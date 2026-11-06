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Севастополь обесточен: отключены все четыре очереди
Севастополь обесточен: отключены все четыре очереди - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Севастополь обесточен: отключены все четыре очереди
Все четыре очереди из графика отключили в Севастополе. Выделить дополнительную мощность и начать чередовать подключения планируют к 18 часам. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T14:08
2026-11-06T14:08
2026-11-06T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Все четыре очереди из графика отключили в Севастополе. Выделить дополнительную мощность и начать чередовать подключения планируют к 18 часам. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Как отметили в предприятии, в городе сохраняется значительный объем ограничения электроснабжения. В Крыму и Севастополе продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии после сразу нескольких аварий, произошедших за последние дни за пределами полуострова. Подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности. Графики ограничения временно не действуют. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: что происходит со светом в районахБизнесу в Севастополе до конца суток ограничили потребление электричестваВ Алуште из-за перебоев со светом будут останавливаться котельные
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Севастополь обесточен: отключены все четыре очереди
Севастополь 6 ноября к 18 часам получит дополнительную мощность электроэнергии – власти