круглосуточную работу по выявлению и уничтожению ударных беспилотников противника.Отмечается, что боевики ВСУ активно применяют тактику "дронов-ждунов", размещая их в засадах вблизи вероятных маршрутов перемещения российских подразделений. Однако благодаря непрерывному контролю воздушного пространства и профессиональным действиям дроноводов, десантники своевременно обнаруживают скрытые угрозы. Разведывательные данные позволяют расчетам немедленно наносить огневое поражение по выявленным целям.Ранее сообщалось, что мобильные огневые группы (МОГ) добровольцев отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский "дрон-ждун" в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разведчики "Днепра" разгромили диверсантов в Запорожской области Штурмовики "Днепра" зачищают опорники врага – кадры учений Российские военные рассказали подробности освобождения Новопавловки
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, запорожская область, видео
Соединения ВДВ ликвидируют "дронов-ждунов" ВСУ в Запорожской области

Российские десантники сорвали тактику "дронов-ждунов" ВСУ на Ореховском направлении

08:12 06.11.2026 (обновлено: 17:40 06.11.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Ставропольские десантники сорвали тактику "дронов-ждунов" ВСУ на Ореховском направлении. Вражеские "птички" были уничтожены на подлете к личному составу, сообщили в Минобороны РФ.
"На Ореховском направлении Запорожской области подразделения Новороссийского соединения ВДВ продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасного продвижения штурмовых групп", - рассказали в российском военном ведомстве.
Военнослужащие Ставропольского десантно-штурмового полка ведут круглосуточную работу по выявлению и уничтожению ударных беспилотников противника.
Отмечается, что боевики ВСУ активно применяют тактику "дронов-ждунов", размещая их в засадах вблизи вероятных маршрутов перемещения российских подразделений. Однако благодаря непрерывному контролю воздушного пространства и профессиональным действиям дроноводов, десантники своевременно обнаруживают скрытые угрозы. Разведывательные данные позволяют расчетам немедленно наносить огневое поражение по выявленным целям.
"Уничтожение вражеских "птичек" на подлете обеспечивает безопасность личного состава и позволяет штурмовым подразделениям скрытно и без потерь выдвигаться на заданные рубежи", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что мобильные огневые группы (МОГ) добровольцев отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский "дрон-ждун" в Запорожской области.
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