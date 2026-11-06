https://crimea.ria.ru/20261106/sneg-razvedchik-i-chernyy-led-pogoda-na-vykhodnykh-v-krymu-1160839343.html

Снег-разведчик и черный лед: погода на выходных в Крыму

Снег-разведчик и черный лед: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Снег-разведчик и черный лед: погода на выходных в Крыму

Существенное похолодание, ливни, переходящие в снег и ночные заморозки ожидают в ближайшие выходные крымский полуостров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T18:45

2026-11-06T18:45

2026-11-06T18:45

погода

погода в крыму

крым

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Существенное похолодание, ливни, переходящие в снег и ночные заморозки ожидают в ближайшие выходные крымский полуостров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Осадки же, по информации метеоролога, будут хоть и скоротечного характера, но в смешанном агрегатном состоянии, а где-то в горах даже появится снежный покров, но не более 0,5-0,6 сантиметров.Воскресенье тоже будет холодным, добавил он."Практически те же температурные показатели. Но в ночь вообще ударят заморозки, местами небольшой снег в тыловой части циклона, а значит, на дорогах появится гололедица. Такой черный лед, который невидим на первый взгляд для обнаружения и больше кажется, что дорога будто влажная, покрытая моросью, каким-то дождиком, но, тем не менее, это тонкая пленка льда, которая очень коварна. И автомобилистам здесь нужно быть очень аккуратными, а тем, кто не переобулся, лучше в сумерках на дороги не соваться", - посоветовал эксперт.Днем в воскресенье будет всего лишь +1…+4, но осадки постепенно пойдут на убыль, дополнил он."Они пройдут в основном в первой части дня, во второй к вечеру - пойдет процесс улучшения, облачность поредеет, но сохранится холодный северный ветер 4-9 метров в секунду. На термометрах будет всего лишь "январские" +1…+4 градуса", - заключил ведущий специалист ФОБОСа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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