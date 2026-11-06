Рейтинг@Mail.ru
Снег-разведчик и черный лед: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261106/sneg-razvedchik-i-chernyy-led-pogoda-na-vykhodnykh-v-krymu-1160839343.html
Снег-разведчик и черный лед: погода на выходных в Крыму
Снег-разведчик и черный лед: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Снег-разведчик и черный лед: погода на выходных в Крыму
Существенное похолодание, ливни, переходящие в снег и ночные заморозки ожидают в ближайшие выходные крымский полуостров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T18:45
2026-11-06T18:45
погода
погода в крыму
крым
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
общество
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/02/1152864405_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d0509f8a4be9d7ee2a6d91d6bf13f764.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Существенное похолодание, ливни, переходящие в снег и ночные заморозки ожидают в ближайшие выходные крымский полуостров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Осадки же, по информации метеоролога, будут хоть и скоротечного характера, но в смешанном агрегатном состоянии, а где-то в горах даже появится снежный покров, но не более 0,5-0,6 сантиметров.Воскресенье тоже будет холодным, добавил он."Практически те же температурные показатели. Но в ночь вообще ударят заморозки, местами небольшой снег в тыловой части циклона, а значит, на дорогах появится гололедица. Такой черный лед, который невидим на первый взгляд для обнаружения и больше кажется, что дорога будто влажная, покрытая моросью, каким-то дождиком, но, тем не менее, это тонкая пленка льда, которая очень коварна. И автомобилистам здесь нужно быть очень аккуратными, а тем, кто не переобулся, лучше в сумерках на дороги не соваться", - посоветовал эксперт.Днем в воскресенье будет всего лишь +1…+4, но осадки постепенно пойдут на убыль, дополнил он."Они пройдут в основном в первой части дня, во второй к вечеру - пойдет процесс улучшения, облачность поредеет, но сохранится холодный северный ветер 4-9 метров в секунду. На термометрах будет всего лишь "январские" +1…+4 градуса", - заключил ведущий специалист ФОБОСа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/02/1152864405_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_85acd0f6593febf9f438e2121a81d2a1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крым, евгений тишковец, центр погоды "фобос", общество
Снег-разведчик и черный лед: погода на выходных в Крыму

Погода в Крыму на выходные - прогноз от ФОБОС

18:45 06.11.2026
 
© КрымавтодорТехника "Крымавтодора"
Техника Крымавтодора
© Крымавтодор
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Существенное похолодание, ливни, переходящие в снег и ночные заморозки ожидают в ближайшие выходные крымский полуостров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"В субботу ждем первый в сезоне снег-разведчик, который проведет разведку боем. Уже ночью начнет прорываться холодная фронтальная система. Она будет сопровождаться ливневыми дождями, к утру местами вперемешку с мокрыми зарядами снега. Из-за плотного северного порывистого ветра 5-10 метров в секунду, из-за адвекции холода в ночь на субботу температура понизится до 0…+3 градусов", - сообщил он.

Осадки же, по информации метеоролога, будут хоть и скоротечного характера, но в смешанном агрегатном состоянии, а где-то в горах даже появится снежный покров, но не более 0,5-0,6 сантиметров.
"В общем, завтра ожидаем арктическое вторжение. Кстати, такие температурные показатели соответствуют уже зимним нормам. То есть это ночная декабрьская, и дневная январская климатическая норма. Что называется, из осени в зиму буквально за одни сутки", - подчеркнул Тишковец.
Воскресенье тоже будет холодным, добавил он.
"Практически те же температурные показатели. Но в ночь вообще ударят заморозки, местами небольшой снег в тыловой части циклона, а значит, на дорогах появится гололедица. Такой черный лед, который невидим на первый взгляд для обнаружения и больше кажется, что дорога будто влажная, покрытая моросью, каким-то дождиком, но, тем не менее, это тонкая пленка льда, которая очень коварна. И автомобилистам здесь нужно быть очень аккуратными, а тем, кто не переобулся, лучше в сумерках на дороги не соваться", - посоветовал эксперт.
Днем в воскресенье будет всего лишь +1…+4, но осадки постепенно пойдут на убыль, дополнил он.
"Они пройдут в основном в первой части дня, во второй к вечеру - пойдет процесс улучшения, облачность поредеет, но сохранится холодный северный ветер 4-9 метров в секунду. На термометрах будет всего лишь "январские" +1…+4 градуса", - заключил ведущий специалист ФОБОСа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
ПогодаПогода в КрымуКрымЕвгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45Снег-разведчик и черный лед: погода на выходных в Крыму
18:32Мощное наводнение на Корсике: есть погибшие
18:18В Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи
18:03Короткие программы в санаториях позволят оздоровить максимум россиян
17:40Как "крымская ипотека" отразится на рынке жилья
17:27Иномарка влетела в мотоцикл в Севастополе – двое пострадавших
17:15Сухогруз с военным имуществом для ВСУ поражен у берегов Одессы
17:07В парке "Патриот" появились стенды памяти погибших военкоров РИА Новости
16:59Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноября
16:42Житель Москвы арестован за передачу разведданных украинским террористам
16:27Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением Крыма
16:17Льготная ипотека по ставке 8% запущена в Крыму и Севастополе
16:15Мощи святителя Луки Крымского снова перенесут
15:50В Красногвардейском районе Крыма вводят графики подачи воды
15:36Спецтехника и песчано-соляная смесь: Севастополь готовится к первому снегу
15:24На Крымском мосту начала расти очередь
15:15Зеленский против Кличко: к коммунальщикам Киева нагрянули с обысками
15:01В Джанкойском районе будут работать взрывотехники
14:47Верховная Рада осталась без света, воды и тепла
14:34В Крыму планируют создать педагогический центр в честь Менделеева
Лента новостейМолния