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Шторм остановил морской транспорт в Севастополе

Шторм остановил морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Шторм остановил морской транспорт в Севастополе

Морской транспорт на линии "Графская пристань – Северная" в Севастополе приостанавливает работу из-за штормовой погоды, информирует в пятницу вечером... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T19:26

2026-11-06T19:26

2026-11-06T19:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Морской транспорт на линии "Графская пристань – Северная" в Севастополе приостанавливает работу из-за штормовой погоды, информирует в пятницу вечером департамент транспорта города.Уточняется. Что работа линии приостановлена в связи с ухудшением погодных условий. По данным дептранса в течение дня в пятницу работу морского транспорта в Севастополе по погодным условиям останавливали дважды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Севастополь обрушатся мокрый снег и сильный ветерСпецтехника и песчано-соляная смесь: Севастополь готовится к первому снегуСистема гидрометеорологии в Крыму требует модернизации – МЧС

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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