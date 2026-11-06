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Сильнейшая с начала октября вспышка на Солнце несет к Земле магнитную бурю

Сильнейшая с начала октября вспышка на Солнце несет к Земле магнитную бурю - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Сильнейшая с начала октября вспышка на Солнце несет к Земле магнитную бурю

На Солнце зарегистрирована вспышка уровня M3.6, которая стала самой сильной за последние четыре недели. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T11:08

2026-11-06T11:08

2026-11-06T11:17

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метеозависимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. На Солнце зарегистрирована вспышка уровня M3.6, которая стала самой сильной за последние четыре недели. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Вспышка наблюдалась в группе пятен "4566" - крупнейшей на Солнце и относящейся к высшей категории Beta-Gamma-Delta. В пятницу с утра вспышки бьют из-за восточного горизонта Солнца, откуда выходит еще одна группа.Отмечается, что период геомагнитных возмущений может оказаться довольно продолжительным — от 5 до 7 суток. А следующие бури ожидаются уже в воскресенье, 8 ноября.Ранее сообщалось, что образовавшаяся на Солнце очень крупная корональная дыра может стать причиной магнитной бури, которая обрушится на землю на выходных и продлится до середины следующей недели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля проходит через поток из корональной дыры – температура плазмы выросла до 200 тысяч градусовСолнце выбросило протуберанец размером около полумиллиона километровГрозит ли Земле попадание в черную дыру

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2026

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солнце, вспышки на солнце, магнитные бури, общество, метеозависимость, лаборатория солнечной астрономии ики ран, космос, новости