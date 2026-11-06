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Сильнейшая с начала октября вспышка на Солнце несет к Земле магнитную бурю - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Сильнейшая с начала октября вспышка на Солнце несет к Земле магнитную бурю
Сильнейшая с начала октября вспышка на Солнце несет к Земле магнитную бурю - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Сильнейшая с начала октября вспышка на Солнце несет к Земле магнитную бурю
На Солнце зарегистрирована вспышка уровня M3.6, которая стала самой сильной за последние четыре недели. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T11:08
2026-11-06T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. На Солнце зарегистрирована вспышка уровня M3.6, которая стала самой сильной за последние четыре недели. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Вспышка наблюдалась в группе пятен "4566" - крупнейшей на Солнце и относящейся к высшей категории Beta-Gamma-Delta. В пятницу с утра вспышки бьют из-за восточного горизонта Солнца, откуда выходит еще одна группа.Отмечается, что период геомагнитных возмущений может оказаться довольно продолжительным — от 5 до 7 суток. А следующие бури ожидаются уже в воскресенье, 8 ноября.Ранее сообщалось, что образовавшаяся на Солнце очень крупная корональная дыра может стать причиной магнитной бури, которая обрушится на землю на выходных и продлится до середины следующей недели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля проходит через поток из корональной дыры – температура плазмы выросла до 200 тысяч градусовСолнце выбросило протуберанец размером около полумиллиона километровГрозит ли Земле попадание в черную дыру
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солнце, вспышки на солнце, магнитные бури, общество, метеозависимость, лаборатория солнечной астрономии ики ран, космос, новости
Сильнейшая с начала октября вспышка на Солнце несет к Земле магнитную бурю

По Земле в ночь на субботу ударит магнитная буря после сильнейшей вспышки на Солнце

11:08 06.11.2026 (обновлено: 11:17 06.11.2026)
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. На Солнце зарегистрирована вспышка уровня M3.6, которая стала самой сильной за последние четыре недели. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Индекс активности за сутки вырос с 2 до 5 по 10-балльной шкале и находится в данный момент в оранжевой зоне. Вспышечная серия началась вчера с события уровня M3.6, которое стало самым сильным с 10 октября", - рассказали ученые.
Вспышка наблюдалась в группе пятен "4566" - крупнейшей на Солнце и относящейся к высшей категории Beta-Gamma-Delta. В пятницу с утра вспышки бьют из-за восточного горизонта Солнца, откуда выходит еще одна группа.
"В части геомагнитной активности остается в силе прогноз на магнитные бури, которые должны начаться в течение ближайших суток — в ночь с пятницы на субботу. Предварительный уровень бурь — G1 (слабые)", - уточнили в Лаборатории.
Отмечается, что период геомагнитных возмущений может оказаться довольно продолжительным — от 5 до 7 суток. А следующие бури ожидаются уже в воскресенье, 8 ноября.
Ранее сообщалось, что образовавшаяся на Солнце очень крупная корональная дыра может стать причиной магнитной бури, которая обрушится на землю на выходных и продлится до середины следующей недели.
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