https://crimea.ria.ru/20261106/sevastopol-obestochen-otklyucheny-vse-chetyre-ocheredi-1160832141.html

Севастополь обесточен: отключены все четыре очереди

Севастополь обесточен: отключены все четыре очереди - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Севастополь обесточен: отключены все четыре очереди

Все четыре очереди из графика отключили в Севастополе. Выделить дополнительную мощность и начать чередовать подключения планируют к 18 часам. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T14:08

2026-11-06T14:08

2026-11-06T14:08

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Все четыре очереди из графика отключили в Севастополе. Выделить дополнительную мощность и начать чередовать подключения планируют к 18 часам. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Как отметили в предприятии, в городе сохраняется значительный объем ограничения электроснабжения. В Крыму и Севастополе продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии после сразу нескольких аварий, произошедших за последние дни за пределами полуострова. Подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности. Графики ограничения временно не действуют. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: что происходит со светом в районахБизнесу в Севастополе до конца суток ограничили потребление электричестваВ Алуште из-за перебоев со светом будут останавливаться котельные

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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