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Шторм остановил морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Шторм остановил морской транспорт в Севастополе
Шторм остановил морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Шторм остановил морской транспорт в Севастополе
Морской транспорт на линии "Графская пристань – Северная" в Севастополе приостанавливает работу из-за штормовой погоды, информирует в пятницу вечером... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T19:26
2026-11-06T19:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Морской транспорт на линии "Графская пристань – Северная" в Севастополе приостанавливает работу из-за штормовой погоды, информирует в пятницу вечером департамент транспорта города.Уточняется. Что работа линии приостановлена в связи с ухудшением погодных условий. По данным дептранса в течение дня в пятницу работу морского транспорта в Севастополе по погодным условиям останавливали дважды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Севастополь обрушатся мокрый снег и сильный ветерСпецтехника и песчано-соляная смесь: Севастополь готовится к первому снегуСистема гидрометеорологии в Крыму требует модернизации – МЧС
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Шторм остановил морской транспорт в Севастополе

Линия "Графская пристань – Северная" в Севастополе приостанавливает работу из-за шторма

19:26 06.11.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевШторм в Севастополе
Шторм в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Морской транспорт на линии "Графская пристань – Северная" в Севастополе приостанавливает работу из-за штормовой погоды, информирует в пятницу вечером департамент транспорта города.
"Линия "Графская пристань – Северная" приостанавливает работу с 19:30", – сказано в сообщении.
Уточняется. Что работа линии приостановлена в связи с ухудшением погодных условий. По данным дептранса в течение дня в пятницу работу морского транспорта в Севастополе по погодным условиям останавливали дважды.
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